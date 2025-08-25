عربي
أمساليوم
بث مباشر
منظومات الدفاع الجوي الروسية تدمر 21 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مقاطعات خلال الليل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن تصدي وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، لـ21 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق عدة مناطق في البلاد. 25.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-25T04:27+0000
2025-08-25T05:29+0000
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1e/1093274282_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_1ec30390cd603c062b4dfbaab71a07b3.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو يوم 24 أغسطس/آب إلى الساعة 7:00 بتوقيت موسكو يوم 25 أغسطس/آب، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 21 طائرة أوكرانية دون طيار".وأوضحت الوزارة أنه قد تم تدمير "7 طائرات فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، و6 طائرات فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 طائرات فوق أراضي مقاطعة أوريول، و3 طائرات فوق أراضي مقاطعة موسكو، بما في ذلك اثنتان كانتا متجهتان إلى موسكو، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وأخرى فوق أراضي مقاطعة تفير".ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وحدات روسية تدمر موقع تحصن وحدة تابعة لقوات "رينجر" الأوكرانية
https://sarabic.ae/20250824/القوات-الروسية-تسقط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-سومي-فيديو-1104089082.html
روسيا, رصد عسكري

منظومات الدفاع الجوي الروسية تدمر 21 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مقاطعات خلال الليل

04:27 GMT 25.08.2025 (تم التحديث: 05:29 GMT 25.08.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المضادة للطائرات "تور" للمنطقة العسكرية المركزية في مهمة قتالية في اتجاه محور أفدييفكا، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المضادة للطائرات تور للمنطقة العسكرية المركزية في مهمة قتالية في اتجاه محور أفدييفكا، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن تصدي وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، لـ21 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق عدة مناطق في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو يوم 24 أغسطس/آب إلى الساعة 7:00 بتوقيت موسكو يوم 25 أغسطس/آب، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 21 طائرة أوكرانية دون طيار".
وأوضحت الوزارة أنه قد تم تدمير "7 طائرات فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، و6 طائرات فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 طائرات فوق أراضي مقاطعة أوريول، و3 طائرات فوق أراضي مقاطعة موسكو، بما في ذلك اثنتان كانتا متجهتان إلى موسكو، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وأخرى فوق أراضي مقاطعة تفير".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
إسقاط مسيرة أوكرانية في سومي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
القوات الروسية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية في سومي... فيديو
أمس, 13:42 GMT
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وحدات روسية تدمر موقع تحصن وحدة تابعة لقوات "رينجر" الأوكرانية
