عربي
لافروف: لقاء بوتين وزيلينسكي طرح بشكل ارتجالي ولم يناقش في القمة الروسية الأمريكية
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الدفاع الروسية: استعادة 146 عسكريا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف بوساطة إماراتية
الدفاع الروسية: استعادة 146 عسكريا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف بوساطة إماراتية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن روسيا أعادت 146 عسكريا روسيًا من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف، مقابل تسليم عدد مماثل من أسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، لافتة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بذلت جهودًا إنسانية للوساطة في التبادل.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "في 24 أغسطس (آب) الجاري، تمت إعادة 146 عسكريًا روسيًا من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف.. وبالمقابل، تم تسليم 146 أسيرًا من القوات الأوكرانية".
وأردف البيان: "إضافة إلى ذلك، تمت إعادة 8 مواطنين روس من سكان مقاطعة كورسك، كانوا محتجزين بشكل غير قانوني من قبل نظام كييف، وسيتم إعادتهم إلى ديارهم".

وتابع: "وبذلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودًا إنسانية للوساطة".

إطلاق قمر صناعي باستخدام صاروخ أطلس V - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
الدفاع الروسية: صاروخ "أنغارا-1.2" أوصل الأقمار الصناعية العسكرية إلى مداراتها المحددة.. فيديو
21 أغسطس, 15:41 GMT
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "العسكريين الروس يتواجدون على أراضي بيلاروسيا، حيث يتلقون الدعم النفسي والطبي اللازم.. وسيتم نقلهم إلى روسيا للخضوع للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".

وفي 21 أغسطس/ آب الجاري، ذكرت يوليا نزاروفا، نائبة رئيس إدارة دعم أنشطة حقوق الطفل في روسيا، أن "جهود لم شمل أطفال مع آبائهم في روسيا وأوكرانيا ودول أخرى، ينفذ بناء على تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وقالت نزاروفا لوكالة "سبوتنيك"، إنه "سيتم قريبا لم شمل 3 أطفال مع عائلاتهم في أوكرانيا. ولدان، أحدهما في الـ15 من عمره والآخر في الـ8 من عمره، وفتاة في الـ6 من عمرها. لكل منهم قصة مختلفة. أحدهما عاش في روسيا مع عمه، والآخر مع جدته. والدتاهما تنتظرانهما في أوكرانيا. بعد وفاة والدتها، بقيت الفتاة مع عمتها الكبرى، أما والدها فيعيش في أوكرانيا".
القوات الروسية تحرر بلدة فيليا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك وتقصف مواقع صواريخ "سابسان" الأوكرانية
