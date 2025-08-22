القوات الروسية تحرر 3 بلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية

عربي
الأمم المتحدة تعلن حالة "المجاعة الكارثية" في غزة - عاجل
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت بلدت كاتيرينوفكا وفلاديميروفكا وروسين يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" عملياتها الهجومية وحررت بلدات سوخيتسكوي وبانكوفكا وفلاديميروفكا وروسين يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وألحقت بالقوات الأوكرانية خسائر فادحة، وخسر العدو ما يصل إلى 2840 جنديًا، ودبابتين و30 مركبة مدرعة قتالية و3 ناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع، و4 مركبات مدرعة تركية الصنع و64 مركبة، و19 مدفعًا ميدانيًا".

وأضاف البيان: "للفترة من 16 إلى 22 أغسطس (آب الجاري) وحدات مجموعة "الجنوب" توغلت في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدتي ألكسندرو شولتينو وكاتيرينوفكا في لجمهورية دونيتسك الشعبية".

وأوضحت الدفاع: "خلال الأسبوع، حررت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، نتيجة لعمليات فعّالة وحاسمة، بلدتي فورونوي ونوفغورغيفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، ودحرت القوى البشرية واستهدفت معدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 1600 جندي، و5 دبابات و25 مركبة مدرعة قتالية و79 سيارة و15 مدفعًا ميدانيًا، 9 منها من إنتاج دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، و6 محطات حرب إلكترونية، و3 مستودعات للموارد المادية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
