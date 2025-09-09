https://sarabic.ae/20250909/أوكرانيا-تبدأ-في-تجنيد-مرتزقة-إناث-من-أمريكا-اللاتينية-1104641668.html

أوكرانيا تبدأ في تجنيد مرتزقة إناث من أمريكا اللاتينية

أوكرانيا تبدأ في تجنيد مرتزقة إناث من أمريكا اللاتينية

سبوتنيك عربي

اكتشفت وكالة "سبوتنيك"، استنادا إلى بيانات من مواقع التواصل الاجتماعي، أن القوات المسلحة الأوكرانية تُجند نساء من أمريكا اللاتينية للمشاركة في العمليات... 09.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-09T06:09+0000

2025-09-09T06:09+0000

2025-09-09T06:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085115099_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85922b186de81da4bf1029f2c7f6df51.jpg

في مقطع فيديو نُشر على صفحة مركز تجنيد الأجانب في القوات المسلحة الأوكرانية على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، تدعو مرتزقة من كولومبيا، تحمل نداء "الملكة"، النساء المقيمات في أمريكا الشمالية للذهاب إلى أوكرانيا، قائلة إن "متطوعات جددا من كولومبيا والبرازيل والمكسيك وبيرو يصلن إلى هناك كل يوم".وصرح سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية المعني بجرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، يوم أمس الاثنين، بأن كييف تحاول التستر على عدد القتلى من المرتزقة الأجانب، مشيرا إلى أنه لدى عناصر القوات الأوكرانية أوامر بتشويه الجثث.غالبًا ما يُغرى مواطنو أمريكا اللاتينية بالخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية بوعود برواتب مجزية وظروف خدمة مريحة.في يوليو/تموز، صرّح السفير الروسي في كولمومبيا، نيكولاي تافدومادزي، لوكالة "سبوتنيك" أن عدد المرتزقة الكولومبيين في صفوف الجيش الأوكراني لا يزال مرتفعًا. ردًا على ذلك، وصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو نشاط المرتزقة بأنه سرقة للبلاد.واعترف أولئك الذين جاءوا للقتال من أجل المال في العديد من المقابلات بأن القيادة الأوكرانية تنسق أعمالها بشكل سيئ، وأن "فرص البقاء على قيد الحياة في المعركة ضئيلة، لأن شدة الصراع لا تقارن بأفغانستان والشرق الأوسط المعتادين".مرتزق بولندي سابق في القوات الأوكرانية: أفعال نظام كييف مشابهة لما فعلته النازية في بلاديقوات "الشرق" الروسية تحرر كامل أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية في منطقة مسؤوليتها- بحسب الدفاع

https://sarabic.ae/20250908/موسكو-كييف-تحاول-التستر-على-عدد-قتلى-المرتزقة-الأجانب-ولدى-عسكرييها-أوامر-بتشويه-الجثث--1104628316.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا