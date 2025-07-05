https://sarabic.ae/20250705/روسيا-تطلق-18-قمرا-صناعيا-لدعم-الاتصالات-واختبار-تقنيات-المستقبل-1102376493.html
روسيا تطلق 18 قمرا صناعيا لدعم الاتصالات واختبار تقنيات المستقبل
روسيا تطلق 18 قمرا صناعيا لدعم الاتصالات واختبار تقنيات المستقبل
سبوتنيك عربي
في الربع الثالث من عام 2025، تعتزم وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، إطلاق 17 قمرًا صناعيًا تجاريًا صغيرًا روسيًا، وقمرا صناعيا أجنبيا تجاريا إلى المدار من... 05.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-05T09:10+0000
2025-07-05T09:10+0000
2025-07-05T09:10+0000
مجتمع
روسيا
روس كوسموس
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/05/1102376328_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_78faef48e2449d350749cba35e4e0cf7.jpg
وقالت الشركة: "سيتم إطلاق 17 قمرًا صناعيًا تجاريًا صغيرًا من طراز "كيوب سات"(أقمار صناعية صغيرة مصممة على شكل مكعب، تستخدم هذه الأقمار غالبًا في البحث العلمي واختبار التكنولوجيا)، منتجا في روسيا، من حاويات إطلاق متخصصة لصالح العملاء الروس. كما سيتم إطلاق مركبة فضائية صغيرة أخرى (إس إس سي) لصالح عميل أجنبي".ولم يتم تقديم أي معلومات حول الأقمار الصناعية الأخرى التي سيتم إطلاقها.ومن المقرر إطلاق الحمولات المصاحبة في الربع الثالث من عام 2025، من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية، وتقدم شركة "غلافكوسموس" (التابعة لوكالة الفضاء الروسية روسكوسموس) خدمة الإطلاق، وهي الجهة الرئيسية المُتكاملة لإطلاق الحمولات المصاحبة.ووضع الصاروخ المركبة في المدار الأرضي المنخفض بعد دقائق من الإقلاع، لتبدأ رحلتها نحو المحطة الفضائية الدولية. ومن المقرر أن تلتحم المركبة بوحدة "بويسك" في القطاع الروسي من المحطة يوم غد الأحد 6 يوليو الجاري.وتحمل "بروغرس إم إس - 31" أكثر من 2.6 طن من الإمدادات.لحظة دخول طاقم "سويوز إم إس-27" الروسية إلى محطة الفضاء الدولية... فيديوشاهد لحظة التحام "سويوز إم إس-27" بمحطة الفضاء الدولية... فيديو
https://sarabic.ae/20250420/مركبة-فضاء-روسية-تهبط-في-كازاخستان-وعلى-متنها-رائدا-فضاء-روسيان-وآخر-أمريكي-1099712425.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/05/1102376328_270:0:2999:2047_1920x0_80_0_0_acc696530ffef604bbc150a03ef5f286.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, روس كوسموس, العالم
روسيا, روس كوسموس, العالم
روسيا تطلق 18 قمرا صناعيا لدعم الاتصالات واختبار تقنيات المستقبل
في الربع الثالث من عام 2025، تعتزم وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، إطلاق 17 قمرًا صناعيًا تجاريًا صغيرًا روسيًا، وقمرا صناعيا أجنبيا تجاريا إلى المدار من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للوكالة.
وقالت الشركة: "سيتم إطلاق 17 قمرًا صناعيًا تجاريًا صغيرًا من طراز "كيوب سات"(أقمار صناعية صغيرة مصممة على شكل مكعب، تستخدم هذه الأقمار غالبًا في البحث العلمي واختبار التكنولوجيا)، منتجا في روسيا، من حاويات إطلاق متخصصة لصالح العملاء الروس. كما سيتم إطلاق مركبة فضائية صغيرة أخرى (إس إس سي) لصالح عميل أجنبي".
يشار إلى أنه سيتم إطلاق قمرين صناعيين من "كوبيساتس 3 يو" (أٌقمار مكعبة صغيرة مُخصصة لاستكشاف الفضاء تابعين لمجموعة شركات جيوسكان)، يحملان حمولة من شركة "غونيتس" (التابعة لروسكوسموس)، وسيُستخدمان لاختبار تقنيات نقل البيانات الحزمية. كما سيتم إطلاق قمر الاستشعار عن بُعد "إينوسات 16"، ذو الشكل "كوبيسات 16 يو" في المدار.
ولم يتم تقديم أي معلومات حول الأقمار الصناعية الأخرى التي سيتم إطلاقها.
ومن المقرر إطلاق الحمولات المصاحبة في الربع الثالث من عام 2025، من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية، وتقدم شركة "غلافكوسموس" (التابعة لوكالة الفضاء الروسية روسكوسموس) خدمة الإطلاق، وهي الجهة الرئيسية المُتكاملة لإطلاق الحمولات المصاحبة.
ويوم أمس الجمعة، أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" عن الإطلاق الناجح لصاروخ "سويوز- 2.1 أي" حاملاً مركبة الشحن "بروغرس إم إس - 31" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان.
ووضع الصاروخ المركبة في المدار الأرضي المنخفض بعد دقائق من الإقلاع، لتبدأ رحلتها نحو المحطة الفضائية الدولية. ومن المقرر أن تلتحم المركبة بوحدة "بويسك" في القطاع الروسي من المحطة يوم غد الأحد 6 يوليو الجاري.
وتحمل "بروغرس إم إس - 31" أكثر من 2.6 طن من الإمدادات.