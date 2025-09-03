عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة

انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تنفذ ضربة جماعية ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية شنت ضربة جماعية ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني. 03.09.2025
10:24 GMT 03.09.2025 (تم التحديث: 10:44 GMT 03.09.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية شنت ضربة جماعية ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "شنت القوات المسلحة الروسية، الليلة، ضربة جوية جماعية باستخدام أسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، وبطائرات دون طيار، منشآت المجمعات الصناعية العسكرية الأوكرانية والبنية التحتية للوقود في أوكرانيا، والتي تُستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، وقد تحقق هدف الغارة، وأُصيبت جميع الأهداف المحددة".
وأضافت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 450 عسكريا، إضافة إلى تدميرمركبات قتالية وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطتي رادار".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكري، ودبابة ومركبات قتالية وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطتين حرب إلكترونية ومستودع للذخيرة ومستودع للمواد".

كما جاء في البيان: "حسنت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، الوضع على طول خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 225عسكريا، وتدمير مركبات قتالية وعدد من المدافع الميدانية، كما تم تدمير مستودعات ذخيرة".
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة فيدوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- الدفاع الروسية
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 135عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية ومحطة رادار مضادة للبطارية ومستودع ذخيرة و8 مستودعات مواد".
وتابع البيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية لمطارعسكري ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب والمعدات للعدو في 168منطقة".
وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت خمس قنابل جوية موجهة، وصاروخين من طراز "هيمارس"، و 170طائرة مسيرة أوكرانية".
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسيطر على نصف أراضي مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف- الدفاع الروسية
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
مسيرة روسية تستهدف وحدات القوات الخاصة الأوكرانية بضربات دقيقة... فيديو
