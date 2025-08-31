عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تسقط 21 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
القوات الروسية تسقط 21 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن وسائط الدفاع الجوي المناوبة، دمرت 21 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، فوق عدة مناطق. 31.08.2025, سبوتنيك عربي
القوات الروسية تسقط 21 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل

05:25 GMT 31.08.2025

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن وسائط الدفاع الجوي المناوبة، دمرت 21 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، فوق عدة مناطق.
وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 21 طائرة مسيرة أوكرانية".
تم تدمير "11 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، وثماني طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من أراضي مقاطعتي بيلغورود وبريانسك".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
راجمة صواريخ سميرتش - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات "الشرق" تحرر 25 بلدة في مناطق نفوذها بحسب رئيس هيئة الأركان الروسية
أمس, 13:04 GMT
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
بالنسب المئوية... هيئة الأركان الروسية تعلن تحرير السواد الأعظم من دونباس و"نوفوروسيا"
