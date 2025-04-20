https://sarabic.ae/20250420/مركبة-فضاء-روسية-تهبط-في-كازاخستان-وعلى-متنها-رائدا-فضاء-روسيان-وآخر-أمريكي-1099712425.html

مركبة فضاء روسية تهبط في كازاخستان وعلى متنها رائدا فضاء روسيان وآخر أمريكي

مركبة فضاء روسية تهبط في كازاخستان وعلى متنها رائدا فضاء روسيان وآخر أمريكي

سبوتنيك عربي

هبطت مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس-26" اليوم الأحد في سهوب كازاخستان والتي عاد على متنها رواد الفضاء الروسيان أليكسي أوفشينين وإيفان فاغنر والأمريكي دونالد... 20.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-20T04:26+0000

2025-04-20T04:26+0000

2025-04-20T04:26+0000

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موسكو - سبوتنيك. ومساء أمس السبت، اتخذ الطاقم أماكنهم بالفعل داخل المركبة، وأغلقوا أبواب العبور بين مركبة "سويوز" والمحطة الدولية...وانفصلت مركبة الفضاء "سويوز إم إس-26" عن محطة الفضاء الدولية في تمام الساعة 0:57 بتوقيت موسكو اليوم 20 نيسان / أبريل.وفي الساعة 3:27 بتوقيت موسكو بدأ نظام الدفع الخاص بالمركبة بتشغيل المكابح، وبعد ذلك غادرت المركبة المدار وانفصلت إلى وحدات. وأظهرت عملية البث رجلًا يقفز بالمظلة فوق السهوب الكازاخستانية.وقد انطلق الصاروخ حامل مركبة "سويوز إم إس-26" من قاعدة بايكونور الفضائية مساء يوم 11 سبتمبر 2024، ورسا على المحطة الفضائية الدولية بعد ما يزيد قليلًا عن ثلاث ساعات. وكان من المخطط في البداية أن يقضي أوفشينين وفاغنر وبيتيت 202 يومًا على المحطة، ولكن تم تمديد البعثة قليلًا.وأجرى الرواد الروس خلال الرحلة أكثر من 40 تجربة، بالإضافة إلى تنفيذ عملية خروج واحدة إلى الفضاء المفتوح، والتي تمت في 19-20 ديسمبر الماضي. وخلال العمل خارج المحطة، قام فاغنر وأوفشينين بتركيب مطياف الأشعة السينية "مراقب السماء بالكامل"، والذي سيستخدمه العلماء لقياس الإشعاع الخلفي للأشعة السينية.ولا يزال على متن المحطة كلٌّ من الرواد الروس سيرغي ريجيكوف، وأليكسي زوبريتسكي، وكيريل بيسكوف، إلى جانب رائدات الفضاء الأميركيات آن مككلين، ونيكول آيرز، وجوني كيم، بالإضافة إلى الياباني تاكوا أونيشي. وكان ريجيكوف وزوبريتسكي وكيم قد وصلوا إلى المحطة في 8 أبريل على متن "سويوز إم إس-27"، بينما وصلت المجموعة الأخرى على متن مركبة "كرو دراغون" الأميركية في 16 مارس.

https://sarabic.ae/20250408/لحظة-دخول-طاقم-سويوز-إم-إس-27-الروسية-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-فيديو-1099342580.html

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