https://sarabic.ae/20250408/شاهد-لحظة-التحام-سويوز-إم-إس-27-بمحطة-الفضاء-الدولية-فيديو-1099330182.html
شاهد لحظة التحام "سويوز إم إس-27" بمحطة الفضاء الدولية... فيديو
شاهد لحظة التحام "سويوز إم إس-27" بمحطة الفضاء الدولية... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت مؤسسة "روسكوسموس" الحكومية، اليوم الثلاثاء، أن المركبة الفضائية "سويوز إم إس-27" نقلت رائدي الفضاء الروسيين سيرغي ريجيكوف وأليكسي زوبريتسكي ورائد الفضاء... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T10:01+0000
2025-04-08T10:01+0000
2025-04-08T10:01+0000
روسيا
روسكوسموس
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وانطلق صاروخ "سويوز- 2.1 إيه" في الساعة 8:47 صباحا بتوقيت موسكو (5:47 بتوقيت غرينتش)، من منصة الإطلاق الحادية والثلاثين في مطار بايكونور الفضائي.وبعد تسع دقائق، أطلق الصاروخ مركبة الفضاء سويوز "إم إس-27 " إلى مدار أرضي منخفض.وخلال الرحلة، سيقوم رائدا الفضاء الروسيان بإجراء عمليتي سير في الفضاء وما لا يقل عن 42 تجربة علمية على متن محطة الفضاء الدولية.وكالة "ناسا" تعجز عن إرسال رحلة إلى المريخ قبل 5 سنوات
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روسيا, روسكوسموس
شاهد لحظة التحام "سويوز إم إس-27" بمحطة الفضاء الدولية... فيديو
أعلنت مؤسسة "روسكوسموس" الحكومية، اليوم الثلاثاء، أن المركبة الفضائية "سويوز إم إس-27" نقلت رائدي الفضاء الروسيين سيرغي ريجيكوف وأليكسي زوبريتسكي ورائد الفضاء الأمريكي التابع لـ"ناسا"، جونثان كيم، إلى محطة الفضاء الدولية.
وانطلق صاروخ "سويوز- 2.1 إيه" في الساعة 8:47 صباحا بتوقيت موسكو (5:47 بتوقيت غرينتش)، من منصة الإطلاق الحادية والثلاثين في مطار بايكونور الفضائي.
وبعد تسع دقائق، أطلق الصاروخ مركبة الفضاء سويوز "إم إس-27 " إلى مدار أرضي منخفض.
ومن المقرر أن تستغرق رحلة الطاقم من المحطة 245 يومًا.
وخلال الرحلة، سيقوم رائدا الفضاء الروسيان بإجراء عمليتي سير في الفضاء وما لا يقل عن 42 تجربة علمية على متن محطة الفضاء الدولية.