خبير في الشأن الروسي: إنهاء النزاع الأوكراني ممكن خلال 24 ساعة إذا توقف دعم نظام كييف

وأشار الحاج علي، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "المفاوضات تعرقلها المصالح المتضاربة بين أميركا والدول الأوروبية، سواء في تقاسم المكاسب أو في توسيع النفوذ الاقتصادي على حساب التراجع في أوكرانيا"، مشددًا على أن "الدول الأوروبية مجتمعة، وأوكرانيا بما تبقى من قوتها، لا تستطيع الاستمرار من دون الدعم الأميركي".وختم الحاج علي، بالقول: "إنهاء النزاع في أوكرانيا يمكن أن يتم خلال 24 ساعة، إذا تم إيقاف دعم نظام كييف وسحب كل قوات الناتو، التي انتشرت بعد العام 1993، عقب انهيار الاتحاد السوفييتي، وبشرط عدم تواجد قوات الناتو أو القوات الأميركية أو أي دولة نووية على حدود روسيا".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بأن كيث كيلوغ، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أوكرانيا، سيزور كييف في الفترة من 24 إلى 25 أغسطس/ آب الجاري.وقالت القناة: "سيزور الممثل الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أوكرانيا، كيلوغ، العاصمة كييف في يومي 24 و25 أغسطس. ويتضمن برنامج زيارته عقد لقاءات مع القادة والمشاركة في صلاة إفطار" .إعلام: مبعوث ترامب الخاص يتوجه إلى كييف لبحث مستجدات الأزمة الأوكرانية

