عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تدمر دبابة وتستهدف تجمعات للقوات الأوكرانية قرب كونستانتينوفكا في دونيتسك... فيديو
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في اتجاه كونستانتينوفكا، وخلال استطلاع جوي، رصد مشغل طائرة مسيرة تابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تحركات 5 مسلحين من القوات المسلحة الأوكرانية، وخلال مراقبتهم، تم الكشف عن مخبأ مُموّه جيدًا ومُجهز برشاشات ثقيلة وخطوط اتصال".وأشارت الوزارة إلى أنه تم "تدمير المعقل المُحصّن للعدو بضربات دقيقة من مدفع هاوتزر "غفوزديكا".وأضافت الدفاع الروسية، أنه "في الليل، عثر على دبابة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على المشارف الشرقية لكونستانتينوفكا، تُطلق النار من موقع إطلاق نار مُغلق، أُصيبت الدبابة وشُلّت حركتها بضربة دقيقة من طائرة مُسيّرة، ثم أُبيدت لاحقًا بطائرات مُسيّرة عدة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
القوات الروسية تدمر دبابة وتستهدف تجمعات للقوات الأوكرانية قرب كونستانتينوفكا في دونيتسك... فيديو

09:18 GMT 23.08.2025
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، دمّرت معقلًا محصنًا ودبابة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في اتجاه كونستانتينوفكا، وخلال استطلاع جوي، رصد مشغل طائرة مسيرة تابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تحركات 5 مسلحين من القوات المسلحة الأوكرانية، وخلال مراقبتهم، تم الكشف عن مخبأ مُموّه جيدًا ومُجهز برشاشات ثقيلة وخطوط اتصال".
وأشارت الوزارة إلى أنه تم "تدمير المعقل المُحصّن للعدو بضربات دقيقة من مدفع هاوتزر "غفوزديكا".
وأضافت الدفاع الروسية، أنه "في الليل، عثر على دبابة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على المشارف الشرقية لكونستانتينوفكا، تُطلق النار من موقع إطلاق نار مُغلق، أُصيبت الدبابة وشُلّت حركتها بضربة دقيقة من طائرة مُسيّرة، ثم أُبيدت لاحقًا بطائرات مُسيّرة عدة".
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي
04:40 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
