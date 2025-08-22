https://sarabic.ae/20250822/إعلام-ترامب-يعتقد-بأن-كييف-ستضطر-إلى-الموافقة-إلى-حد-كبير-على-شروط-روسيا-للتسوية-1104043210.html
إعلام: ترامب يعتقد بأن كييف ستضطر إلى الموافقة "إلى حد كبير" على شروط روسيا للتسوية
إعلام: ترامب يعتقد بأن كييف ستضطر إلى الموافقة "إلى حد كبير" على شروط روسيا للتسوية
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الجمعة، نقلا عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أن أوكرانيا سوف تضطر إلى التوصل إلى اتفاق لحل الصراع "إلى حد كبير" وفقا لشروط روسيا.
ووفقاً للصحيفة: "أضاف المسؤول الكبير أن ترامب يعتقد أن أوكرانيا سوف تضطر إلى قبول صفقة، إلى حد كبير على أساس شروط روسيا، لإنهاء الصراع".وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن يتمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، من عقد اجتماع دون مشاركته.وقال ترامب للصحفيين: "سنرى إن كان بإمكان بوتين وزيلينسكي العمل معا. سنرى إن كنت بحاجة إلى الحضور. أُفضل عدم الحضور، وأُفضل أن يلتقيا لنرى ما يمكنهما فعله".وقال لافروف في مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "لم يحدد موعد للاجتماع... بوتين مستعد للقاء زيلينسكي، عندما يكون جدول أعمال القمة جاهزا، وهذا الجدول ليس جاهزا على الإطلاق".ترامب: أفضل عدم حضور الاجتماع المحتمل بين بوتين وزيلينسكي
الأخبار
إعلام: ترامب يعتقد بأن كييف ستضطر إلى الموافقة "إلى حد كبير" على شروط روسيا للتسوية
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الجمعة، نقلا عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أن أوكرانيا سوف تضطر إلى التوصل إلى اتفاق لحل الصراع "إلى حد كبير" وفقا لشروط روسيا.
ووفقاً للصحيفة: "أضاف المسؤول الكبير أن ترامب يعتقد أن أوكرانيا سوف تضطر إلى قبول صفقة، إلى حد كبير على أساس شروط روسيا، لإنهاء الصراع".
وبحسب الصحيفة نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة فإن ترامب متردد في ممارسة الضغط على روسيا لأنه يعتقد أن لديه نفوذا أكبر على أوكرانيا والحلفاء الأوروبيين.
وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن يتمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، من عقد اجتماع دون مشاركته.
وقال ترامب للصحفيين: "سنرى إن كان بإمكان بوتين وزيلينسكي العمل معا. سنرى إن كنت بحاجة إلى الحضور. أُفضل عدم الحضور، وأُفضل أن يلتقيا لنرى ما يمكنهما فعله".
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد للقاء فلاديمير زيلينسكي، عندما يكون جدول أعمال القمة جاهزًا، وهذا لم يتوفر بعد، مشيرا إلى أن زيلينسكي رفض جميع مقترحات التسوية الأوكرانية التي يعتبرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرورية.
وقال لافروف في مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "لم يحدد موعد للاجتماع... بوتين مستعد للقاء زيلينسكي، عندما يكون جدول أعمال القمة جاهزا، وهذا الجدول ليس جاهزا على الإطلاق".