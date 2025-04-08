https://sarabic.ae/20250408/لحظة-دخول-طاقم-سويوز-إم-إس-27-الروسية-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-فيديو-1099342580.html
لحظة دخول طاقم "سويوز إم إس-27" الروسية إلى محطة الفضاء الدولية... فيديو
لحظة دخول طاقم "سويوز إم إس-27" الروسية إلى محطة الفضاء الدولية... فيديو
سبوتنيك عربي
وصل طاقم مركبة الفضاء "سويوز إم إس-27" الروسية، إلى محطة الفضاء الدولية، بعد أن التحمت المركبة بالمحطة، وتمكن الطاقم من فتح الأبواب والانتقال إلى داخل المحطة،... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T13:18+0000
2025-04-08T13:18+0000
2025-04-08T13:18+0000
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ويظهر في الفيدو لحظة دخول رواد الفضاء إلى داخل المحطة وسط ترحيب من زملائهم بوصولهم بسلام، وتحمل المركبة رائدي الفضاء الروسيين سيرغي ريجيكوف، وأليكسي زوبريتسكي، والأمريكي جوناثان كيم، من وكالة "ناسا".وانطلق صاروخ "سويوز- 2.1 إيه" في الساعة 8:47 صباحا بتوقيت موسكو (5:47 بتوقيت غرينتش)، من منصة الإطلاق الحادية والثلاثين في مطار بايكونور الفضائي، وبعد تسع دقائق، أطلق الصاروخ مركبة الفضاء سويوز "إم إس-27 " إلى مدار أرضي منخفض.وخلال الرحلة، سيقوم رائدا الفضاء الروسيان بإجراء عمليتي سير في الفضاء وما لا يقل عن 42 تجربة علمية على متن محطة الفضاء الدولية.شاهد لحظة التحام "سويوز إم إس-27" بمحطة الفضاء الدولية... فيديووكالة "ناسا" تعجز عن إرسال رحلة إلى المريخ قبل 5 سنوات
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نادي الفيديو
لحظة دخول طاقم "سويوز إم إس-27" الروسية إلى محطة الفضاء الدولية... فيديو
وصل طاقم مركبة الفضاء "سويوز إم إس-27" الروسية، إلى محطة الفضاء الدولية، بعد أن التحمت المركبة بالمحطة، وتمكن الطاقم من فتح الأبواب والانتقال إلى داخل المحطة، حيث سيبدأ مهمته في الفضاء.
ويظهر في الفيدو لحظة دخول رواد الفضاء إلى داخل المحطة وسط ترحيب من زملائهم بوصولهم بسلام، وتحمل المركبة رائدي الفضاء الروسيين سيرغي ريجيكوف، وأليكسي زوبريتسكي، والأمريكي جوناثان كيم، من وكالة "ناسا".
وانطلق صاروخ "سويوز- 2.1 إيه" في الساعة 8:47 صباحا بتوقيت موسكو (5:47 بتوقيت غرينتش)، من منصة الإطلاق الحادية والثلاثين في مطار بايكونور الفضائي، وبعد تسع دقائق، أطلق الصاروخ مركبة الفضاء سويوز "إم إس-27 " إلى مدار أرضي منخفض.
وخلال الرحلة، سيقوم رائدا الفضاء الروسيان بإجراء عمليتي سير في الفضاء وما لا يقل عن 42 تجربة علمية على متن محطة الفضاء الدولية.