أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 95 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات عدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية التابعة لها، اعترضت ودمرت 95 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة الماضية. 24.08.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان للوزارة أنه "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 95 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بريانسك وتفير وكالوغا وأوريول وتامبوف ونوفغورود وبيلغورود وروستوف وكورسك وسمولنسك وسامارا ولينينغراد وجمهورية القرم وجمهورية تتارستان".وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعمًا عسكريًا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.

