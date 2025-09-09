https://sarabic.ae/20250909/أوكرانيا-تبدأ-في-تجنيد-مرتزقة-إناث-من-أمريكا-اللاتينية-1104641668.html
أوكرانيا تبدأ في تجنيد مرتزقة إناث من أمريكا اللاتينية
في مقطع فيديو نُشر على صفحة مركز تجنيد الأجانب في القوات المسلحة الأوكرانية على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، تدعو مرتزقة من كولومبيا، تحمل نداء "الملكة"، النساء المقيمات في أمريكا الشمالية للذهاب إلى أوكرانيا، قائلة إن "متطوعات جددا من كولومبيا والبرازيل والمكسيك وبيرو يصلن إلى هناك كل يوم".وصرح سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية المعني بجرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، يوم أمس الاثنين، بأن كييف تحاول التستر على عدد القتلى من المرتزقة الأجانب، مشيرا إلى أنه لدى عناصر القوات الأوكرانية أوامر بتشويه الجثث.غالبًا ما يُغرى مواطنو أمريكا اللاتينية بالخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية بوعود برواتب مجزية وظروف خدمة مريحة.في يوليو/تموز، صرّح السفير الروسي في كولمومبيا، نيكولاي تافدومادزي، لوكالة "سبوتنيك" أن عدد المرتزقة الكولومبيين في صفوف الجيش الأوكراني لا يزال مرتفعًا. ردًا على ذلك، وصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو نشاط المرتزقة بأنه سرقة للبلاد.واعترف أولئك الذين جاءوا للقتال من أجل المال في العديد من المقابلات بأن القيادة الأوكرانية تنسق أعمالها بشكل سيئ، وأن "فرص البقاء على قيد الحياة في المعركة ضئيلة، لأن شدة الصراع لا تقارن بأفغانستان والشرق الأوسط المعتادين".
اكتشفت وكالة "سبوتنيك"، استنادا إلى بيانات من مواقع التواصل الاجتماعي، أن القوات المسلحة الأوكرانية تُجند نساء من أمريكا اللاتينية للمشاركة في العمليات القتالية على خطوط المواجهة.
وفي الوقت ذاته، تؤكد أن المرشحات الأكثر طلبًا هن اللواتي يتمتعن بالتعليم الطبي والخبرة ذات الصلة للعمل كطبيبات عسكريات في الخطوط الأمامية.
صرحت وزارة الدفاع مرارًا وتكرارًا عن تحييد المرتزقة من دول مختلفة في أوكرانيا. وكما أكدت الوزارة، فإن نظام كييف يستخدمهم "كذخيرة".
