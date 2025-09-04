قوات "الشرق" الروسية تحرر كامل أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية في منطقة مسؤوليتها- بحسب الدفاع
09:06 GMT 04.09.2025 (تم التحديث: 09:27 GMT 04.09.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن قوات مجموعة "الشرق"الروسية حررت كامل أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية في منطقة مسؤوليته.
وقالت الدفاع في بيان: "تقدمت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" عميقًا في دفاعات العدو وأثبتت سيطرتها على بلدة نوفوسيليفكا في مقاطعة زابوروجيه".
وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء بالكامل من تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية في منطقة عمليات مجموعة قوات "الشرق".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 220عسكريا، ومركبات قتالية وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير خمس محطات حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 180عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 220 عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير تدمير ثلاث محطات حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة وخمسة مستودعات مواد.
وأضافت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 440عسكريا، إضافة إلى تدميرمركبات قتالية وعدد من المدافع الميدانية".
وتابع البيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية لمطارعسكري ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب والمعدات للعدو في 155 منطقة ".
وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 4 قنابل جوية موجهة، و 299 طائرة مسيرة أوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.