https://sarabic.ae/20250823/القوات-الروسية-تنفذ-ضربة-جوية-مركبة-في-دونيتسك-حيدت-أكثر-من-600-عسكري-أوكراني-فيديو-1104058895.html

القوات الروسية تنفذ ضربة جوية مركبة في دونيتسك حيدت أكثر من 600 عسكري أوكراني

القوات الروسية تنفذ ضربة جوية مركبة في دونيتسك حيدت أكثر من 600 عسكري أوكراني

سبوتنيك عربي

نفذت القوات الروسية ضربة صاروخية وجوية مركّبة باستخدام صواريخ "إسكندر"، وقنابل جوية من نوع "فاب-500"، وطائرات مسيرة من طراز "غيران"، على مواقع انتشار مؤقتة... 23.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-23T12:20+0000

2025-08-23T12:20+0000

2025-08-23T13:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/03/1093392457_79:0:1192:626_1920x0_80_0_0_5708d420c95c73392ad4c8fca3d8783a.png

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم السبت، مرفق بلقطات لتنفيذ الضربة: "أسفرت الضربة المركّبة عن خسائر لدى العدو شملت، 4 راجمات صواريخ متعددة، و3 دبابات، وخسائر بشرية تجاوزت 600 شخص".وأضاف البيان: "كما دمرت ما يصل إلى 7 سيارات استطلاع قتالية، وما يصل إلى 22 مركبة مشاة قتالية، وما يصل إلى 20 مركبة، و4 محطات حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة، ومقر قيادة و10 ملاجئ للقوات الأوكرانية".وقالت الدفاع الروسية في بيان: "حررت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بلدة سريدنيه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 230 عسكريًا، وعددا من المدافع الميدانية، تم تدمير 7 محطات حرب إلكترونية، و 5مستودعات ذخيرة".وأضاف البيان: "بفضل العمليات الحاسمة التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة كليبان- بيك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 210عسكريين، وعددا من المدافع الميدانية، تم تدمير6 مستودعات ذخيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي

https://sarabic.ae/20250823/الجيش-الروسي-يحرر-بلدتين-في-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--عاجل-1104056076.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري