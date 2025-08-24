أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 95 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات عدة

عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية التابعة لها، اعترضت ودمرت 95 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة الماضية.
وجاء في بيان للوزارة أنه "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 95 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بريانسك وتفير وكالوغا وأوريول وتامبوف ونوفغورود وبيلغورود وروستوف وكورسك وسمولنسك وسامارا ولينينغراد وجمهورية القرم وجمهورية تتارستان".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
خبير في الشأن الروسي: إنهاء النزاع الأوكراني ممكن خلال 24 ساعة إذا توقف دعم نظام كييف
أمس, 13:02 GMT

وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعمًا عسكريًا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
