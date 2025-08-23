https://sarabic.ae/20250823/الجيش-الروسي-يستهدف-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-سومي-1104051567.html
الجيش الروسي يستهدف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "دمرت طواقم مدافع الهاوتزر من طراز "دي-30" التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، مستودعات ذخيرة مموهة ومواقع رشاشات، وحيّدت طواقم تشغيل طائرات مسيرة وقوى بشرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، في مقاطعة سومي".ووفقا للدفاع الروسية، فإن المدافع المتحركة الفعّالة ومواضع إطلاق النار المخفية مع التغييرات المتكررة والاختيار الصحيح لنقطة إطلاق النار يسمحان لأطقم مدافع الهاوتزر بإجراء رؤية موجّهة معدّلة بشكل فعّال على مدى يصل إلى 15 كيلومترًا، بالإضافة إلى توفير الدعم الناري للقوات البرية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "دمرت طواقم مدافع الهاوتزر من طراز "دي-30" التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، مستودعات ذخيرة مموهة ومواقع رشاشات، وحيّدت طواقم تشغيل طائرات مسيرة وقوى بشرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، في مقاطعة سومي".
وبحسب الوزارة، فإن "وحدات الاستطلاع أكدت تدمير جميع الأهداف".
ووفقا للدفاع الروسية، فإن المدافع المتحركة الفعّالة ومواضع إطلاق النار المخفية مع التغييرات المتكررة والاختيار الصحيح لنقطة إطلاق النار يسمحان لأطقم مدافع الهاوتزر بإجراء رؤية موجّهة معدّلة بشكل فعّال على مدى يصل إلى 15 كيلومترًا، بالإضافة إلى توفير الدعم الناري للقوات البرية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.