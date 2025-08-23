https://sarabic.ae/20250823/إعلام-مبعوث-ترامب-الخاص-يتوجه-إلى-كييف-لبحث-مستجدات-الأزمة-الأوكرانية-1104056889.html

إعلام: مبعوث ترامب الخاص يتوجه إلى كييف لبحث مستجدات الأزمة الأوكرانية

إعلام: مبعوث ترامب الخاص يتوجه إلى كييف لبحث مستجدات الأزمة الأوكرانية

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم السبت، بأن كيث كيلوغ، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أوكرانيا، سيزور كييف في الفترة من 24 إلى 25 أغسطس/ آب

وذكرت قناة "أوبشيستفنويه" التلفزيونية الأوكرانية، نقلًا عن مصدر مطّلع، أن زيارة كيلوغ، ستبدأ غدا الأحد، وتستمر ليومين، حيث ستشمل لقاءات مع القادة الأوكرانيين.وزار كيث كيلوغ العاصمة الأوكرانية، منتصف يوليو/ تموز الماضي. وخلال الزيارة، التقى مع فلاديمير زيلينسكي، ومع وزير الدفاع آنذاك رستم عميروف، ومع رئيس مديرية الاستخبارات العامة بوزارة الدفاع كيريل بودانوف، ومع قائد القوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي.وخلال زيارته الأخيرة لكييف، ناقش كيلوغ مع ممثلي النظام الأوكراني "مسار السلام"، والإجراءات اللازمة لتنفيذه. وقبل ذلك زار كيلوغ كييف، في فبراير، شباط الماضي.ترامب: أفضل عدم حضور الاجتماع المحتمل بين بوتين وزيلينسكي

