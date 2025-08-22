إعلام: ترامب يعتقد بأن كييف ستضطر إلى الموافقة "إلى حد كبير" على شروط روسيا للتسوية

عربي
ترامب: مصير المفاوضات بشأن أوكرانيا سيتضح خلال الأسبوعين المقبلين - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
واشنطن تستهدف الجنائية الدولية... صراع قانوني أم سياسي؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة على غزة ومحادثات إنهاء الحرب يسيران معاً، تنديد مصري سعودي بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250822/إعلام-ترامب-يعتقد-بأن-كييف-ستضطر-إلى-الموافقة-إلى-حد-كبير-على-شروط-روسيا-للتسوية-1104043210.html
إعلام: ترامب يعتقد بأن كييف ستضطر إلى الموافقة "إلى حد كبير" على شروط روسيا للتسوية
إعلام: ترامب يعتقد بأن كييف ستضطر إلى الموافقة "إلى حد كبير" على شروط روسيا للتسوية
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الجمعة، نقلا عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أن أوكرانيا سوف تضطر إلى التوصل إلى اتفاق لحل... 22.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-22T16:50+0000
2025-08-22T16:50+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103897745_0:0:3008:1693_1920x0_80_0_0_f5dcadfd577dcecfd88ab89f226faed6.jpg
ووفقاً للصحيفة: "أضاف المسؤول الكبير أن ترامب يعتقد أن أوكرانيا سوف تضطر إلى قبول صفقة، إلى حد كبير على أساس شروط روسيا، لإنهاء الصراع".وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن يتمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، من عقد اجتماع دون مشاركته.وقال ترامب للصحفيين: "سنرى إن كان بإمكان بوتين وزيلينسكي العمل معا. سنرى إن كنت بحاجة إلى الحضور. أُفضل عدم الحضور، وأُفضل أن يلتقيا لنرى ما يمكنهما فعله".وقال لافروف في مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "لم يحدد موعد للاجتماع... بوتين مستعد للقاء زيلينسكي، عندما يكون جدول أعمال القمة جاهزا، وهذا الجدول ليس جاهزا على الإطلاق".ترامب: أفضل عدم حضور الاجتماع المحتمل بين بوتين وزيلينسكي
https://sarabic.ae/20250822/لوكاشينكو-الصين-يمكن-أن-تكون-ضامنا-في-التسوية-الأوكرانية-1104037638.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103897745_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_3875d1a4bb1592078163ee6db860be32.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: ترامب يعتقد بأن كييف ستضطر إلى الموافقة "إلى حد كبير" على شروط روسيا للتسوية

16:50 GMT 22.08.2025
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الجمعة، نقلا عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أن أوكرانيا سوف تضطر إلى التوصل إلى اتفاق لحل الصراع "إلى حد كبير" وفقا لشروط روسيا.
ووفقاً للصحيفة: "أضاف المسؤول الكبير أن ترامب يعتقد أن أوكرانيا سوف تضطر إلى قبول صفقة، إلى حد كبير على أساس شروط روسيا، لإنهاء الصراع".

وبحسب الصحيفة نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة فإن ترامب متردد في ممارسة الضغط على روسيا لأنه يعتقد أن لديه نفوذا أكبر على أوكرانيا والحلفاء الأوروبيين.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن يتمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، من عقد اجتماع دون مشاركته.
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
لوكاشينكو: الصين يمكن أن تكون ضامنا في التسوية الأوكرانية
14:23 GMT
وقال ترامب للصحفيين: "سنرى إن كان بإمكان بوتين وزيلينسكي العمل معا. سنرى إن كنت بحاجة إلى الحضور. أُفضل عدم الحضور، وأُفضل أن يلتقيا لنرى ما يمكنهما فعله".
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد للقاء فلاديمير زيلينسكي، عندما يكون جدول أعمال القمة جاهزًا، وهذا لم يتوفر بعد، مشيرا إلى أن زيلينسكي رفض جميع مقترحات التسوية الأوكرانية التي يعتبرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرورية.
وقال لافروف في مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "لم يحدد موعد للاجتماع... بوتين مستعد للقاء زيلينسكي، عندما يكون جدول أعمال القمة جاهزا، وهذا الجدول ليس جاهزا على الإطلاق".
ترامب: أفضل عدم حضور الاجتماع المحتمل بين بوتين وزيلينسكي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала