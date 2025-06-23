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موسكو تطلق إنتاج بطاريات شمسية متطورة للأقمار الصناعية
موسكو تطلق إنتاج بطاريات شمسية متطورة للأقمار الصناعية
سبوتنيك عربي
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين، خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو، عن إطلاق الإنتاج التسلسلي للبطاريات الشمسية المخصصة للأقمار الصناعية، والتي ستوفر... 23.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-23T10:24+0000
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ويقع مصنع الإنتاج في المنطقة الاقتصادية الخاصة بموسكو، وقد أنشأته شركة الطيران والفضاء الروسية "بيورو 1440"، التابعة لـ"إكس هولدينغ". وتعتبر "بيورو 1440" الشركة المطورة والمشغلة لكوكبة من الأقمار الصناعية منخفضة المدار، التي ستتيح توفير إنترنت عالي السرعة بسرعة تصل إلى واحد غيغابت في الثانية مع أقل تأخير في أي مكان على الأرض.وأكد المدير العام لـ"إكس هولدينغ" و"بيورو 1440"، في تصريحات صحفية، أنه من المخطط إطلاق أكثر من 250 قمرًا صناعيًا منخفض المدار محلي الصنع بحلول عام 2027.روسيا تكشف عن خططها لاستكشاف الفضاء وعودة الشركات الأجنبية إلى البلاد"روسكوسموس": روسيا تخطط لبناء أول محطة للطاقة النووية على القمر
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روسيا, موسكو, العالم, علوم, الفضاء

موسكو تطلق إنتاج بطاريات شمسية متطورة للأقمار الصناعية

10:24 GMT 23.06.2025 (تم التحديث: 10:53 GMT 23.06.2025)
© Photo / Press service of the Department of Investment and Industrial Policy of the Moscow Government.موسكو تطلق إنتاج بطاريات شمسية متطورة للأقمار الصناعية
موسكو تطلق إنتاج بطاريات شمسية متطورة للأقمار الصناعية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
© Photo / Press service of the Department of Investment and Industrial Policy of the Moscow Government.
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أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين، خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو، عن إطلاق الإنتاج التسلسلي للبطاريات الشمسية المخصصة للأقمار الصناعية، والتي ستوفر اتصال إنترنت واسع النطاق لأي نقطة على كوكب الأرض، وفقا لما ذكره مكتب الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو.
ويقع مصنع الإنتاج في المنطقة الاقتصادية الخاصة بموسكو، وقد أنشأته شركة الطيران والفضاء الروسية "بيورو 1440"، التابعة لـ"إكس هولدينغ".
وتعتبر "بيورو 1440" الشركة المطورة والمشغلة لكوكبة من الأقمار الصناعية منخفضة المدار، التي ستتيح توفير إنترنت عالي السرعة بسرعة تصل إلى واحد غيغابت في الثانية مع أقل تأخير في أي مكان على الأرض.

ويضم خط الإنتاج الجديد دورة كاملة لصناعة البطاريات الشمسية، بدءا من تشكيل الطبقة الضوئية إلى تصنيع الهياكل وأنظمة الفتح ووحدات التحكم.

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وكان رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" ديمتري باكانوف، قد أعلن سابقا في تصريحات صحفية، أن إطلاق مجموعة الأقمار الصناعية "راسفيت" سيكون "رد روسيا على ستارلينك".
وأكد المدير العام لـ"إكس هولدينغ" و"بيورو 1440"، في تصريحات صحفية، أنه من المخطط إطلاق أكثر من 250 قمرًا صناعيًا منخفض المدار محلي الصنع بحلول عام 2027.
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