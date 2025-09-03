https://sarabic.ae/20250903/القوات-الروسية-تسيطر-على--نصف-أراضي-مدينة-كوبيانسك-في-مقاطعة-خاركوف--الدفاع-الروسية-1104459318.html
القوات الروسية تسيطر على نصف أراضي مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف- الدفاع الروسية
القوات الروسية تسيطر على نصف أراضي مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف- الدفاع الروسية
09:22 GMT 03.09.2025 (تم التحديث: 09:33 GMT 03.09.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، ان الجيش الروسي يسيطر على نحو نصف أراضي مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "القوات الروسية تتواجد بالقرب من مبنى إدارة المدينة، وفي منطقة ملعب سبارتاك في شارع سبورتيفني، وفي محطة الكهرباء بالمدينة".
وأضافت: "حاليا، تواصل وحدات من مجموعة قوات "الغرب" عملية تحرير مدينة كوبيانسك والمناطق المحيطة بها".
ونشرت الدفاع الروسية مشاهد من طائرات دون طيار تؤكد سيطرة القوات الروسية على حوالي نصف أراضي مدينة كوبيانسك.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.