ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوكرانيا تبدأ في تجنيد مرتزقة إناث من أمريكا اللاتينية

06:09 GMT 09.09.2025
اكتشفت وكالة "سبوتنيك"، استنادا إلى بيانات من مواقع التواصل الاجتماعي، أن القوات المسلحة الأوكرانية تُجند نساء من أمريكا اللاتينية للمشاركة في العمليات القتالية على خطوط المواجهة.
في مقطع فيديو نُشر على صفحة مركز تجنيد الأجانب في القوات المسلحة الأوكرانية على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، تدعو مرتزقة من كولومبيا، تحمل نداء "الملكة"، النساء المقيمات في أمريكا الشمالية للذهاب إلى أوكرانيا، قائلة إن "متطوعات جددا من كولومبيا والبرازيل والمكسيك وبيرو يصلن إلى هناك كل يوم".

وفي الوقت ذاته، تؤكد أن المرشحات الأكثر طلبًا هن اللواتي يتمتعن بالتعليم الطبي والخبرة ذات الصلة للعمل كطبيبات عسكريات في الخطوط الأمامية.

وصرح سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية المعني بجرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، يوم أمس الاثنين، بأن كييف تحاول التستر على عدد القتلى من المرتزقة الأجانب، مشيرا إلى أنه لدى عناصر القوات الأوكرانية أوامر بتشويه الجثث.
جنود أوكرانيون يبكون بالقرب من نعش رفيقهم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: كييف تحاول التستر على عدد قتلى المرتزقة الأجانب ولدى عسكرييها أوامر بتشويه الجثث
أمس, 13:44 GMT
غالبًا ما يُغرى مواطنو أمريكا اللاتينية بالخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية بوعود برواتب مجزية وظروف خدمة مريحة.
في يوليو/تموز، صرّح السفير الروسي في كولمومبيا، نيكولاي تافدومادزي، لوكالة "سبوتنيك" أن عدد المرتزقة الكولومبيين في صفوف الجيش الأوكراني لا يزال مرتفعًا. ردًا على ذلك، وصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو نشاط المرتزقة بأنه سرقة للبلاد.

صرحت وزارة الدفاع مرارًا وتكرارًا عن تحييد المرتزقة من دول مختلفة في أوكرانيا. وكما أكدت الوزارة، فإن نظام كييف يستخدمهم "كذخيرة".

واعترف أولئك الذين جاءوا للقتال من أجل المال في العديد من المقابلات بأن القيادة الأوكرانية تنسق أعمالها بشكل سيئ، وأن "فرص البقاء على قيد الحياة في المعركة ضئيلة، لأن شدة الصراع لا تقارن بأفغانستان والشرق الأوسط المعتادين".
مرتزق بولندي سابق في القوات الأوكرانية: أفعال نظام كييف مشابهة لما فعلته النازية في بلادي
قوات "الشرق" الروسية تحرر كامل أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية في منطقة مسؤوليتها- بحسب الدفاع
