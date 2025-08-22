https://sarabic.ae/20250822/إعلام-ترامب-يعتقد-بأن-كييف-ستضطر-إلى-الموافقة-إلى-حد-كبير-على-شروط-روسيا-للتسوية-1104043210.html

إعلام: ترامب يعتقد بأن كييف ستضطر إلى الموافقة "إلى حد كبير" على شروط روسيا للتسوية

إعلام: ترامب يعتقد بأن كييف ستضطر إلى الموافقة "إلى حد كبير" على شروط روسيا للتسوية

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الجمعة، نقلا عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أن أوكرانيا سوف تضطر إلى التوصل إلى اتفاق لحل... 22.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-22T16:50+0000

2025-08-22T16:50+0000

2025-08-22T16:50+0000

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103897745_0:0:3008:1693_1920x0_80_0_0_f5dcadfd577dcecfd88ab89f226faed6.jpg

ووفقاً للصحيفة: "أضاف المسؤول الكبير أن ترامب يعتقد أن أوكرانيا سوف تضطر إلى قبول صفقة، إلى حد كبير على أساس شروط روسيا، لإنهاء الصراع".وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن يتمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، من عقد اجتماع دون مشاركته.وقال ترامب للصحفيين: "سنرى إن كان بإمكان بوتين وزيلينسكي العمل معا. سنرى إن كنت بحاجة إلى الحضور. أُفضل عدم الحضور، وأُفضل أن يلتقيا لنرى ما يمكنهما فعله".وقال لافروف في مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "لم يحدد موعد للاجتماع... بوتين مستعد للقاء زيلينسكي، عندما يكون جدول أعمال القمة جاهزا، وهذا الجدول ليس جاهزا على الإطلاق".ترامب: أفضل عدم حضور الاجتماع المحتمل بين بوتين وزيلينسكي

https://sarabic.ae/20250822/لوكاشينكو-الصين-يمكن-أن-تكون-ضامنا-في-التسوية-الأوكرانية-1104037638.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية