https://sarabic.ae/20250718/مشاهد-ملفتة-لتركيب-رأس-صاروخ-فضائي-عملاق-في-روسيا-فيديو-1102801961.html
مشاهد ملفتة لتركيب رأس صاروخ فضائي عملاق في روسيا... فيديو
مشاهد ملفتة لتركيب رأس صاروخ فضائي عملاق في روسيا... فيديو
سبوتنيك عربي
قام المتخصصون في قاعدة "فوستوتشني" الفضائية، بتركيب غطاء الرأس على مركبتي "أيونوسفيرا-إم" رقم 3 و4، على صاروخ "سويوز"، الذي من المقرر إطلاقه نهاية تموز/ يوليو... 18.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-18T14:33+0000
2025-07-18T14:33+0000
2025-07-18T14:33+0000
وسائط متعددة
روسيا
روسكوسموس
فوستوتشني
المركبة الفضائية
نادي الفيديو
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ويوثق مقطع مصور نشرته وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، كيفية تجميع وحدة الرأس الفضائية لإطلاق قمري "أيونوسفيرا-إم" رقم 3 و4، في عملية دقيقة للغاية تتضمن تركيب غطاء الرأس على المركبتين في المرحلة الثانية.وسيتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة، حيث يتم التجميع النهائي وتجهيزه للنقل إلى منصة الإطلاق، حيث من المقرر أن يتم إطلاق الصاروخ "سويوز" نهاية يوليو/تموز الجاري.وكانت أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، قبل أيام، عن الإطلاق الناجح لصاروخ "سويوز- 2.1 أي"، حاملا مركبة الشحن "بروغرس إم إس - 31" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان.ووضع الصاروخ المركبة في المدار الأرضي المنخفض بعد دقائق من الإقلاع، لتبدأ رحلتها نحو المحطة الفضائية الدولية. كما التحمت المركبة بوحدة "بويسك" في القطاع الروسي من المحطة 6 يوليو الجاري. وتحمل "بروغرس إم إس - 31" أكثر من 2.6 طن من الإمدادات.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, روسكوسموس, فوستوتشني, المركبة الفضائية, نادي الفيديو
روسيا, روسكوسموس, فوستوتشني, المركبة الفضائية, نادي الفيديو
مشاهد ملفتة لتركيب رأس صاروخ فضائي عملاق في روسيا... فيديو
قام المتخصصون في قاعدة "فوستوتشني" الفضائية، بتركيب غطاء الرأس على مركبتي "أيونوسفيرا-إم" رقم 3 و4، على صاروخ "سويوز"، الذي من المقرر إطلاقه نهاية تموز/ يوليو الجاري.
ويوثق مقطع مصور نشرته وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس
"، كيفية تجميع وحدة الرأس الفضائية لإطلاق قمري "أيونوسفيرا-إم" رقم 3 و4، في عملية دقيقة للغاية تتضمن تركيب غطاء الرأس على المركبتين في المرحلة الثانية.
وسيتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة، حيث يتم التجميع النهائي وتجهيزه للنقل إلى منصة الإطلاق، حيث من المقرر أن يتم إطلاق الصاروخ "سويوز" نهاية يوليو/تموز الجاري.
وكانت أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، قبل أيام، عن الإطلاق الناجح لصاروخ "سويوز- 2.1 أي"، حاملا مركبة الشحن "بروغرس إم إس - 31" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان.
ووضع الصاروخ المركبة في المدار الأرضي المنخفض بعد دقائق من الإقلاع، لتبدأ رحلتها نحو المحطة الفضائية الدولية
. كما التحمت المركبة بوحدة "بويسك" في القطاع الروسي من المحطة 6 يوليو الجاري. وتحمل "بروغرس إم إس - 31" أكثر من 2.6 طن من الإمدادات.