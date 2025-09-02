https://sarabic.ae/20250902/القوات-الروسية-تستهدف-نقاط-انتشار-مؤقتة-للقوات-الأوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--الدفاع-1104402837.html
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، نفذت ضربات على نقطتي انتشار مؤقتتين للتشكيلات الأوكرانية... 02.09.2025, سبوتنيك عربي
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في اتجاه كونستانتينوفسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية، لاحظ مشغلو الطائرات المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الجنوب"، أثناء استطلاع جوي ودوريات في مناطق مسؤوليتها في منطقة بيرستوك، تحركات جنود اللواء الميكانيكي المنفصل رقم 100 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وبحسب البيان، تم تدمير ملاجئ القوات المسلحة الأوكرانية وأفرادها بضربة دقيقة.وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه تم اكتشاف وتدمير نقطة انتشار مؤقتة أخرى للقوات الأوكرانية في منطقة ستيبانوفكا، نتيجة الإجراءات المشتركة لمشغلي الطائرات المسيرة ووحدات المدفعية لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تستهدف نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية- الدفاع الروسية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، نفذت ضربات على نقطتي انتشار مؤقتتين للتشكيلات الأوكرانية في بيرستوك باتجاه كونستانتينوفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في اتجاه كونستانتينوفسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية، لاحظ مشغلو الطائرات المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الجنوب"، أثناء استطلاع جوي ودوريات في مناطق مسؤوليتها في منطقة بيرستوك، تحركات جنود اللواء الميكانيكي المنفصل رقم 100 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف بيان الوزارة: "خلال الاستطلاع الإضافي، تم إنشاء نقطة انتشار مؤقتة للعدو، واستهدفت طواقم مدفعية مجموعة "الجنوب" الهدف المحدد".
وبحسب البيان، تم تدمير ملاجئ القوات المسلحة الأوكرانية وأفرادها بضربة دقيقة.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه تم اكتشاف وتدمير نقطة انتشار مؤقتة أخرى للقوات الأوكرانية في منطقة ستيبانوفكا، نتيجة الإجراءات المشتركة لمشغلي الطائرات المسيرة ووحدات المدفعية لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.