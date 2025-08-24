القوات الروسية تحرر بلدة فيليا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك وتقصف مواقع صواريخ "سابسان" الأوكرانية

https://sarabic.ae/20250824/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فيليا-وتقصف-مواقع-صواريخ-سابسان-الأكرانية--عاجل-1104081314.html

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن "وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، حررت بلدة فيليا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، خلال الـ24 الساعة الماضية".وجاء في التقرير اليومي للوزارة، حول سير العملية العسكرية الخاصة: "نتيجة للعمليات الهجومية، حررت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بلدة فيليا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وتابع: "نجحت قوات مجموعة "الغرب" الروسية، في السيطرة على مواقع وخطوط أكثر فائدة... وبلغت خسائر العدو أكثر من 220 عسكريا، وتمكنت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، من تكبيد القوات المسلحة الأوكرانية، خسائر بما يصل إلى 175 عسكريا أوكرانيا وعدد من المعدات العسكرية".وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أن "وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، تمكنت نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة من تحرير بلدة فيليا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وألحقت خسائر بالعدو بلغت أكثر من 420 عسكريا".وأوضح البيان أن "قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تواصل التقدم في عمق دفاعات العدو، وألحقت بالقوات المسلحة الأوكرانية خسائر بشرية بلغت أكثر من 230 عسكريا".وتابعت الوزارة: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي 3 صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، بالإضافة لـ172 طائرة مسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مستشار رئاسي أوكراني سابق: لا توجد أي دولة غربية راغبة في مساعدة كييف

