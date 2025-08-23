https://sarabic.ae/20250823/القوات-الروسية-تدمر-دبابة-وتستهدف-تجمعات-للقوات-الأوكرانية-قرب-كونستانتينوفكا-في-دونيتسك-فيديو-1104055719.html
القوات الروسية تدمر دبابة وتستهدف تجمعات للقوات الأوكرانية قرب كونستانتينوفكا في دونيتسك... فيديو
القوات الروسية تدمر دبابة وتستهدف تجمعات للقوات الأوكرانية قرب كونستانتينوفكا في دونيتسك... فيديو
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091879636_285:0:1444:652_1920x0_80_0_0_12d86b02ae2c71232289425211c2a35e.png
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في اتجاه كونستانتينوفكا، وخلال استطلاع جوي، رصد مشغل طائرة مسيرة تابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تحركات 5 مسلحين من القوات المسلحة الأوكرانية، وخلال مراقبتهم، تم الكشف عن مخبأ مُموّه جيدًا ومُجهز برشاشات ثقيلة وخطوط اتصال".وأشارت الوزارة إلى أنه تم "تدمير المعقل المُحصّن للعدو بضربات دقيقة من مدفع هاوتزر "غفوزديكا".وأضافت الدفاع الروسية، أنه "في الليل، عثر على دبابة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على المشارف الشرقية لكونستانتينوفكا، تُطلق النار من موقع إطلاق نار مُغلق، أُصيبت الدبابة وشُلّت حركتها بضربة دقيقة من طائرة مُسيّرة، ثم أُبيدت لاحقًا بطائرات مُسيّرة عدة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
