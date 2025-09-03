https://sarabic.ae/20250903/القوات-الروسية-تنفذ-ضربة-جماعية-ضد-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني--الدفاع-الروسية-1104460691.html

القوات الروسية تنفذ ضربة جماعية ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية شنت ضربة جماعية ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني. 03.09.2025, سبوتنيك عربي

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "شنت القوات المسلحة الروسية، الليلة، ضربة جوية جماعية باستخدام أسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، وبطائرات دون طيار، منشآت المجمعات الصناعية العسكرية الأوكرانية والبنية التحتية للوقود في أوكرانيا، والتي تُستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، وقد تحقق هدف الغارة، وأُصيبت جميع الأهداف المحددة". وأضافت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 450 عسكريا، إضافة إلى تدميرمركبات قتالية وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطتي رادار".كما جاء في البيان: "حسنت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، الوضع على طول خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 225عسكريا، وتدمير مركبات قتالية وعدد من المدافع الميدانية، كما تم تدمير مستودعات ذخيرة".وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 135عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية ومحطة رادار مضادة للبطارية ومستودع ذخيرة و8 مستودعات مواد".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت خمس قنابل جوية موجهة، وصاروخين من طراز "هيمارس"، و 170طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقودمسيرة روسية تستهدف وحدات القوات الخاصة الأوكرانية بضربات دقيقة... فيديو

