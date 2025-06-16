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بث مباشر.. مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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عرب بوينت بودكاست
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عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
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بيارق النصر
النصر في ستالينغراد وبداية الاندحار النازي
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رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
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روسيا تكشف عن خططها لاستكشاف الفضاء وعودة الشركات الأجنبية إلى البلاد
روسيا تكشف عن خططها لاستكشاف الفضاء وعودة الشركات الأجنبية إلى البلاد
سبوتنيك عربي
كشف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف، عن خطط روسيا لاستكشاف الفضاء، موضحا خطة الدولة لعودة الشركات الأجنبية إلى العمل في روسيا. 16.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-16T10:04+0000
2025-06-16T10:04+0000
روسيا
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
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وأجاب مانتوروف لوكالة "سبوتنيك" قبل انعقاد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، عن كيفية عمل الذكاء الاصطناعي في الفضاء الآن: "من دون الذكاء الاصطناعي، من وجهة نظري، سيكون من الصعب تطوير مجموعات أقمار صناعية متعددة. من أجل بناء مسار الطيران وتوزيع المدارات. أتحدث عن العدد الكبير من الأقمار الصناعية في مدارات مختلفة، والتي يتجاوز عددها الآن 10 آلاف قمر صناعي بشكل عام".وتابع: "لذا، يعتبر الذكاء الاصطناعي اليوم وظيفة مساعدة لتنفيذ المهام التي تواجهها وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) والمشغلون الخاصون في إدارة مجموعات الأقمار الصناعية المتعددة".وأضاف: "لكن عندما يكون للشركة المصنعة الروسية مكانة راسخة وتتمتع بحصة سوقية كبيرة، فلن نمانع، في ظل ظروف معينة، ظهور منافس أجنبي ينتج هذه المنتجات ذات القيمة المضافة العالية في السوق الروسية".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لن تكون هناك أي امتيازات أو تفضيلات للشركات الغربية العائدة إلى روسيا، مشددا على أن عودتها يجب أن تكون على أساس تنافسي.ويشار إلى أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي سيعقد في الفترة من 18 إلى 21 حزيران/يونيو المقبل، تحت شعار "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".بوتين: الاقتصاد الروسي يظهر استقرارا وتطورا بفضل جهود قطاع الأعمالرئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي: روسيا وأمريكا يمكنهما أن تكونا شريكين اقتصاديين ممتازين
https://sarabic.ae/20250614/موسكو-روسيا-تقيم-السوق-المحلي-عند-اتخاذ-قرار-عودة-العلامات-التجارية-الأجنبية-1101645400.html
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روسيا, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, العالم, أخبار العالم الآن

روسيا تكشف عن خططها لاستكشاف الفضاء وعودة الشركات الأجنبية إلى البلاد

10:04 GMT 16.06.2025
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورزير التجارة والصناعة الروسي، دنيس مانتوروف
زير التجارة والصناعة الروسي، دنيس مانتوروف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2025
© Sputnik . Kirill Kallinikov
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كشف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف، عن خطط روسيا لاستكشاف الفضاء، موضحا خطة الدولة لعودة الشركات الأجنبية إلى العمل في روسيا.
وأجاب مانتوروف لوكالة "سبوتنيك" قبل انعقاد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، عن كيفية عمل الذكاء الاصطناعي في الفضاء الآن: "من دون الذكاء الاصطناعي، من وجهة نظري، سيكون من الصعب تطوير مجموعات أقمار صناعية متعددة. من أجل بناء مسار الطيران وتوزيع المدارات. أتحدث عن العدد الكبير من الأقمار الصناعية في مدارات مختلفة، والتي يتجاوز عددها الآن 10 آلاف قمر صناعي بشكل عام".

وتابع: "لذلك، هناك حاجة للمناورة بالمحطات والأقمار الصناعية لاختيار المسارات. كما سيستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصور التي تلتقط من أقمار الاستشعار عن بعد للأرض لتلبية المهام التي يحتاجها المستخدمون اليوم، وأيضا بالنسبة للأقمار الصناعية الاتصالية، لضمان اتصالات أكثر دقة".

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وتابع: "لذا، يعتبر الذكاء الاصطناعي اليوم وظيفة مساعدة لتنفيذ المهام التي تواجهها وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) والمشغلون الخاصون في إدارة مجموعات الأقمار الصناعية المتعددة".

وأجاب على سؤال حول الأحاديث عن عودة العلامات التجارية الأجنبية إلى روسيا: "ننطلق هنا من احتياجات صناعتنا الوطنية أولاً وقبل كل شيء. إذا كانت الفجوة التي تركتها الشركات الأجنبية قد شغلتها الشركات الروسية المحلية، فعلينا أولاً تقييم وضع السوق. وإذا كانت عودة شركة أجنبية ستعيق أو لن تسهم في تعزيز مكانة الشركة المصنعة الروسية، فهنا تتعارض مصالحنا".

وأضاف: "لكن عندما يكون للشركة المصنعة الروسية مكانة راسخة وتتمتع بحصة سوقية كبيرة، فلن نمانع، في ظل ظروف معينة، ظهور منافس أجنبي ينتج هذه المنتجات ذات القيمة المضافة العالية في السوق الروسية".
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وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لن تكون هناك أي امتيازات أو تفضيلات للشركات الغربية العائدة إلى روسيا، مشددا على أن عودتها يجب أن تكون على أساس تنافسي.

يذكر أن مانتوروف صرح سابقا بأن السلطات الروسية ستسمح فقط بدخول الشركات الأجنبية التي تهم البلاد إلى السوق المحلية، مع دراسة كل حالة على حدة.

ويشار إلى أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي سيعقد في الفترة من 18 إلى 21 حزيران/يونيو المقبل، تحت شعار "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".
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