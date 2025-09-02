القوات الروسية تستهدف نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية- الدفاع الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
16:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250902/القوات-الروسية-تستهدف-نقاط-انتشار-مؤقتة-للقوات-الأوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--الدفاع-1104402837.html
القوات الروسية تستهدف نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية- الدفاع الروسية
القوات الروسية تستهدف نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، نفذت ضربات على نقطتي انتشار مؤقتتين للتشكيلات الأوكرانية... 02.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-02T06:05+0000
2025-09-02T06:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/19/1094152553_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_318d20825e5b606063eb3c4e57de7da9.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في اتجاه كونستانتينوفسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية، لاحظ مشغلو الطائرات المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الجنوب"، أثناء استطلاع جوي ودوريات في مناطق مسؤوليتها في منطقة بيرستوك، تحركات جنود اللواء الميكانيكي المنفصل رقم 100 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وبحسب البيان، تم تدمير ملاجئ القوات المسلحة الأوكرانية وأفرادها بضربة دقيقة.وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه تم اكتشاف وتدمير نقطة انتشار مؤقتة أخرى للقوات الأوكرانية في منطقة ستيبانوفكا، نتيجة الإجراءات المشتركة لمشغلي الطائرات المسيرة ووحدات المدفعية لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250831/القوات-الروسية-تستهدف-موانئ-حربية-أوكرانية-وتدمر-منظومات-ناسامز-الحامية-لها--الدفاع-الروسية-1104337281.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/19/1094152553_222:0:1662:1080_1920x0_80_0_0_741b4c2b8accb695e6703ea2188e47dd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الروسية تستهدف نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية- الدفاع الروسية

06:05 GMT 02.09.2025
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationتدمير نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في دونيتسك
تدمير نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، نفذت ضربات على نقطتي انتشار مؤقتتين للتشكيلات الأوكرانية في بيرستوك باتجاه كونستانتينوفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في اتجاه كونستانتينوفسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية، لاحظ مشغلو الطائرات المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الجنوب"، أثناء استطلاع جوي ودوريات في مناطق مسؤوليتها في منطقة بيرستوك، تحركات جنود اللواء الميكانيكي المنفصل رقم 100 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف بيان الوزارة: "خلال الاستطلاع الإضافي، تم إنشاء نقطة انتشار مؤقتة للعدو، واستهدفت طواقم مدفعية مجموعة "الجنوب" الهدف المحدد".

وبحسب البيان، تم تدمير ملاجئ القوات المسلحة الأوكرانية وأفرادها بضربة دقيقة.
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف موانئ حربية أوكرانية وتدمر منظومات "ناسامز" الحامية لها- الدفاع الروسية
31 أغسطس, 10:21 GMT
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه تم اكتشاف وتدمير نقطة انتشار مؤقتة أخرى للقوات الأوكرانية في منطقة ستيبانوفكا، نتيجة الإجراءات المشتركة لمشغلي الطائرات المسيرة ووحدات المدفعية لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала