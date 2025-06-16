https://sarabic.ae/20250616/روسيا-تكشف-عن-خططها-لاستكشاف-الفضاء-وعودة-الشركات-الأجنبية-إلى-البلاد-1101707661.html

روسيا تكشف عن خططها لاستكشاف الفضاء وعودة الشركات الأجنبية إلى البلاد

روسيا تكشف عن خططها لاستكشاف الفضاء وعودة الشركات الأجنبية إلى البلاد

سبوتنيك عربي

كشف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف، عن خطط روسيا لاستكشاف الفضاء، موضحا خطة الدولة لعودة الشركات الأجنبية إلى العمل في روسيا. 16.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-16T10:04+0000

2025-06-16T10:04+0000

2025-06-16T10:04+0000

روسيا

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103608/83/1036088305_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_158a1dab913acf0982e973949a24644d.jpg

وأجاب مانتوروف لوكالة "سبوتنيك" قبل انعقاد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، عن كيفية عمل الذكاء الاصطناعي في الفضاء الآن: "من دون الذكاء الاصطناعي، من وجهة نظري، سيكون من الصعب تطوير مجموعات أقمار صناعية متعددة. من أجل بناء مسار الطيران وتوزيع المدارات. أتحدث عن العدد الكبير من الأقمار الصناعية في مدارات مختلفة، والتي يتجاوز عددها الآن 10 آلاف قمر صناعي بشكل عام".وتابع: "لذا، يعتبر الذكاء الاصطناعي اليوم وظيفة مساعدة لتنفيذ المهام التي تواجهها وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) والمشغلون الخاصون في إدارة مجموعات الأقمار الصناعية المتعددة".وأضاف: "لكن عندما يكون للشركة المصنعة الروسية مكانة راسخة وتتمتع بحصة سوقية كبيرة، فلن نمانع، في ظل ظروف معينة، ظهور منافس أجنبي ينتج هذه المنتجات ذات القيمة المضافة العالية في السوق الروسية".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لن تكون هناك أي امتيازات أو تفضيلات للشركات الغربية العائدة إلى روسيا، مشددا على أن عودتها يجب أن تكون على أساس تنافسي.ويشار إلى أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي سيعقد في الفترة من 18 إلى 21 حزيران/يونيو المقبل، تحت شعار "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".بوتين: الاقتصاد الروسي يظهر استقرارا وتطورا بفضل جهود قطاع الأعمالرئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي: روسيا وأمريكا يمكنهما أن تكونا شريكين اقتصاديين ممتازين

https://sarabic.ae/20250614/موسكو-روسيا-تقيم-السوق-المحلي-عند-اتخاذ-قرار-عودة-العلامات-التجارية-الأجنبية-1101645400.html

https://sarabic.ae/20250526/بوتين-الاقتصاد-الروسي-نما-بوتيرة-متسارعة-خلال-العامين-الفائتين-1100985407.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, العالم, أخبار العالم الآن