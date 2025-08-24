https://sarabic.ae/20250824/الدفاع-الروسية-استعادة-146-عسكريا-من-الأراضي-التي-تسيطر-عليها-كييف-عاجل---1104086707.html

الدفاع الروسية: استعادة 146 عسكريا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف بوساطة إماراتية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن روسيا أعادت 146 عسكريا روسيًا من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف، مقابل تسليم عدد مماثل من أسرى الحرب التابعين... 24.08.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "في 24 أغسطس (آب) الجاري، تمت إعادة 146 عسكريًا روسيًا من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف.. وبالمقابل، تم تسليم 146 أسيرًا من القوات الأوكرانية".وأردف البيان: "إضافة إلى ذلك، تمت إعادة 8 مواطنين روس من سكان مقاطعة كورسك، كانوا محتجزين بشكل غير قانوني من قبل نظام كييف، وسيتم إعادتهم إلى ديارهم".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "العسكريين الروس يتواجدون على أراضي بيلاروسيا، حيث يتلقون الدعم النفسي والطبي اللازم.. وسيتم نقلهم إلى روسيا للخضوع للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".وقالت نزاروفا لوكالة "سبوتنيك"، إنه "سيتم قريبا لم شمل 3 أطفال مع عائلاتهم في أوكرانيا. ولدان، أحدهما في الـ15 من عمره والآخر في الـ8 من عمره، وفتاة في الـ6 من عمرها. لكل منهم قصة مختلفة. أحدهما عاش في روسيا مع عمه، والآخر مع جدته. والدتاهما تنتظرانهما في أوكرانيا. بعد وفاة والدتها، بقيت الفتاة مع عمتها الكبرى، أما والدها فيعيش في أوكرانيا".القوات الروسية تحرر بلدة فيليا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك وتقصف مواقع صواريخ "سابسان" الأوكرانية

