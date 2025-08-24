https://sarabic.ae/20250824/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-95-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعات-عدة-1104076361.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 95 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات عدة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية التابعة لها، اعترضت ودمرت 95 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة الماضية. 24.08.2025, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان للوزارة أنه "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 95 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بريانسك وتفير وكالوغا وأوريول وتامبوف ونوفغورود وبيلغورود وروستوف وكورسك وسمولنسك وسامارا ولينينغراد وجمهورية القرم وجمهورية تتارستان".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية التابعة لها، اعترضت ودمرت 95 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة الماضية.
وجاء في بيان للوزارة أنه "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 95 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بريانسك وتفير وكالوغا وأوريول وتامبوف ونوفغورود وبيلغورود وروستوف وكورسك وسمولنسك وسامارا ولينينغراد وجمهورية القرم وجمهورية تتارستان".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعمًا عسكريًا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.