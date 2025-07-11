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القوات الروسية تحرر بلدة زيليونايا دولينا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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موسكو تعزز ريادة وكالة الفضاء الروسية بشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص
موسكو تعزز ريادة وكالة الفضاء الروسية بشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص
سبوتنيك عربي
ضمن فعاليات المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم"، عقدت جلسة نقاشية بعنوان "الفضاء الخاص: خيال أم واقع؟" في جناح حكومة موسكو، تناول دور الشركات الخاصة في إحداث تحول... 11.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-11T08:13+0000
2025-07-11T08:26+0000
روسيا
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وخلال الجلسة، كشف مايربيك ماجيف، نائب مدير إدارة السياسة الصناعية في موسكو، أن "العمل جار بالتعاون مع مؤسسة "روسكوسموس" لإنشاء "المركز الوطني الفضائي" في موقع مصنع خرونيتشيف بالعاصمة".من جانبه، أشار بافيل تشيرينكوف، المدير العام لشركة "تيرا تيخ" التابعة لـ"روسكوسموس"، إلى أن المشروع الوطني الفيدرالي الجديد للفضاء يتيح آليات حديثة للتعاون بين الدولة وقطاع الأعمال.وعلى هامش المعرض، عرضت شركة "بيرو 1440"، القمر الصناعي "راسفيت-2"، المخصص لتطوير تقنيات الاتصالات الفضائية ذات التغطية العالمية. فيما قدمت شركة "سبوتنيكس" نموذجها النانوي "زوركي-2إم"، الذي يزن أقل من 30 كغ، ويتميز بإمكانية التقاط صور عالية الدقة رغم حجمه الصغير.روسيا تعتزم نشر أكثر من 100 قمر صناعي للتحكم بالمسيرات
https://sarabic.ae/20250623/موسكو-تطلق-إنتاج-بطاريات-شمسية-متطورة-للأقمار-الصناعية-1101958511.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, موسكو, محطة الفضاء الروسية, الفضاء
روسيا, أخبار روسيا اليوم, موسكو, محطة الفضاء الروسية, الفضاء

موسكو تعزز ريادة وكالة الفضاء الروسية بشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص

08:13 GMT 11.07.2025 (تم التحديث: 08:26 GMT 11.07.2025)
© Photo / Press service of the Department of Investment and Industrial Policy of the Moscow Government.موسكو تعزز قيادة الفضاء الروسية
موسكو تعزز قيادة الفضاء الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2025
© Photo / Press service of the Department of Investment and Industrial Policy of the Moscow Government.
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ضمن فعاليات المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم"، عقدت جلسة نقاشية بعنوان "الفضاء الخاص: خيال أم واقع؟" في جناح حكومة موسكو، تناول دور الشركات الخاصة في إحداث تحول في قطاع الفضاء، بحسب ما أفادت به دائرة السياسة الاستثمارية والصناعية في المدينة.
وخلال الجلسة، كشف مايربيك ماجيف، نائب مدير إدارة السياسة الصناعية في موسكو، أن "العمل جار بالتعاون مع مؤسسة "روسكوسموس" لإنشاء "المركز الوطني الفضائي" في موقع مصنع خرونيتشيف بالعاصمة".

وأوضح ماجيف أن "المركز سيجمع بين مؤسسات الصناعات الصاروخية والفضائية ومراكز الأبحاث المتخصصة، بهدف تأسيس تجمع علمي وتقني ضخم يعزز تطوير القطاع، خصوصا في مجال تصنيع الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض، وستسهم مشاركة شركات الفضاء الخاصة في أنشطة التجمع بتطويره بفعالية أكبر، وستعود بالنفع على جميع المشاركين في هذا التفاعل".

موسكو تطلق إنتاج بطاريات شمسية متطورة للأقمار الصناعية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
موسكو تطلق إنتاج بطاريات شمسية متطورة للأقمار الصناعية
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من جانبه، أشار بافيل تشيرينكوف، المدير العام لشركة "تيرا تيخ" التابعة لـ"روسكوسموس"، إلى أن المشروع الوطني الفيدرالي الجديد للفضاء يتيح آليات حديثة للتعاون بين الدولة وقطاع الأعمال.

تجدر الإشارة إلى أن موسكو تعد مركزا رئيسيا للصناعات الفضائية الروسية، حيث تضم منشآت ومختبرات ومعاهد أبحاث متخصصة تنتج كل ما تحتاجه صناعة الفضاء، من أقمار صناعية حديثة إلى صواريخ نقل ومكوناتها.

وعلى هامش المعرض، عرضت شركة "بيرو 1440"، القمر الصناعي "راسفيت-2"، المخصص لتطوير تقنيات الاتصالات الفضائية ذات التغطية العالمية.
فيما قدمت شركة "سبوتنيكس" نموذجها النانوي "زوركي-2إم"، الذي يزن أقل من 30 كغ، ويتميز بإمكانية التقاط صور عالية الدقة رغم حجمه الصغير.
روسيا تعتزم نشر أكثر من 100 قمر صناعي للتحكم بالمسيرات
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