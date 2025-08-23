https://sarabic.ae/20250823/إعلام-مبعوث-ترامب-الخاص-يتوجه-إلى-كييف-لبحث-مستجدات-الأزمة-الأوكرانية-1104056889.html
إعلام: مبعوث ترامب الخاص يتوجه إلى كييف لبحث مستجدات الأزمة الأوكرانية
وذكرت قناة "أوبشيستفنويه" التلفزيونية الأوكرانية، نقلًا عن مصدر مطّلع، أن زيارة كيلوغ، ستبدأ غدا الأحد، وتستمر ليومين، حيث ستشمل لقاءات مع القادة الأوكرانيين.وزار كيث كيلوغ العاصمة الأوكرانية، منتصف يوليو/ تموز الماضي. وخلال الزيارة، التقى مع فلاديمير زيلينسكي، ومع وزير الدفاع آنذاك رستم عميروف، ومع رئيس مديرية الاستخبارات العامة بوزارة الدفاع كيريل بودانوف، ومع قائد القوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي.وخلال زيارته الأخيرة لكييف، ناقش كيلوغ مع ممثلي النظام الأوكراني "مسار السلام"، والإجراءات اللازمة لتنفيذه. وقبل ذلك زار كيلوغ كييف، في فبراير، شباط الماضي.ترامب: أفضل عدم حضور الاجتماع المحتمل بين بوتين وزيلينسكي
10:04 GMT 23.08.2025 (تم التحديث: 10:05 GMT 23.08.2025)
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم السبت، بأن كيث كيلوغ، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أوكرانيا، سيزور كييف في الفترة من 24 إلى 25 أغسطس/ آب الجاري.
وذكرت قناة "أوبشيستفنويه" التلفزيونية الأوكرانية، نقلًا عن مصدر مطّلع، أن زيارة كيلوغ، ستبدأ غدا الأحد، وتستمر ليومين، حيث ستشمل لقاءات مع القادة الأوكرانيين.
وقالت القناة: "سيزور الممثل الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أوكرانيا، كيلوغ، العاصمة كييف في يومي 24 و25 أغسطس. ويتضمن برنامج زيارته عقد لقاءات مع القادة والمشاركة في صلاة إفطار" .
وزار كيث كيلوغ العاصمة الأوكرانية، منتصف يوليو/ تموز الماضي. وخلال الزيارة، التقى مع فلاديمير زيلينسكي، ومع وزير الدفاع آنذاك رستم عميروف، ومع رئيس مديرية الاستخبارات العامة بوزارة الدفاع كيريل بودانوف، ومع قائد القوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي.
وخلال زيارته الأخيرة لكييف، ناقش كيلوغ مع ممثلي النظام الأوكراني "مسار السلام"، والإجراءات اللازمة لتنفيذه. وقبل ذلك زار كيلوغ كييف، في فبراير، شباط الماضي.