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الكرملين: بوتين وأردوغان يؤكدان أهمية استقرار الوضع في سوريا سريعا
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المقهى الثقافي
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19 د
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09:03 GMT
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الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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مرايا العلوم
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الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:42 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
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قد يستغرق عدة أيام: ما الأهداف السياسية والعسكرية للهجوم الإسرائيلي على سوريا؟
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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20250718/مشاهد-ملفتة-لتركيب-رأس-صاروخ-فضائي-عملاق-في-روسيا-فيديو-1102801961.html
مشاهد ملفتة لتركيب رأس صاروخ فضائي عملاق في روسيا... فيديو
مشاهد ملفتة لتركيب رأس صاروخ فضائي عملاق في روسيا... فيديو
سبوتنيك عربي
قام المتخصصون في قاعدة "فوستوتشني" الفضائية، بتركيب غطاء الرأس على مركبتي "أيونوسفيرا-إم" رقم 3 و4، على صاروخ "سويوز"، الذي من المقرر إطلاقه نهاية تموز/ يوليو... 18.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-18T14:33+0000
2025-07-18T14:33+0000
وسائط متعددة
روسيا
روسكوسموس
فوستوتشني
المركبة الفضائية
نادي الفيديو
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ويوثق مقطع مصور نشرته وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، كيفية تجميع وحدة الرأس الفضائية لإطلاق قمري "أيونوسفيرا-إم" رقم 3 و4، في عملية دقيقة للغاية تتضمن تركيب غطاء الرأس على المركبتين في المرحلة الثانية.وسيتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة، حيث يتم التجميع النهائي وتجهيزه للنقل إلى منصة الإطلاق، حيث من المقرر أن يتم إطلاق الصاروخ "سويوز" نهاية يوليو/تموز الجاري.وكانت أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، قبل أيام، عن الإطلاق الناجح لصاروخ "سويوز- 2.1 أي"، حاملا مركبة الشحن "بروغرس إم إس - 31" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان.ووضع الصاروخ المركبة في المدار الأرضي المنخفض بعد دقائق من الإقلاع، لتبدأ رحلتها نحو المحطة الفضائية الدولية. كما التحمت المركبة بوحدة "بويسك" في القطاع الروسي من المحطة 6 يوليو الجاري. وتحمل "بروغرس إم إس - 31" أكثر من 2.6 طن من الإمدادات.
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روسيا, روسكوسموس, فوستوتشني, المركبة الفضائية, نادي الفيديو
روسيا, روسكوسموس, فوستوتشني, المركبة الفضائية, نادي الفيديو

مشاهد ملفتة لتركيب رأس صاروخ فضائي عملاق في روسيا... فيديو

14:33 GMT 18.07.2025
© Photo / roscosmos.ruلحظة تركيب رأس صاروخ فضائي عملاق في روسيا
لحظة تركيب رأس صاروخ فضائي عملاق في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
© Photo / roscosmos.ru
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قام المتخصصون في قاعدة "فوستوتشني" الفضائية، بتركيب غطاء الرأس على مركبتي "أيونوسفيرا-إم" رقم 3 و4، على صاروخ "سويوز"، الذي من المقرر إطلاقه نهاية تموز/ يوليو الجاري.
ويوثق مقطع مصور نشرته وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، كيفية تجميع وحدة الرأس الفضائية لإطلاق قمري "أيونوسفيرا-إم" رقم 3 و4، في عملية دقيقة للغاية تتضمن تركيب غطاء الرأس على المركبتين في المرحلة الثانية.
وسيتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة، حيث يتم التجميع النهائي وتجهيزه للنقل إلى منصة الإطلاق، حيث من المقرر أن يتم إطلاق الصاروخ "سويوز" نهاية يوليو/تموز الجاري.
وكانت أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، قبل أيام، عن الإطلاق الناجح لصاروخ "سويوز- 2.1 أي"، حاملا مركبة الشحن "بروغرس إم إس - 31" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان.
ووضع الصاروخ المركبة في المدار الأرضي المنخفض بعد دقائق من الإقلاع، لتبدأ رحلتها نحو المحطة الفضائية الدولية. كما التحمت المركبة بوحدة "بويسك" في القطاع الروسي من المحطة 6 يوليو الجاري. وتحمل "بروغرس إم إس - 31" أكثر من 2.6 طن من الإمدادات.
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