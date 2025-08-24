مستشار رئاسي أوكراني سابق: لا توجد أي دولة غربية راغبة في مساعدة كييف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250824/مستشار-رئاسي-أوكراني-سابق-لا-توجد-أي-دولة-غربية-راغبة-في-مساعدة-كييف-1104076576.html
مستشار رئاسي أوكراني سابق: لا توجد أي دولة غربية راغبة في مساعدة كييف
مستشار رئاسي أوكراني سابق: لا توجد أي دولة غربية راغبة في مساعدة كييف
سبوتنيك عربي
ذكر أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أنه "لا توجد أي دولة غربية راغبة في مساعدة كييف، ولن توافق أي من تلك الدول على إرسال قواتها إلى... 24.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-24T05:56+0000
2025-08-24T05:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c487c4f6faab411ff8e15b1cb03888c.jpg
وأضاف سوسكين، عبر قناته على موقع "يوتيوب"، أنه "لا توجد عمليا أي دولة أوروبية مستعدة لإرسال قواتها العسكرية إلى أوكرانيا. هذه الثرثرة حول وجود ما يصل إلى عشر دول هناك، لا داعي للكذب، لا أحد يرغب في التدخل إطلاقا".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن أوروبا تقترح تدخلا عسكريا أجنبيا على جزء من الأراضي الأوكرانية "كضمانة أمنية" لكييف.وحذّر لافروف، من أن هذا الأمر مرفوض تمامًا من روسيا، وجميع القوى السياسية العاقلة في القارة.
https://sarabic.ae/20250824/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-95-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعات-عدة-1104076361.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e0e51f32fe07f04a852f2bfb06585a9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

مستشار رئاسي أوكراني سابق: لا توجد أي دولة غربية راغبة في مساعدة كييف

05:56 GMT 24.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
ذكر أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أنه "لا توجد أي دولة غربية راغبة في مساعدة كييف، ولن توافق أي من تلك الدول على إرسال قواتها إلى أوكرانيا".
وأضاف سوسكين، عبر قناته على موقع "يوتيوب"، أنه "لا توجد عمليا أي دولة أوروبية مستعدة لإرسال قواتها العسكرية إلى أوكرانيا. هذه الثرثرة حول وجود ما يصل إلى عشر دول هناك، لا داعي للكذب، لا أحد يرغب في التدخل إطلاقا".

وفي الوقت ذاته، يرى سوسكين أن "المثال الأكثر توضيحا هو جيران أوكرانيا الأقرب، على سبيل المثال بولندا، التي لا تجرؤ أيضا على إرسال قوة عسكرية لمساعدة نظام كييف".

نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 95 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات عدة
05:45 GMT
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن أوروبا تقترح تدخلا عسكريا أجنبيا على جزء من الأراضي الأوكرانية "كضمانة أمنية" لكييف.
وحذّر لافروف، من أن هذا الأمر مرفوض تمامًا من روسيا، وجميع القوى السياسية العاقلة في القارة.
