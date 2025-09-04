https://sarabic.ae/20250904/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نوفوسيلوفكا-في-مقاطعة-زابوريجه--بحسب-الدفاع-الروسية-1104495518.html

قوات "الشرق" الروسية تحرر كامل أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية في منطقة مسؤوليتها- بحسب الدفاع

قوات "الشرق" الروسية تحرر كامل أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية في منطقة مسؤوليتها- بحسب الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن قوات مجموعة "الشرق"الروسية حررت كامل أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية في منطقة مسؤوليته.

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

وقالت الدفاع في بيان: "تقدمت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" عميقًا في دفاعات العدو وأثبتت سيطرتها على بلدة نوفوسيليفكا في مقاطعة زابوروجيه".وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء بالكامل من تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية في منطقة عمليات مجموعة قوات "الشرق".وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 180عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 220 عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير تدمير ثلاث محطات حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة وخمسة مستودعات مواد.وتابع البيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية لمطارعسكري ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب والمعدات للعدو في 155 منطقة ".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 4 قنابل جوية موجهة، و 299 طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقودمسيرة روسية تستهدف وحدات القوات الخاصة الأوكرانية بضربات دقيقة... فيديو

