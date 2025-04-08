لحظة دخول طاقم "سويوز إم إس-27" الروسية إلى محطة الفضاء الدولية... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:16 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
26 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:48 GMT
6 د
بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مذكرة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل هي قنبلة قد تنفجر فينا جميعا إذا أسأنا فهمها
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
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02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
08:18 GMT
29 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:03 GMT
16 د
بيارق النصر
حرب الشعب
10:19 GMT
27 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
16:03 GMT
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بلا قيود
هل تصبح منطقة آسيا والمحيط الهادئ ساحة للمواجهة بين القوى الكبرى؟ يجيب خبراء
17:00 GMT
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https://sarabic.ae/20250408/لحظة-دخول-طاقم-سويوز-إم-إس-27-الروسية-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-فيديو-1099342580.html
لحظة دخول طاقم "سويوز إم إس-27" الروسية إلى محطة الفضاء الدولية... فيديو
لحظة دخول طاقم "سويوز إم إس-27" الروسية إلى محطة الفضاء الدولية... فيديو
سبوتنيك عربي
وصل طاقم مركبة الفضاء "سويوز إم إس-27" الروسية، إلى محطة الفضاء الدولية، بعد أن التحمت المركبة بالمحطة، وتمكن الطاقم من فتح الأبواب والانتقال إلى داخل المحطة،... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T13:18+0000
2025-04-08T13:18+0000
مجتمع
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ويظهر في الفيدو لحظة دخول رواد الفضاء إلى داخل المحطة وسط ترحيب من زملائهم بوصولهم بسلام، وتحمل المركبة رائدي الفضاء الروسيين سيرغي ريجيكوف، وأليكسي زوبريتسكي، والأمريكي جوناثان كيم، من وكالة "ناسا".وانطلق صاروخ "سويوز- 2.1 إيه" في الساعة 8:47 صباحا بتوقيت موسكو (5:47 بتوقيت غرينتش)، من منصة الإطلاق الحادية والثلاثين في مطار بايكونور الفضائي، وبعد تسع دقائق، أطلق الصاروخ مركبة الفضاء سويوز "إم إس-27 " إلى مدار أرضي منخفض.وخلال الرحلة، سيقوم رائدا الفضاء الروسيان بإجراء عمليتي سير في الفضاء وما لا يقل عن 42 تجربة علمية على متن محطة الفضاء الدولية.شاهد لحظة التحام "سويوز إم إس-27" بمحطة الفضاء الدولية... فيديووكالة "ناسا" تعجز عن إرسال رحلة إلى المريخ قبل 5 سنوات
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لحظة دخول طاقم "سويوز إم إس-27" الروسية إلى محطة الفضاء الدولية... فيديو

13:18 GMT 08.04.2025
© Photo / t.me/roscosmos_gkلحظة دخول طاقم "سويوز إم إس-27" الروسية إلى محطة الفضاء الدولية.
لحظة دخول طاقم سويوز إم إس-27 الروسية إلى محطة الفضاء الدولية. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© Photo / t.me/roscosmos_gk
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وصل طاقم مركبة الفضاء "سويوز إم إس-27" الروسية، إلى محطة الفضاء الدولية، بعد أن التحمت المركبة بالمحطة، وتمكن الطاقم من فتح الأبواب والانتقال إلى داخل المحطة، حيث سيبدأ مهمته في الفضاء.
ويظهر في الفيدو لحظة دخول رواد الفضاء إلى داخل المحطة وسط ترحيب من زملائهم بوصولهم بسلام، وتحمل المركبة رائدي الفضاء الروسيين سيرغي ريجيكوف، وأليكسي زوبريتسكي، والأمريكي جوناثان كيم، من وكالة "ناسا".
وانطلق صاروخ "سويوز- 2.1 إيه" في الساعة 8:47 صباحا بتوقيت موسكو (5:47 بتوقيت غرينتش)، من منصة الإطلاق الحادية والثلاثين في مطار بايكونور الفضائي، وبعد تسع دقائق، أطلق الصاروخ مركبة الفضاء سويوز "إم إس-27 " إلى مدار أرضي منخفض.
وخلال الرحلة، سيقوم رائدا الفضاء الروسيان بإجراء عمليتي سير في الفضاء وما لا يقل عن 42 تجربة علمية على متن محطة الفضاء الدولية.
شاهد لحظة التحام "سويوز إم إس-27" بمحطة الفضاء الدولية... فيديو
وكالة "ناسا" تعجز عن إرسال رحلة إلى المريخ قبل 5 سنوات
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