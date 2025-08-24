عربي
لافروف: لقاء بوتين وزيلينسكي طرح بشكل ارتجالي ولم يناقش في القمة الروسية الأمريكية - عاجل
أمساليوم
بث مباشر
القوات الروسية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية في سومي... فيديو

13:42 GMT 24.08.2025
شكلت الغنائم العسكرية، من عتاد القوات الأوكرانية، مفصلا هاما في "دراسة وكشف أسرار العدو التقنية"، بالنسبة للقوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في دونباس.
حيث حرصت القوات الروسية، على نشر أخبار ولقطات للآليات المغتنمة، مما يشكل أيضا عامل كسر لشوكة العدو النفسية.
وأسقطت وسائط الدفاع الروسية، طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة سومي، وحصلت وكالة "سبوتنيك" على مشاهد من عملية إسقاط مشغلي طائرات مسيرة روسية تابعين لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، لطائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة سومي.

ووفقًا لأحد العسكريين الروس، فإنه وبعد إسقاط المسيرة الأوكرانية، تم نقلها إلى مختبر للطائرات المسيرة لفحصها وتحليل مكوناتها.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الدفاع الروسية: استعادة 146 عسكريا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف بوساطة إماراتية
