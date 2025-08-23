خبير في الشأن الروسي: إنهاء النزاع الأوكراني ممكن خلال 24 ساعة إذا توقف دعم نظام كييف

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة على غزة ومحادثات إنهاء الحرب يسيران معاً، تنديد مصري سعودي بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير في الشأن الروسي: إنهاء النزاع الأوكراني ممكن خلال 24 ساعة إذا توقف دعم نظام كييف
خبير في الشأن الروسي: إنهاء النزاع الأوكراني ممكن خلال 24 ساعة إذا توقف دعم نظام كييف
علّق الخبير في الشأن الروسي أحمد الحاج علي، على التصريحات الأخيرة للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في إطار المساعي لحل الأزمة الأوكرانية... 23.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-23T13:02+0000
2025-08-23T13:02+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085115099_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85922b186de81da4bf1029f2c7f6df51.jpg
وأشار الحاج علي، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "المفاوضات تعرقلها المصالح المتضاربة بين أميركا والدول الأوروبية، سواء في تقاسم المكاسب أو في توسيع النفوذ الاقتصادي على حساب التراجع في أوكرانيا"، مشددًا على أن "الدول الأوروبية مجتمعة، وأوكرانيا بما تبقى من قوتها، لا تستطيع الاستمرار من دون الدعم الأميركي".وختم الحاج علي، بالقول: "إنهاء النزاع في أوكرانيا يمكن أن يتم خلال 24 ساعة، إذا تم إيقاف دعم نظام كييف وسحب كل قوات الناتو، التي انتشرت بعد العام 1993، عقب انهيار الاتحاد السوفييتي، وبشرط عدم تواجد قوات الناتو أو القوات الأميركية أو أي دولة نووية على حدود روسيا".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بأن كيث كيلوغ، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أوكرانيا، سيزور كييف في الفترة من 24 إلى 25 أغسطس/ آب الجاري.وقالت القناة: "سيزور الممثل الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أوكرانيا، كيلوغ، العاصمة كييف في يومي 24 و25 أغسطس. ويتضمن برنامج زيارته عقد لقاءات مع القادة والمشاركة في صلاة إفطار" .إعلام: مبعوث ترامب الخاص يتوجه إلى كييف لبحث مستجدات الأزمة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20250823/القوات-الروسية-تدمر-دبابة-وتستهدف-تجمعات-للقوات-الأوكرانية-قرب-كونستانتينوفكا-في-دونيتسك-فيديو-1104055719.html
خبير في الشأن الروسي: إنهاء النزاع الأوكراني ممكن خلال 24 ساعة إذا توقف دعم نظام كييف

13:02 GMT 23.08.2025
حصري
علّق الخبير في الشأن الروسي أحمد الحاج علي، على التصريحات الأخيرة للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في إطار المساعي لحل الأزمة الأوكرانية وعرقلة الأوروبيين لها، مشيرًا إلى أن "إنهاء النزاع في أوكرانيا ممكن إذا تم إيقاف دعم نظام كييف وسحب كل قوات الناتو".
وأشار الحاج علي، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "المفاوضات تعرقلها المصالح المتضاربة بين أميركا والدول الأوروبية، سواء في تقاسم المكاسب أو في توسيع النفوذ الاقتصادي على حساب التراجع في أوكرانيا"، مشددًا على أن "الدول الأوروبية مجتمعة، وأوكرانيا بما تبقى من قوتها، لا تستطيع الاستمرار من دون الدعم الأميركي".

واعتبر الخبير في الشأن الروسي أن "ما دار في ألاسكا من تذليل للعقبات بين الطرفين الأميركي والروسي، لا علاقة له بمسرح العمليات العسكرية الميدانية في أوكرانيا، وإنما يرتبط بالحرب الاقتصادية والتعاملات الأميركية مع الصين والهند وغيرها، وتبادل المصالح، من دون البت في النزاع المستمر في أوكرانيا".

وختم الحاج علي، بالقول: "إنهاء النزاع في أوكرانيا يمكن أن يتم خلال 24 ساعة، إذا تم إيقاف دعم نظام كييف وسحب كل قوات الناتو، التي انتشرت بعد العام 1993، عقب انهيار الاتحاد السوفييتي، وبشرط عدم تواجد قوات الناتو أو القوات الأميركية أو أي دولة نووية على حدود روسيا".
لانتسيت روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حود مقاطعة كورسك... العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر دبابة وتستهدف تجمعات للقوات الأوكرانية قرب كونستانتينوفكا في دونيتسك... فيديو
09:18 GMT
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بأن كيث كيلوغ، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أوكرانيا، سيزور كييف في الفترة من 24 إلى 25 أغسطس/ آب الجاري.

وذكرت قناة "أوبشيستفنويه" التلفزيونية الأوكرانية، نقلا عن مصدر مطّلع، أن زيارة كيلوغ، ستبدأ غدا الأحد، وتستمر ليومين، حيث ستشمل لقاءات مع القادة الأوكرانيين.

وقالت القناة: "سيزور الممثل الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أوكرانيا، كيلوغ، العاصمة كييف في يومي 24 و25 أغسطس. ويتضمن برنامج زيارته عقد لقاءات مع القادة والمشاركة في صلاة إفطار" .
إعلام: مبعوث ترامب الخاص يتوجه إلى كييف لبحث مستجدات الأزمة الأوكرانية
