القوات الروسية تنفذ ضربة جوية مركبة في دونيتسك حيدت أكثر من 600 عسكري أوكراني
القوات الروسية تنفذ ضربة جوية مركبة في دونيتسك حيدت أكثر من 600 عسكري أوكراني
23.08.2025
2025-08-23T12:20+0000
2025-08-23T12:20+0000
2025-08-23T13:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/03/1093392457_79:0:1192:626_1920x0_80_0_0_5708d420c95c73392ad4c8fca3d8783a.png
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم السبت، مرفق بلقطات لتنفيذ الضربة: "أسفرت الضربة المركّبة عن خسائر لدى العدو شملت، 4 راجمات صواريخ متعددة، و3 دبابات، وخسائر بشرية تجاوزت 600 شخص".وأضاف البيان: "كما دمرت ما يصل إلى 7 سيارات استطلاع قتالية، وما يصل إلى 22 مركبة مشاة قتالية، وما يصل إلى 20 مركبة، و4 محطات حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة، ومقر قيادة و10 ملاجئ للقوات الأوكرانية".وقالت الدفاع الروسية في بيان: "حررت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بلدة سريدنيه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 230 عسكريًا، وعددا من المدافع الميدانية، تم تدمير 7 محطات حرب إلكترونية، و 5مستودعات ذخيرة".وأضاف البيان: "بفضل العمليات الحاسمة التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة كليبان- بيك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 210عسكريين، وعددا من المدافع الميدانية، تم تدمير6 مستودعات ذخيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تنفذ ضربة جوية مركبة في دونيتسك حيدت أكثر من 600 عسكري أوكراني
12:20 GMT 23.08.2025 (تم التحديث: 13:00 GMT 23.08.2025)
نفذت القوات الروسية ضربة صاروخية وجوية مركّبة باستخدام صواريخ "إسكندر"، وقنابل جوية من نوع "فاب-500"، وطائرات مسيرة من طراز "غيران"، على مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ما أسفر عن تحييد أكثر من 600 عسكري أوكراني.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم السبت، مرفق بلقطات لتنفيذ الضربة: "أسفرت الضربة المركّبة عن خسائر لدى العدو شملت، 4 راجمات صواريخ متعددة، و3 دبابات، وخسائر بشرية تجاوزت 600 شخص".
وأضاف البيان: "كما دمرت ما يصل إلى 7 سيارات استطلاع قتالية، وما يصل إلى 22 مركبة مشاة قتالية، وما يصل إلى 20 مركبة، و4 محطات حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة، ومقر قيادة و10 ملاجئ للقوات الأوكرانية".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية حررت بلدتي كليبان - بيك وسريدنيه في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "حررت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بلدة سريدنيه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 230 عسكريًا، وعددا من المدافع الميدانية، تم تدمير 7 محطات حرب إلكترونية، و 5مستودعات ذخيرة".
وأضاف البيان: "بفضل العمليات الحاسمة التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة كليبان- بيك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 210عسكريين، وعددا من المدافع الميدانية، تم تدمير6 مستودعات ذخيرة".
وتابع: "حسنت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، الوضع على طول خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر العدو نحو 245 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.