القوات الروسية تستهدف موانئ حربية أوكرانية وتدمر منظومات "ناسامز" الحامية لها- الدفاع الروسية
القوات الروسية تستهدف موانئ حربية أوكرانية وتدمر منظومات "ناسامز" الحامية لها- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن توغل القوات الروسية في عمق دفاعات قوات كييف، وتكبيدها خسائر فادحة، إضافة لاستهداف البنى التحتية لموانئ استخدمتها القوات الأوكرانية، بالإضافة لحاميتها الجوية الغربية الصنع من طراز "ناسامز".
وقالت الوزارة في بيان: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية الروسي، البنية التحتية للموانئ المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، ونظام الصواريخ المضادة للطائرات "ناسامز" النرويجي الذي كان يغطيها، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 156 منطقة".وأَضاف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاثة صواريخ من نظام "هيمارس" الأمريكي الصنع، وقنبلتين جويتين موجهتين، و112 طائرة مسيّرة".كما دحرت وحدات من مجموعة قوات الشمال، تشكيلات عسكرية أوكرانية، في مناطق أليكسييفكا وفيليكايا بيريزكا وكيانيتسا وخرابوفشينا في مقاطعة سومي.وعلى محور خاركوف، تم استهداف القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أمبارنوي وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف. وعززت مجموعة قوات الغرب مواقعها ودحرت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ومركز، في مناطق كامينكا وكوبيانسك وبيتروفسكوي في مقاطعة خاركوف، وديريلوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتمركزت وحدات مجموعة قوات "الجنوب"، في مواقع هامة، واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق درونوفكا وإيفانوبولي وسيفيرسك ويابونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما قامت وحدات مجموعة قوات "المركز"، بتحسين موقعها على طول خط المواجهة، ودحرت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الجوي ولواءين من مشاة البحرية في مناطق أرتيموفكا وبيليتسكوي وفولنوي وزولوتوي كولوديز وكراسنوأرميسك وكوتوزوفكا ونوفوترويتسكوي ونوفي دونباس في جمهورية دونيتسك الشعبية.وواصلت مجموعة قوات "الشرق"، في التوغل في عمق دفاعات العدو، ودحرت تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيليكوميخيلوفكا ومالوميخيلوفكا وسوسنوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك وزيليوني غاي ونوفويفانوفكا وأولغوفسكوي ، في مقاطعة زابوروجيه.كما استهدفت وحدات من مجموعة قوات دنيبر القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أوترادوكامينكا ولفوف وأنتونوفكا ودنيبروفسكوي في مقاطعة خيرسون.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 60 عسكريا، و 10 سيارات وقاذفة صواريخ ستريلا -10 المضادة للطائرات، وست محطات حرب إلكترونية، كما تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة.مدينة كوبيانسك محاصرة تقريبا بالكامل وحرر نصفها بحسب رئيس هيئة الأركان الروسية
القوات الروسية تستهدف موانئ حربية أوكرانية وتدمر منظومات "ناسامز" الحامية لها- الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن توغل القوات الروسية في عمق دفاعات قوات كييف، وتكبيدها خسائر فادحة، إضافة لاستهداف البنى التحتية لموانئ استخدمتها القوات الأوكرانية، بالإضافة لحاميتها الجوية الغربية الصنع من طراز "ناسامز".
وقالت الوزارة في بيان: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية الروسي، البنية التحتية للموانئ المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، ونظام الصواريخ المضادة للطائرات "ناسامز" النرويجي الذي كان يغطيها، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 156 منطقة".
وأَضاف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاثة صواريخ من نظام "هيمارس" الأمريكي الصنع، وقنبلتين جويتين موجهتين، و112 طائرة مسيّرة".
كما دحرت وحدات من مجموعة قوات الشمال، تشكيلات عسكرية أوكرانية، في مناطق أليكسييفكا وفيليكايا بيريزكا وكيانيتسا وخرابوفشينا في مقاطعة سومي.
وعلى محور خاركوف، تم استهداف القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أمبارنوي وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 170 جنديا ودبابة، ومركبة قتالية مدرعة، وثماني سيارات ومدفعين، كما تم تدمير أربع محطات حرب إلكترونية، وأربعة مستودعات ذخيرة.
وعززت مجموعة قوات الغرب مواقعها ودحرت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ومركز، في مناطق كامينكا وكوبيانسك وبيتروفسكوي في مقاطعة خاركوف، وديريلوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 235 عسكريا، ودبابتين وخمس مركبات قتالية مدرعة، اثنتان منها غربية الصنع، و13 سيارة، ومدفعان ميدانيان، كما تم تدمير سبع محطات حرب إلكترونية، ومحطة حرب مضادة للبطاريات ومستودعين للذخيرة.
وتمركزت وحدات مجموعة قوات "الجنوب"، في مواقع هامة، واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق درونوفكا وإيفانوبولي وسيفيرسك ويابونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتكبد العدو أكثر من 205 جنود، ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسبع مركبات وسبع قطع مدفعية، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة ومستودعين للمؤن.
كما قامت وحدات مجموعة قوات "المركز"، بتحسين موقعها على طول خط المواجهة، ودحرت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الجوي ولواءين من مشاة البحرية في مناطق أرتيموفكا وبيليتسكوي وفولنوي وزولوتوي كولوديز وكراسنوأرميسك وكوتوزوفكا ونوفوترويتسكوي ونوفي دونباس في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 440 جنديا، ودبابة وأربع مركبات قتالية مدرعة، وخمس مركبات ومدفعين.
وواصلت مجموعة قوات "الشرق"، في التوغل في عمق دفاعات العدو، ودحرت تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيليكوميخيلوفكا ومالوميخيلوفكا وسوسنوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك وزيليوني غاي ونوفويفانوفكا وأولغوفسكوي ، في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 230 جنديا ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين و 14 سيارة وأربعة مدافع ميدان، كما تم تدمير مستودع ذخيرة.
كما استهدفت وحدات من مجموعة قوات دنيبر القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أوترادوكامينكا ولفوف وأنتونوفكا ودنيبروفسكوي في مقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 60 عسكريا، و 10 سيارات وقاذفة صواريخ ستريلا -10 المضادة للطائرات، وست محطات حرب إلكترونية، كما تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة.