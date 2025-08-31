القوات الروسية تستهدف موانئ حربية أوكرانية وتدمر منظومات "ناسامز" الحامية لها- الدفاع الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف و الاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات التي تم التوصل لها خلال قمة بوتين-ترامب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250831/القوات-الروسية-تستهدف-موانئ-حربية-أوكرانية-وتدمر-منظومات-ناسامز-الحامية-لها--الدفاع-الروسية-1104337281.html
القوات الروسية تستهدف موانئ حربية أوكرانية وتدمر منظومات "ناسامز" الحامية لها- الدفاع الروسية
القوات الروسية تستهدف موانئ حربية أوكرانية وتدمر منظومات "ناسامز" الحامية لها- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن توغل القوات الروسية في عمق دفاعات قوات كييف، وتكبيدها خسائر فادحة، إضافة لاستهداف البنى التحتية لموانئ استخدمتها... 31.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-31T10:21+0000
2025-08-31T10:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/10/1083199148_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_30011158fee98467ef1e8f3b00cce27a.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية الروسي، البنية التحتية للموانئ المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، ونظام الصواريخ المضادة للطائرات "ناسامز" النرويجي الذي كان يغطيها، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 156 منطقة".وأَضاف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاثة صواريخ من نظام "هيمارس" الأمريكي الصنع، وقنبلتين جويتين موجهتين، و112 طائرة مسيّرة".كما دحرت وحدات من مجموعة قوات الشمال، تشكيلات عسكرية أوكرانية، في مناطق أليكسييفكا وفيليكايا بيريزكا وكيانيتسا وخرابوفشينا في مقاطعة سومي.وعلى محور خاركوف، تم استهداف القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أمبارنوي وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف. وعززت مجموعة قوات الغرب مواقعها ودحرت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ومركز، في مناطق كامينكا وكوبيانسك وبيتروفسكوي في مقاطعة خاركوف، وديريلوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتمركزت وحدات مجموعة قوات "الجنوب"، في مواقع هامة، واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق درونوفكا وإيفانوبولي وسيفيرسك ويابونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما قامت وحدات مجموعة قوات "المركز"، بتحسين موقعها على طول خط المواجهة، ودحرت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الجوي ولواءين من مشاة البحرية في مناطق أرتيموفكا وبيليتسكوي وفولنوي وزولوتوي كولوديز وكراسنوأرميسك وكوتوزوفكا ونوفوترويتسكوي ونوفي دونباس في جمهورية دونيتسك الشعبية.وواصلت مجموعة قوات "الشرق"، في التوغل في عمق دفاعات العدو، ودحرت تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيليكوميخيلوفكا ومالوميخيلوفكا وسوسنوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك وزيليوني غاي ونوفويفانوفكا وأولغوفسكوي ، في مقاطعة زابوروجيه.كما استهدفت وحدات من مجموعة قوات دنيبر القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أوترادوكامينكا ولفوف وأنتونوفكا ودنيبروفسكوي في مقاطعة خيرسون.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 60 عسكريا، و 10 سيارات وقاذفة صواريخ ستريلا -10 المضادة للطائرات، وست محطات حرب إلكترونية، كما تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة.مدينة كوبيانسك محاصرة تقريبا بالكامل وحرر نصفها بحسب رئيس هيئة الأركان الروسية
https://sarabic.ae/20250830/القوات-الروسية-تحرر-كاميشيفاخا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--عاجل--1104312436.html
https://sarabic.ae/20250830/بالنسب-المئوية-هيئة-الأركان-الروسية-تعلن-تحرير-السواد-الأعظم-من-دونباس-ونوفوروسيا-1104318797.html
https://sarabic.ae/20250831/القوات-الروسية-تسقط-21-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-1104329982.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/10/1083199148_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b2fe0c9c4bf3b5e9b2bfe2f50707fc7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

القوات الروسية تستهدف موانئ حربية أوكرانية وتدمر منظومات "ناسامز" الحامية لها- الدفاع الروسية

10:21 GMT 31.08.2025 (تم التحديث: 10:47 GMT 31.08.2025)
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن توغل القوات الروسية في عمق دفاعات قوات كييف، وتكبيدها خسائر فادحة، إضافة لاستهداف البنى التحتية لموانئ استخدمتها القوات الأوكرانية، بالإضافة لحاميتها الجوية الغربية الصنع من طراز "ناسامز".
وقالت الوزارة في بيان: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية الروسي، البنية التحتية للموانئ المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، ونظام الصواريخ المضادة للطائرات "ناسامز" النرويجي الذي كان يغطيها، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 156 منطقة".
وأَضاف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاثة صواريخ من نظام "هيمارس" الأمريكي الصنع، وقنبلتين جويتين موجهتين، و112 طائرة مسيّرة".
كما دحرت وحدات من مجموعة قوات الشمال، تشكيلات عسكرية أوكرانية، في مناطق أليكسييفكا وفيليكايا بيريزكا وكيانيتسا وخرابوفشينا في مقاطعة سومي.
وعلى محور خاركوف، تم استهداف القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أمبارنوي وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف.
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر كاميشيفاخا في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 09:23 GMT

وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 170 جنديا ودبابة، ومركبة قتالية مدرعة، وثماني سيارات ومدفعين، كما تم تدمير أربع محطات حرب إلكترونية، وأربعة مستودعات ذخيرة.

وعززت مجموعة قوات الغرب مواقعها ودحرت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ومركز، في مناطق كامينكا وكوبيانسك وبيتروفسكوي في مقاطعة خاركوف، وديريلوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 235 عسكريا، ودبابتين وخمس مركبات قتالية مدرعة، اثنتان منها غربية الصنع، و13 سيارة، ومدفعان ميدانيان، كما تم تدمير سبع محطات حرب إلكترونية، ومحطة حرب مضادة للبطاريات ومستودعين للذخيرة.
وتمركزت وحدات مجموعة قوات "الجنوب"، في مواقع هامة، واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق درونوفكا وإيفانوبولي وسيفيرسك ويابونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
دبابة تي- 90 بروريف تابعة للقوات الروسية في منطقة االعملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بالنسب المئوية... هيئة الأركان الروسية تعلن تحرير السواد الأعظم من دونباس و"نوفوروسيا"
أمس, 13:49 GMT

وتكبد العدو أكثر من 205 جنود، ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسبع مركبات وسبع قطع مدفعية، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة ومستودعين للمؤن.

كما قامت وحدات مجموعة قوات "المركز"، بتحسين موقعها على طول خط المواجهة، ودحرت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الجوي ولواءين من مشاة البحرية في مناطق أرتيموفكا وبيليتسكوي وفولنوي وزولوتوي كولوديز وكراسنوأرميسك وكوتوزوفكا ونوفوترويتسكوي ونوفي دونباس في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 440 جنديا، ودبابة وأربع مركبات قتالية مدرعة، وخمس مركبات ومدفعين.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط 21 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
05:25 GMT
وواصلت مجموعة قوات "الشرق"، في التوغل في عمق دفاعات العدو، ودحرت تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيليكوميخيلوفكا ومالوميخيلوفكا وسوسنوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك وزيليوني غاي ونوفويفانوفكا وأولغوفسكوي ، في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 230 جنديا ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين و 14 سيارة وأربعة مدافع ميدان، كما تم تدمير مستودع ذخيرة.
كما استهدفت وحدات من مجموعة قوات دنيبر القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أوترادوكامينكا ولفوف وأنتونوفكا ودنيبروفسكوي في مقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 60 عسكريا، و 10 سيارات وقاذفة صواريخ ستريلا -10 المضادة للطائرات، وست محطات حرب إلكترونية، كما تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة.
مدينة كوبيانسك محاصرة تقريبا بالكامل وحرر نصفها بحسب رئيس هيئة الأركان الروسية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала