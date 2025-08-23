https://sarabic.ae/20250823/الجيش-الروسي-يحرر-بلدتين-في-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--عاجل-1104056076.html

الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حررت بلدتي كليبان - بيك وسريدنيه في جمهورية دونيتسك الشعبية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "حررت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بلدة سريدنيه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 230 عسكريًا، وعددا من المدافع الميدانية، تم تدمير 7 محطات حرب إلكترونية، و 5مستودعات ذخيرة".وأضاف البيان: "بفضل العمليات الحاسمة التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة كليبان- بيك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 210عسكريين، وعددا من المدافع الميدانية، تم تدمير6 مستودعات ذخيرة".وأردفت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقطاعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 430 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، ومحطتي رادار إسرائيلية الصنع".وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 150عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير 6 مستودعات للذخيرة والمواد".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 4 قنابل جوية موجهة، و160 طائرة مسيرة أوكرانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250823/الجيش-الروسي-يستهدف-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-سومي-1104051567.html

https://sarabic.ae/20250816/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كولوديزي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-الدفاع-الروسية-1103816878.html

