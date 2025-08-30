https://sarabic.ae/20250830/مدينة-كوبيانسك-محاصرة-تقريبا-بالكامل-وحرر-نصفها-بحسب-رئيس-هيئة-الأركان-الروسية---عاجل-1104317650.html

مدينة كوبيانسك محاصرة تقريبا بالكامل وحرر نصفها بحسب رئيس هيئة الأركان الروسية - عاجل

مدينة كوبيانسك محاصرة تقريبا بالكامل وحرر نصفها بحسب رئيس هيئة الأركان الروسية - عاجل

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، اليوم السبت، أن مدينة كوبيانسك محاصرة تقريبا بالكامل، مشيرا إلى أنه تم تحرير نصفها. 30.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-30T13:04+0000

2025-08-30T13:04+0000

2025-08-30T13:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083311461_0:218:3023:1918_1920x0_80_0_0_015311c4e21a22cce0266f0e1278fe88.jpg

ونقلت وزارة الدفاع الروسية عن غيراسيموف قوله: "سنلخص اليوم نتائج القتال خلال فصلي الربيع والصيف ونوضح مهام المستقبل".وأضاف: "تتقدم القوات في مقاطعة دنيبروبتروفسك، حيث تم السيطرة على 7 مناطق. حاليا، حررت قواتنا المسلحة الروسية 99.7 % من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية (بقي أقل من 60 كيلومترا مربعا) و 79 % من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، و74 % من مقاطعة زابوروجيه، و 76 % من مقاطعة خيرسون تحت سيطرة القوات الروسية".وأضاف: "بعد دحر العدو والقضاء على تغلغله في أراضي مقاطعة كورسك، تنفذ قوات مجموعة "الشمال" مهمة إنشاء منطقة أمنية. حاليًا، أصبحت 210 كيلومترات مربعة من الأراضي و13 منطقة تحت سيطرة قواتنا في مقاطعة سومي".وتابع: "في اتجاه روبتسوفسك، تقدّمت وحدات المجموعة حتى 25 كيلومترًا داخل دفاعات العدو، واستولت على عشر مناطق (ميرنوي، كاتيرينوفكا، نوفوميخايلوفكا، نوفوي، ليبوفوي، ريدكودوب، بتروفسكوي، زيلينايا دولينا، كولوديزي، سريدنيي)".وتابع: "في اتجاه كراماتورسك-دروزكوفكا، حرّرت وحدات من الفرقة 98 المحمولة جوا تشاسوف يار. وتواصل وحدات المجموعة تطوير هجومها غربًا، وقد وصلت إلى الضواحي الجنوبية الشرقية لكونستانتينوفكا".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مرتزق بولندي سابق في القوات الأوكرانية: أفعال نظام كييف مشابهة لما فعلته النازية في بلاديالجيش الروسي يحرر بلدة زابوروجسكيه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك

https://sarabic.ae/20250830/القوات-الروسية-تتقدم-25-كيلومترا-باتجاه-روبتسوفسكوي-وتسيطر-على-10-بلدات-عاجل-1104317748.html

https://sarabic.ae/20250830/القوات-الروسية-تحرر-كاميشيفاخا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--عاجل--1104312436.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا