القوات الروسية تحرر بلدة فيدوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي حرر بلدة فيدوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 02.09.2025, سبوتنيك عربي

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للإجراءات الحاسمة لوحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة فيدوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو 250 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير 3 محطات حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة ومستودع مواد".كما جاء في البيان: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، الوضع على طول خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 240 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير 8 محطات حرب إلكترونية و3 مستودعات ذخيرة".وأضافت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 385 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 158 طائرة مسيرة أوكرانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقودمسيرة روسية تستهدف وحدات القوات الخاصة الأوكرانية بضربات دقيقة... فيديو

