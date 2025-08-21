الدفاع الروسية: صاروخ "أنغارا-1.2" أوصل الأقمار الصناعية العسكرية إلى مداراتها المحددة.. فيديو

https://sarabic.ae/20250821/الدفاع-الروسية-صاروخ-أنغارا-12-أوصل-الأقمار-الصناعية-العسكرية-إلى-مداراتها-المحددة-فيديو-1104000385.html
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الصاروخ الخفيف "أنغارا-1.2" الذي أطلق من قاعدة بليسيتسك، أوصل الأقمار الصناعية العسكرية إلى مداراتها المحددة. 21.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-21T15:41+0000
2025-08-21T15:41+0000
2025-08-21T15:41+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/15/1048758395_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_8d1a20b7bcbfde62a2236753b2fc406a.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: " في الوقت المحدد، تم إطلاق الأجهزة الفضائية (الأقمار الصناعية) إلى مداراتها المستهدفة وتم التحكم بها من قبل الأصول الأرضية للقوات الجوية الفضائية".وأطلق الصاروخ مع المركبة الفضائية لصالح وزارة الدفاع الروسية في 21 آب/أغسطس الساعة 12:32 بتوقيت موسكو من قاعدة بليسيتسك الفضائية في مقاطعة أرخانجيلسك. وسارت عملية إطلاق الأقمار الصناعية ووضعها في مداراتها المستهدفة كما هو مخطط له. بعد الإطلاق، سيطر على الصاروخ مجمع التحكم الآلي الأرضي التابع لمركز "غيرمان تيتوف" الرئيسي لاختبارات الفضاء.مشاهد ملفتة لتركيب رأس صاروخ فضائي عملاق في روسيا... فيديوموسكو تعزز ريادة وكالة الفضاء الروسية بشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص
وقالت الوزارة في بيان لها: " في الوقت المحدد، تم إطلاق الأجهزة الفضائية (الأقمار الصناعية) إلى مداراتها المستهدفة وتم التحكم بها من قبل الأصول الأرضية للقوات الجوية الفضائية".
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إنشاء اتصالات عن بعد مستقرة وثابتة مع الأجهزة الفضائية، وأن أنظمتها الموجودة على متنها تعمل بشكل طبيعي.
وأطلق الصاروخ مع المركبة الفضائية
لصالح وزارة الدفاع الروسية في 21 آب/أغسطس الساعة 12:32 بتوقيت موسكو من قاعدة بليسيتسك الفضائية في مقاطعة أرخانجيلسك.
وسارت عملية إطلاق الأقمار الصناعية
ووضعها في مداراتها المستهدفة كما هو مخطط له. بعد الإطلاق، سيطر على الصاروخ مجمع التحكم الآلي الأرضي التابع لمركز "غيرمان تيتوف" الرئيسي لاختبارات الفضاء.