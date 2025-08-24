https://sarabic.ae/20250824/مستشار-رئاسي-أوكراني-سابق-لا-توجد-أي-دولة-غربية-راغبة-في-مساعدة-كييف-1104076576.html
مستشار رئاسي أوكراني سابق: لا توجد أي دولة غربية راغبة في مساعدة كييف
مستشار رئاسي أوكراني سابق: لا توجد أي دولة غربية راغبة في مساعدة كييف
ذكر أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أنه "لا توجد أي دولة غربية راغبة في مساعدة كييف، ولن توافق أي من تلك الدول على إرسال قواتها إلى...
وأضاف سوسكين، عبر قناته على موقع "يوتيوب"، أنه "لا توجد عمليا أي دولة أوروبية مستعدة لإرسال قواتها العسكرية إلى أوكرانيا. هذه الثرثرة حول وجود ما يصل إلى عشر دول هناك، لا داعي للكذب، لا أحد يرغب في التدخل إطلاقا".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن أوروبا تقترح تدخلا عسكريا أجنبيا على جزء من الأراضي الأوكرانية "كضمانة أمنية" لكييف.وحذّر لافروف، من أن هذا الأمر مرفوض تمامًا من روسيا، وجميع القوى السياسية العاقلة في القارة.
ذكر أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أنه "لا توجد أي دولة غربية راغبة في مساعدة كييف، ولن توافق أي من تلك الدول على إرسال قواتها إلى أوكرانيا".
وأضاف سوسكين، عبر قناته على موقع "يوتيوب"، أنه "لا توجد عمليا أي دولة أوروبية مستعدة لإرسال قواتها العسكرية إلى أوكرانيا. هذه الثرثرة حول وجود ما يصل إلى عشر دول هناك، لا داعي للكذب، لا أحد يرغب في التدخل إطلاقا".
وفي الوقت ذاته، يرى سوسكين أن "المثال الأكثر توضيحا هو جيران أوكرانيا الأقرب، على سبيل المثال بولندا، التي لا تجرؤ أيضا على إرسال قوة عسكرية لمساعدة نظام كييف".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن أوروبا تقترح تدخلا عسكريا أجنبيا على جزء من الأراضي الأوكرانية "كضمانة أمنية" لكييف.
وحذّر لافروف، من أن هذا الأمر مرفوض تمامًا من روسيا، وجميع القوى السياسية العاقلة في القارة.