https://sarabic.ae/20250617/روسكوسموس-روسيا-تخطط-لبناء-أول-محطة-للطاقة-النووية-على-القمر-1101730707.html
"روسكوسموس": روسيا تخطط لبناء أول محطة للطاقة النووية على القمر
"روسكوسموس": روسيا تخطط لبناء أول محطة للطاقة النووية على القمر
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس وكالة "روسكوسموس" دميتري باكانوف، أن الوكالة تخطط لإنشاء أول محطة للطاقة النووية على سطح القمر، والعمل على استكشاف كوكب الزهرة. 17.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-17T05:37+0000
2025-06-17T05:37+0000
2025-06-17T05:37+0000
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وقال باكانوف حول المشاريع التي تعمل عليها "روسكوسموس" على قناة تلغرام الوكالة:" "تشمل المهام الموكلة لوكالتنا إنشاء محطة مدارية روسية جديدة لتحل محل محطة الفضاء الدولية".وأضاف:"نخطط أيضا لتوسيع مجموعة أقمارنا الاصطناعية لزيادة سرعة الإنترنت الفضائي عريض النطاق وضمان تغطية جميع أنحاء بلادنا بهذه الخدمات، ومن المخطط زيادة دقة منظومة غلوناس الملاحية، وتحسين قدرات الصواريخ والمركبات الفضائية المحلية".واختتم: "هناك أهداف عظيمة تنتظرنا.علينا تنفيذ مشاريع تتطلب شجاعة وفكرا واسعا وعبقرية هندسية".وكانت روسيا والصين قد أعلنتا عن خطط لبناء محطة علمية على القمر بالتعاون مع عدة دول، وفي عام 2021 وقعت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" مع الصين اتفاقية بهذا الخصوص.وفي إطار مشروع المحطة، من المفترض أن ترسل الصين مركباتChang'e-6 وChang'e-7 وChang'e-8 إلى القمر، كما يفترض أن تطلق روسيا مركبات عدة إلى مدار القمر ومركبات لاستكشاف سطح القمر.روسيا تكشف عن خططها لاستكشاف الفضاء وعودة الشركات الأجنبية إلى البلادروسيا تعتزم نشر أكثر من 100 قمر صناعي للتحكم بالمسيرات
https://sarabic.ae/20240909/ناسا-تعتزم-مواصلة-التعاون-مع-روس-كوسموس-بشأن-الرحلات-إلى-الفضاء-الدولية-1092528199.html
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روسيا, العالم
"روسكوسموس": روسيا تخطط لبناء أول محطة للطاقة النووية على القمر
أعلن رئيس وكالة "روسكوسموس" دميتري باكانوف، أن الوكالة تخطط لإنشاء أول محطة للطاقة النووية على سطح القمر، والعمل على استكشاف كوكب الزهرة.
وقال باكانوف حول المشاريع التي تعمل عليها "روسكوسموس" على قناة تلغرام الوكالة:" "تشمل المهام الموكلة لوكالتنا إنشاء محطة مدارية روسية جديدة لتحل محل محطة الفضاء الدولية".
وتابع: "إنشاء أول محطة للطاقة النووية على سطح القمر لتكون أساسا للقواعد القمرية المستقبلية... نخطط أيضا لاستكشاف كوكب الزهرة، فنحن الدولة الوحيدة التي أرسلت مركبة فضائية وهبطت على هذا الكوكب".
وأضاف:"نخطط أيضا لتوسيع مجموعة أقمارنا الاصطناعية لزيادة سرعة الإنترنت الفضائي عريض النطاق وضمان تغطية جميع أنحاء بلادنا بهذه الخدمات، ومن المخطط زيادة دقة منظومة غلوناس الملاحية، وتحسين قدرات الصواريخ والمركبات الفضائية المحلية".
واختتم: "هناك أهداف عظيمة تنتظرنا.علينا تنفيذ مشاريع تتطلب شجاعة وفكرا واسعا وعبقرية هندسية".
وكانت روسيا والصين قد أعلنتا عن خطط لبناء محطة علمية على القمر بالتعاون مع عدة دول، وفي عام 2021 وقعت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" مع الصين اتفاقية بهذا الخصوص.
وفي إطار مشروع المحطة، من المفترض أن ترسل الصين مركباتChang'e-6 وChang'e-7 وChang'e-8 إلى القمر، كما يفترض أن تطلق روسيا مركبات عدة إلى مدار القمر ومركبات لاستكشاف سطح القمر.