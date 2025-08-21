https://sarabic.ae/20250821/روسيا-تسلم-3-أطفال-وبالغا-من-ذوي-الإعاقة-إلى-أوكرانيا-بوساطة-قطرية-1103998713.html
روسيا تسلم 3 أطفال وبالغا من ذوي الإعاقة إلى أوكرانيا بوساطة قطرية
روسيا تسلم 3 أطفال وبالغا من ذوي الإعاقة إلى أوكرانيا بوساطة قطرية
وقالت نزاروفا لوكالة "سبوتنيك"، إنه "سيتم قريبا لم شمل ثلاثة أطفال مع عائلاتهم في أوكرانيا. ولدان، أحدهما في الخامسة عشرة من عمره والآخر في الثامنة من عمره، وفتاة في السادسة من عمرها. لكل منهم قصة مختلفة. أحدهما عاش في روسيا مع عمه، والآخر مع جدته. والدتاهما تنتظرانهما في أوكرانيا. بعد وفاة والدتها، بقيت الفتاة مع عمتها الكبرى. أما والدها فيعيش في أوكرانيا".وأعربت نزارفا عن امتنانها للمساعدة المقدمة لدولة قطر واللجنة الدولية للصليب الأحمر وممثلي الوكالات المعنية.وتحدث أحد أقارب أحد الأطفال عن كيفية تنظيم عملية العودة: "على مدار هذه السنوات الثلاث، كنا نتحدث مع ماكسيمتشيك عبر الهاتف يوميا، مع جده وجدته. كان كل شيء على ما يرام. لكن الطفل ظل راغبا في العودة إلى منزله. كان على الجانب الآخر من الجسر، وكان من المستحيل إعادته. هذا كل شيء. والآن، أصبحت هذه فرصة سانحة. شكرًا جزيلًا لكم. ساعدنا متطوعون من كييف. ثم أحضره الصليب الأحمر إلى مينسك، ومن مينسك إلى موسكو. وفي موسكو، أحضرته جدته إلى هنا".في المجمل، وخلال العمل بدعم من الإدارة، تم لم شمل 26 طفلًا من 18 عائلة مع أقاربهم في روسيا، و115 طفلًا من 91 عائلة لديهم أقارب في أوكرانيا ودول أخرى. مع الأخذ في الاعتبار الأطفال الذين سيذهبون الآن إلى أوكرانيا.
ذكرت نائبة رئيس إدارة دعم أنشطة حقوق الطفل في روسيا، يوليا نزاروفا، أن جهود لم شمل الأطفال مع آبائهم في روسيا وأوكرانيا ودول أخرى، ينفذ بناء على تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت نزاروفا لوكالة "سبوتنيك"، إنه "سيتم قريبا لم شمل ثلاثة أطفال مع عائلاتهم في أوكرانيا. ولدان، أحدهما في الخامسة عشرة من عمره والآخر في الثامنة من عمره، وفتاة في السادسة من عمرها. لكل منهم قصة مختلفة. أحدهما عاش في روسيا مع عمه، والآخر مع جدته. والدتاهما تنتظرانهما في أوكرانيا. بعد وفاة والدتها، بقيت الفتاة مع عمتها الكبرى. أما والدها فيعيش في أوكرانيا".
وأشارت نزاروفا في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أنه تم تقديم المساعدة لشاب بالغ من ذوي الإعاقة للانتقال إلى أوكرانيا.
وأعربت نزارفا عن امتنانها للمساعدة المقدمة لدولة قطر واللجنة الدولية للصليب الأحمر وممثلي الوكالات المعنية.
وتحدث أحد أقارب أحد الأطفال عن كيفية تنظيم عملية العودة: "على مدار هذه السنوات الثلاث، كنا نتحدث مع ماكسيمتشيك عبر الهاتف يوميا، مع جده وجدته. كان كل شيء على ما يرام. لكن الطفل ظل راغبا في العودة إلى منزله. كان على الجانب الآخر من الجسر، وكان من المستحيل إعادته. هذا كل شيء. والآن، أصبحت هذه فرصة سانحة. شكرًا جزيلًا لكم. ساعدنا متطوعون من كييف.
ثم أحضره الصليب الأحمر إلى مينسك، ومن مينسك إلى موسكو. وفي موسكو، أحضرته جدته إلى هنا".
في المجمل، وخلال العمل بدعم من الإدارة، تم لم شمل 26 طفلًا من 18 عائلة مع أقاربهم في روسيا،
و115 طفلًا من 91 عائلة لديهم أقارب في أوكرانيا ودول أخرى. مع الأخذ في الاعتبار الأطفال الذين سيذهبون الآن إلى أوكرانيا.