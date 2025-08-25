https://sarabic.ae/20250825/منظومات-الدفاع-الجوي-الروسي-تدمر-21-طائرة-أوكرانية-مسيرة-فوق-عدة-مقاطعات-خلال-الليل-1104100177.html
منظومات الدفاع الجوي الروسية تدمر 21 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مقاطعات خلال الليل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن تصدي وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، لـ21 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق عدة مناطق في البلاد.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن تصدي وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، لـ21 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق عدة مناطق في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو يوم 24 أغسطس/آب إلى الساعة 7:00 بتوقيت موسكو يوم 25 أغسطس/آب، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 21 طائرة أوكرانية دون طيار".
وأوضحت الوزارة أنه قد تم تدمير "7 طائرات فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، و6 طائرات فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 طائرات فوق أراضي مقاطعة أوريول، و3 طائرات فوق أراضي مقاطعة موسكو، بما في ذلك اثنتان كانتا متجهتان إلى موسكو، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وأخرى فوق أراضي مقاطعة تفير".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.