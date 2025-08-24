القوات الروسية تحرر بلدة فيليا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك وتقصف مواقع صواريخ "سابسان" الأوكرانية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250824/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فيليا-وتقصف-مواقع-صواريخ-سابسان-الأكرانية--عاجل-1104081314.html
القوات الروسية تحرر بلدة فيليا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك وتقصف مواقع صواريخ "سابسان" الأوكرانية
القوات الروسية تحرر بلدة فيليا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك وتقصف مواقع صواريخ "سابسان" الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية حررت بلدة فيليا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وقامت بقصف مواقع لتخزين صواريخ "سابسان" تابعة للقوات... 24.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-24T09:29+0000
2025-08-24T10:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102445364_179:0:1743:880_1920x0_80_0_0_f205c62787f4f8a19ea591adbd4b0229.png
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن "وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، حررت بلدة فيليا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، خلال الـ24 الساعة الماضية".وجاء في التقرير اليومي للوزارة، حول سير العملية العسكرية الخاصة: "نتيجة للعمليات الهجومية، حررت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بلدة فيليا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وتابع: "نجحت قوات مجموعة "الغرب" الروسية، في السيطرة على مواقع وخطوط أكثر فائدة... وبلغت خسائر العدو أكثر من 220 عسكريا، وتمكنت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، من تكبيد القوات المسلحة الأوكرانية، خسائر بما يصل إلى 175 عسكريا أوكرانيا وعدد من المعدات العسكرية".وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أن "وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، تمكنت نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة من تحرير بلدة فيليا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وألحقت خسائر بالعدو بلغت أكثر من 420 عسكريا".وأوضح البيان أن "قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تواصل التقدم في عمق دفاعات العدو، وألحقت بالقوات المسلحة الأوكرانية خسائر بشرية بلغت أكثر من 230 عسكريا".وتابعت الوزارة: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي 3 صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، بالإضافة لـ172 طائرة مسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مستشار رئاسي أوكراني سابق: لا توجد أي دولة غربية راغبة في مساعدة كييف
https://sarabic.ae/20250824/وحدات-روسية-تدمر-مكان-تحصن-وحدة-تابعة-لقوات-رينجر-الأوكرانية-1104077313.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102445364_374:0:1547:880_1920x0_80_0_0_e20e9377890d61fa7e07610f2a82283f.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الروسية تحرر بلدة فيليا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك وتقصف مواقع صواريخ "سابسان" الأوكرانية

09:29 GMT 24.08.2025 (تم التحديث: 10:11 GMT 24.08.2025)
© Sputnikالقوات الروسية تستهدف تجمعا للقوميين الأوكران في مقاطعة خاركوف
القوات الروسية تستهدف تجمعا للقوميين الأوكران في مقاطعة خاركوف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية حررت بلدة فيليا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وقامت بقصف مواقع لتخزين صواريخ "سابسان" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن "وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، حررت بلدة فيليا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، خلال الـ24 الساعة الماضية".
وجاء في التقرير اليومي للوزارة، حول سير العملية العسكرية الخاصة: "نتيجة للعمليات الهجومية، حررت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بلدة فيليا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".

وأضاف البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، ألحقت خسائر بالقوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 170 عسكريا".

وتابع: "نجحت قوات مجموعة "الغرب" الروسية، في السيطرة على مواقع وخطوط أكثر فائدة... وبلغت خسائر العدو أكثر من 220 عسكريا، وتمكنت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، من تكبيد القوات المسلحة الأوكرانية، خسائر بما يصل إلى 175 عسكريا أوكرانيا وعدد من المعدات العسكرية".
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وحدات روسية تدمر موقع تحصن وحدة تابعة لقوات "رينجر" الأوكرانية
06:49 GMT
وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أن "وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، تمكنت نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة من تحرير بلدة فيليا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وألحقت خسائر بالعدو بلغت أكثر من 420 عسكريا".
وأوضح البيان أن "قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تواصل التقدم في عمق دفاعات العدو، وألحقت بالقوات المسلحة الأوكرانية خسائر بشرية بلغت أكثر من 230 عسكريا".

وأضافت الدفاع الروسية أن "قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، حيّدت نحو 55 عسكريا أوكرانيا".

وتابعت الوزارة: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي 3 صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، بالإضافة لـ172 طائرة مسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مستشار رئاسي أوكراني سابق: لا توجد أي دولة غربية راغبة في مساعدة كييف
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
