"روسكوسموس": روسيا تخطط لبناء أول محطة للطاقة النووية على القمر

عربي
بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:29 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
النصر في ستالينغراد وبداية الاندحار النازي
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة مجبرة على دعم إسرائيل ومن الخطأ أن تتدخل روسيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:03 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:37 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250617/روسكوسموس-روسيا-تخطط-لبناء-أول-محطة-للطاقة-النووية-على-القمر-1101730707.html
"روسكوسموس": روسيا تخطط لبناء أول محطة للطاقة النووية على القمر
"روسكوسموس": روسيا تخطط لبناء أول محطة للطاقة النووية على القمر
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس وكالة "روسكوسموس" دميتري باكانوف، أن الوكالة تخطط لإنشاء أول محطة للطاقة النووية على سطح القمر، والعمل على استكشاف كوكب الزهرة. 17.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-17T05:37+0000
2025-06-17T05:37+0000
مجتمع
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104409/06/1044090632_0:223:2847:1824_1920x0_80_0_0_b66b7a3050415c13063b2255ad68c72c.jpg
وقال باكانوف حول المشاريع التي تعمل عليها "روسكوسموس" على قناة تلغرام الوكالة:" "تشمل المهام الموكلة لوكالتنا إنشاء محطة مدارية روسية جديدة لتحل محل محطة الفضاء الدولية".وأضاف:"نخطط أيضا لتوسيع مجموعة أقمارنا الاصطناعية لزيادة سرعة الإنترنت الفضائي عريض النطاق وضمان تغطية جميع أنحاء بلادنا بهذه الخدمات، ومن المخطط زيادة دقة منظومة غلوناس الملاحية، وتحسين قدرات الصواريخ والمركبات الفضائية المحلية".واختتم: "هناك أهداف عظيمة تنتظرنا.علينا تنفيذ مشاريع تتطلب شجاعة وفكرا واسعا وعبقرية هندسية".وكانت روسيا والصين قد أعلنتا عن خطط لبناء محطة علمية على القمر بالتعاون مع عدة دول، وفي عام 2021 وقعت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" مع الصين اتفاقية بهذا الخصوص.وفي إطار مشروع المحطة، من المفترض أن ترسل الصين مركباتChang'e-6 وChang'e-7 وChang'e-8 إلى القمر، كما يفترض أن تطلق روسيا مركبات عدة إلى مدار القمر ومركبات لاستكشاف سطح القمر.روسيا تكشف عن خططها لاستكشاف الفضاء وعودة الشركات الأجنبية إلى البلادروسيا تعتزم نشر أكثر من 100 قمر صناعي للتحكم بالمسيرات
https://sarabic.ae/20240909/ناسا-تعتزم-مواصلة-التعاون-مع-روس-كوسموس-بشأن-الرحلات-إلى-الفضاء-الدولية-1092528199.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104409/06/1044090632_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_ac5c54de7062db723257a0141c664d08.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

"روسكوسموس": روسيا تخطط لبناء أول محطة للطاقة النووية على القمر

05:37 GMT 17.06.2025
© Sputnik . Ilia Naymushin / الانتقال إلى بنك الصورأول ظاهرة فلكية في عام 2020 - خسوف القمر في كراسنويارسك الروسية، 10 يناير 2020
أول ظاهرة فلكية في عام 2020 - خسوف القمر في كراسنويارسك الروسية، 10 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2025
© Sputnik . Ilia Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن رئيس وكالة "روسكوسموس" دميتري باكانوف، أن الوكالة تخطط لإنشاء أول محطة للطاقة النووية على سطح القمر، والعمل على استكشاف كوكب الزهرة.
وقال باكانوف حول المشاريع التي تعمل عليها "روسكوسموس" على قناة تلغرام الوكالة:" "تشمل المهام الموكلة لوكالتنا إنشاء محطة مدارية روسية جديدة لتحل محل محطة الفضاء الدولية".

وتابع: "إنشاء أول محطة للطاقة النووية على سطح القمر لتكون أساسا للقواعد القمرية المستقبلية... نخطط أيضا لاستكشاف كوكب الزهرة، فنحن الدولة الوحيدة التي أرسلت مركبة فضائية وهبطت على هذا الكوكب".

وأضاف:"نخطط أيضا لتوسيع مجموعة أقمارنا الاصطناعية لزيادة سرعة الإنترنت الفضائي عريض النطاق وضمان تغطية جميع أنحاء بلادنا بهذه الخدمات، ومن المخطط زيادة دقة منظومة غلوناس الملاحية، وتحسين قدرات الصواريخ والمركبات الفضائية المحلية".
واختتم: "هناك أهداف عظيمة تنتظرنا.علينا تنفيذ مشاريع تتطلب شجاعة وفكرا واسعا وعبقرية هندسية".
مركبة الفضاء سويوز إم إس-24 التي انطلقت من محطة بايكانور الفضائية إلى الفضاء وعلى متنها رائدي الفضاء الروسيين، أوليغ كونونينكو، ونيكولاي تشوب، بالإضافة إلى رائد الفضاء من وكالة ناسا، لورال أوهارا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
مجتمع
"ناسا" تعتزم مواصلة التعاون مع "روس كوسموس" بشأن الرحلات إلى "الفضاء الدولية"
9 سبتمبر 2024, 07:57 GMT
وكانت روسيا والصين قد أعلنتا عن خطط لبناء محطة علمية على القمر بالتعاون مع عدة دول، وفي عام 2021 وقعت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" مع الصين اتفاقية بهذا الخصوص.
وفي إطار مشروع المحطة، من المفترض أن ترسل الصين مركباتChang'e-6 وChang'e-7 وChang'e-8 إلى القمر، كما يفترض أن تطلق روسيا مركبات عدة إلى مدار القمر ومركبات لاستكشاف سطح القمر.
روسيا تكشف عن خططها لاستكشاف الفضاء وعودة الشركات الأجنبية إلى البلاد
روسيا تعتزم نشر أكثر من 100 قمر صناعي للتحكم بالمسيرات
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала