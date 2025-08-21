عربي
الدفاع الروسية: صاروخ "أنغارا-1.2" أوصل الأقمار الصناعية العسكرية إلى مداراتها المحددة.. فيديو
الدفاع الروسية: صاروخ "أنغارا-1.2" أوصل الأقمار الصناعية العسكرية إلى مداراتها المحددة.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الصاروخ الخفيف "أنغارا-1.2" الذي أطلق من قاعدة بليسيتسك، أوصل الأقمار الصناعية العسكرية إلى مداراتها المحددة. 21.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-21T15:41+0000
2025-08-21T15:41+0000
وقالت الوزارة في بيان لها: " في الوقت المحدد، تم إطلاق الأجهزة الفضائية (الأقمار الصناعية) إلى مداراتها المستهدفة وتم التحكم بها من قبل الأصول الأرضية للقوات الجوية الفضائية".وأطلق الصاروخ مع المركبة الفضائية لصالح وزارة الدفاع الروسية في 21 آب/أغسطس الساعة 12:32 بتوقيت موسكو من قاعدة بليسيتسك الفضائية في مقاطعة أرخانجيلسك. وسارت عملية إطلاق الأقمار الصناعية ووضعها في مداراتها المستهدفة كما هو مخطط له. بعد الإطلاق، سيطر على الصاروخ مجمع التحكم الآلي الأرضي التابع لمركز "غيرمان تيتوف" الرئيسي لاختبارات الفضاء.مشاهد ملفتة لتركيب رأس صاروخ فضائي عملاق في روسيا... فيديوموسكو تعزز ريادة وكالة الفضاء الروسية بشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص
© AP Photo / John Raoux
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الصاروخ الخفيف "أنغارا-1.2" الذي أطلق من قاعدة بليسيتسك، أوصل الأقمار الصناعية العسكرية إلى مداراتها المحددة.
وقالت الوزارة في بيان لها: " في الوقت المحدد، تم إطلاق الأجهزة الفضائية (الأقمار الصناعية) إلى مداراتها المستهدفة وتم التحكم بها من قبل الأصول الأرضية للقوات الجوية الفضائية".
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إنشاء اتصالات عن بعد مستقرة وثابتة مع الأجهزة الفضائية، وأن أنظمتها الموجودة على متنها تعمل بشكل طبيعي.
مركبة الإطلاق سويوز 2.1b التي تحمل قمر Resurs-P في منصة الإطلاق في قاعدة بايكونور الفضائية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2025
مجتمع
روسيا تطلق 18 قمرا صناعيا لدعم الاتصالات واختبار تقنيات المستقبل
5 يوليو, 09:10 GMT
وأطلق الصاروخ مع المركبة الفضائية لصالح وزارة الدفاع الروسية في 21 آب/أغسطس الساعة 12:32 بتوقيت موسكو من قاعدة بليسيتسك الفضائية في مقاطعة أرخانجيلسك.
وسارت عملية إطلاق الأقمار الصناعية ووضعها في مداراتها المستهدفة كما هو مخطط له. بعد الإطلاق، سيطر على الصاروخ مجمع التحكم الآلي الأرضي التابع لمركز "غيرمان تيتوف" الرئيسي لاختبارات الفضاء.
مشاهد ملفتة لتركيب رأس صاروخ فضائي عملاق في روسيا... فيديو
موسكو تعزز ريادة وكالة الفضاء الروسية بشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص
