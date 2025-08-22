https://sarabic.ae/20250822/القوات-الروسية-تحرر-3-بلدت-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--عاجل-1104023603.html
القوات الروسية تحرر 3 بلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر 3 بلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت بلدت كاتيرينوفكا وفلاديميروفكا وروسين يار في جمهورية دونيتسك الشعبية. 22.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-22T09:07+0000
2025-08-22T09:07+0000
2025-08-22T09:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104442/84/1044428453_0:119:2363:1448_1920x0_80_0_0_61993f1c8c20753f82a1efaa83204b12.jpg
وقالت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" عملياتها الهجومية وحررت بلدات سوخيتسكوي وبانكوفكا وفلاديميروفكا وروسين يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وألحقت بالقوات الأوكرانية خسائر فادحة، وخسر العدو ما يصل إلى 2840 جنديًا، ودبابتين و30 مركبة مدرعة قتالية و3 ناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع، و4 مركبات مدرعة تركية الصنع و64 مركبة، و19 مدفعًا ميدانيًا".وأوضحت الدفاع: "خلال الأسبوع، حررت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، نتيجة لعمليات فعّالة وحاسمة، بلدتي فورونوي ونوفغورغيفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، ودحرت القوى البشرية واستهدفت معدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 1600 جندي، و5 دبابات و25 مركبة مدرعة قتالية و79 سيارة و15 مدفعًا ميدانيًا، 9 منها من إنتاج دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، و6 محطات حرب إلكترونية، و3 مستودعات للموارد المادية".وأضافت الدفاع الروسية: "في الفترة من 16 إلى 22 أغسطس (الجاري)، نفذت القوات المسلحة الروسية 6 ضربات جماعية بأسلحة دقيقة ومركبات جوية مسيرة استهدفت منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والبنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية،️ ومستودعات ذخيرة في دونباس، ومستودعات تخزين صواريخ "سابسان" العملياتية والتكتيكية، بالإضافة إلى أماكن تجميع وتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى،️ ومراكز تدريب ونقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب".وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "خلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 25 قنبلة جوية موجهة، و11 قاذفة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 1500 طائرة مسيرة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقودمسيرة روسية تستهدف وحدات القوات الخاصة الأوكرانية بضربات دقيقة... فيديو
https://sarabic.ae/20250821/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-ألكسندر-شولتينو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--عاجل-1103981710.html
https://sarabic.ae/20250819/القوات-الروسية-تنفذ-ضربة-مشتركة-استهدفت-مصفاة-نفط-تزود-القوات-الأوكرانية-بالوقود-1103910915.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104442/84/1044428453_394:0:2363:1477_1920x0_80_0_0_905603765e0c0008569d42b7bafcc1b8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تحرر 3 بلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:07 GMT 22.08.2025 (تم التحديث: 09:37 GMT 22.08.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت بلدت كاتيرينوفكا وفلاديميروفكا وروسين يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" عملياتها الهجومية وحررت بلدات سوخيتسكوي وبانكوفكا وفلاديميروفكا وروسين يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وألحقت بالقوات الأوكرانية خسائر فادحة، وخسر العدو ما يصل إلى 2840 جنديًا، ودبابتين و30 مركبة مدرعة قتالية و3 ناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع، و4 مركبات مدرعة تركية الصنع و64 مركبة، و19 مدفعًا ميدانيًا".
وأضاف البيان: "للفترة من 16 إلى 22 أغسطس (آب الجاري) وحدات مجموعة "الجنوب" توغلت في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدتي ألكسندرو شولتينو وكاتيرينوفكا في لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضحت الدفاع: "خلال الأسبوع، حررت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، نتيجة لعمليات فعّالة وحاسمة، بلدتي فورونوي ونوفغورغيفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، ودحرت القوى البشرية واستهدفت معدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 1600 جندي، و5 دبابات و25 مركبة مدرعة قتالية و79 سيارة و15 مدفعًا ميدانيًا، 9 منها من إنتاج دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، و6 محطات حرب إلكترونية، و3 مستودعات للموارد المادية".
وأضافت الدفاع الروسية: "في الفترة من 16 إلى 22 أغسطس (الجاري)، نفذت القوات المسلحة الروسية 6 ضربات جماعية بأسلحة دقيقة ومركبات جوية مسيرة استهدفت منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والبنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية،️ ومستودعات ذخيرة في دونباس، ومستودعات تخزين صواريخ "سابسان" العملياتية والتكتيكية، بالإضافة إلى أماكن تجميع وتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى،️ ومراكز تدريب ونقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب".
وتابع البيان: "خلال الأسبوع، ألحقت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في مقاطعتي سومي وخاركوف، خسائر بشرية ومادية بالقوات المسلحة الأوكرانية، إذ خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1120 جنديًا و3 دبابات و23 مركبة مدرعة قتالية و74 سيارة، كما دمرت 26 مدفعًا ميدانيًا، منها 3 من إنتاج دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، و3 محطات للحرب الإلكترونية ومضادات البطاريات، بالإضافة إلى 41 مستودعًا للذخيرة والوقود والمواد".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "خلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 25 قنبلة جوية موجهة، و11 قاذفة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 1500 طائرة مسيرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.