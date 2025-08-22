مسيرة روسية تفاجئ دبابة "ليوبارد" مموهة وتحولها لـ"كتلة من اللهب" قرب كوبيانسك.. فيديو
© Photoلانتسيت روسية تدمر دبابة ليوبارد ألمانية
© Photo
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن طاقم تشغيل الطائرات المسيرة التابع لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، دمر دبابتين مموهتين، واحدة من طراز "ليوبارد" ألمانية الصنع، وأخرى من طراز "تي-72"على محور كوبيانسك.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد تظهر قيام طائرات مسيرة تابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتدمير دبابتين أوكرانيتين من طراز "تي-72" و"ليوبارد"، على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف.
وقالت الدفاع الروسية: "وحدات الاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الروسية العاملة في منطقة بلدة بودولي على محور كوبيانسك، كشفت عن وجود دبابتين للقوميين الأوكرانيين مموهتين في الغابة، دبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع ودبابة "تي-72"، تابعتين للواء الميكانيكي الـ14 المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية".
📹 مسيرات روسية تدمر دبابتين أوكرانيتين في منطقة العملية العسكرية الخاصة— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 22, 2025
🔥نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد تظهر قيام طائرات مسيرة تابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتدمير دبابتين أوكرانيتين من طراز "تي-72" و"ليوبارد"، على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف. pic.twitter.com/ysaWrLa3sI
وأضافت أن مشغلي الطائرات المسيرة التابعين لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، دمروا بنجاح المركبتين القتاليتين التابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية بمسيرات "لانتسيت".
وأشار البيان إلى أنه تم احتراق الدبابتين بالكامل.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.