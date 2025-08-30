https://sarabic.ae/20250830/بالنسب-المئوية-هيئة-الأركان-الروسية-تعلن-تحرير-السواد-الأعظم-من-دونباس-ونوفوروسيا-1104318797.html
بالنسب المئوية... هيئة الأركان الروسية تعلن تحرير السواد الأعظم من دونباس و"نوفوروسيا"
30.08.2025
وقال غيراسيموف خلال كلمة مصورة، عرض خلالها نتائج عمليات القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، خلال ربيع وصيف العام الحالي 2025: "في الوقت الحالي، حررت قواتنا المسلحة الروسية 99.7 بالمئة من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية (يتبقى أقل من 60 كيلومتراً مربعاً)، و79 بالمئة من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية. و74 بالمئة من أراضي مقاطعة زابوروجيه و76 بالمئة من أراضي مقاطعة خيرسون لسيطرة القوات الروسية".وبيّن غيراسيموف، أن القوات الروسية وجّهت خلال فترة الربيع والصيف ضربات مكثفة على 76 هدفًا عسكريا مهما في أوكرانيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مرتزق بولندي سابق في القوات الأوكرانية: أفعال نظام كييف مشابهة لما فعلته النازية في بلاديالجيش الروسي يحرر بلدة زابوروجسكيه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
كشف رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن القوات المسلحة الروسية، حررت حتى اللحظة 99.7% من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، و79% من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، و 74% من أراضي مقاطعة زابوروجيه، و76% من أراضي مقاطعة خيرسون، مشيرا إلى أن القوات الروسية تمتلك اليوم السيطرة الاستراتيجية الكاملة في منطقة العملية العسكرية.
وقال غيراسيموف خلال كلمة مصورة، عرض خلالها نتائج عمليات القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، خلال ربيع وصيف العام الحالي 2025: "في الوقت الحالي، حررت قواتنا المسلحة الروسية 99.7 بالمئة من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية (يتبقى أقل من 60 كيلومتراً مربعاً)، و79 بالمئة من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية. و74 بالمئة من أراضي مقاطعة زابوروجيه و76 بالمئة من أراضي مقاطعة خيرسون لسيطرة القوات الروسية".
وتابع: في الوقت الحالي، السيطرة الاستراتيجية بالكامل للقوات الروسية.
وبيّن غيراسيموف، أن القوات الروسية وجّهت خلال فترة الربيع والصيف ضربات مكثفة على 76 هدفًا عسكريا مهما في أوكرانيا.
ووفقاً لخطة هيئة الأركان العامة، يستمر توجيه ضربات نارية مكثفة ومحددة بدقة على الأهداف العسكرية فقط وعلى أهداف القطاع العسكري الصناعي في أوكرانيا. وخلال فترة الربيع والصيف، تم توجيه مثل هذه الضربات على 76 هدفاً مهماً".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها
، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.