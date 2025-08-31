https://sarabic.ae/20250831/القوات-الروسية-تسقط-21-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-1104329982.html
القوات الروسية تسقط 21 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
القوات الروسية تسقط 21 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن وسائط الدفاع الجوي المناوبة، دمرت 21 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، فوق عدة مناطق. 31.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-31T05:25+0000
2025-08-31T05:25+0000
2025-08-31T05:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 21 طائرة مسيرة أوكرانية".تم تدمير "11 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، وثماني طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من أراضي مقاطعتي بيلغورود وبريانسك". وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.بالنسب المئوية... هيئة الأركان الروسية تعلن تحرير السواد الأعظم من دونباس و"نوفوروسيا"
https://sarabic.ae/20250830/القوات-الروسية-تتقدم-25-كيلومترا-باتجاه-روبتسوفسكوي-وتسيطر-على-10-بلدات-عاجل-1104317748.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
القوات الروسية تسقط 21 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن وسائط الدفاع الجوي المناوبة، دمرت 21 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، فوق عدة مناطق.
وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 21 طائرة مسيرة أوكرانية".
تم تدمير "11 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، وثماني طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من أراضي مقاطعتي بيلغورود وبريانسك".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.