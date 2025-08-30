https://sarabic.ae/20250830/مدينة-كوبيانسك-محاصرة-تقريبا-بالكامل-وحرر-نصفها-بحسب-رئيس-هيئة-الأركان-الروسية---عاجل-1104317650.html
مدينة كوبيانسك محاصرة تقريبا بالكامل وحرر نصفها بحسب رئيس هيئة الأركان الروسية - عاجل
مدينة كوبيانسك محاصرة تقريبا بالكامل وحرر نصفها بحسب رئيس هيئة الأركان الروسية - عاجل
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، اليوم السبت، أن مدينة كوبيانسك محاصرة تقريبا بالكامل، مشيرا إلى أنه تم تحرير نصفها. 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T13:04+0000
2025-08-30T13:04+0000
2025-08-30T13:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083311461_0:218:3023:1918_1920x0_80_0_0_015311c4e21a22cce0266f0e1278fe88.jpg
ونقلت وزارة الدفاع الروسية عن غيراسيموف قوله: "سنلخص اليوم نتائج القتال خلال فصلي الربيع والصيف ونوضح مهام المستقبل".وأضاف: "تتقدم القوات في مقاطعة دنيبروبتروفسك، حيث تم السيطرة على 7 مناطق. حاليا، حررت قواتنا المسلحة الروسية 99.7 % من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية (بقي أقل من 60 كيلومترا مربعا) و 79 % من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، و74 % من مقاطعة زابوروجيه، و 76 % من مقاطعة خيرسون تحت سيطرة القوات الروسية".وأضاف: "بعد دحر العدو والقضاء على تغلغله في أراضي مقاطعة كورسك، تنفذ قوات مجموعة "الشمال" مهمة إنشاء منطقة أمنية. حاليًا، أصبحت 210 كيلومترات مربعة من الأراضي و13 منطقة تحت سيطرة قواتنا في مقاطعة سومي".وتابع: "في اتجاه روبتسوفسك، تقدّمت وحدات المجموعة حتى 25 كيلومترًا داخل دفاعات العدو، واستولت على عشر مناطق (ميرنوي، كاتيرينوفكا، نوفوميخايلوفكا، نوفوي، ليبوفوي، ريدكودوب، بتروفسكوي، زيلينايا دولينا، كولوديزي، سريدنيي)".وتابع: "في اتجاه كراماتورسك-دروزكوفكا، حرّرت وحدات من الفرقة 98 المحمولة جوا تشاسوف يار. وتواصل وحدات المجموعة تطوير هجومها غربًا، وقد وصلت إلى الضواحي الجنوبية الشرقية لكونستانتينوفكا".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مرتزق بولندي سابق في القوات الأوكرانية: أفعال نظام كييف مشابهة لما فعلته النازية في بلاديالجيش الروسي يحرر بلدة زابوروجسكيه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
https://sarabic.ae/20250830/القوات-الروسية-تتقدم-25-كيلومترا-باتجاه-روبتسوفسكوي-وتسيطر-على-10-بلدات-عاجل-1104317748.html
https://sarabic.ae/20250830/القوات-الروسية-تحرر-كاميشيفاخا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--عاجل--1104312436.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083311461_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_45d83de0f0fc8afe296bf5758c193431.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
مدينة كوبيانسك محاصرة تقريبا بالكامل وحرر نصفها بحسب رئيس هيئة الأركان الروسية - عاجل
13:04 GMT 30.08.2025 (تم التحديث: 13:24 GMT 30.08.2025)
أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، اليوم السبت، أن مدينة كوبيانسك محاصرة تقريبا بالكامل، مشيرا إلى أنه تم تحرير نصفها.
ونقلت وزارة الدفاع الروسية عن غيراسيموف قوله: "سنلخص اليوم نتائج القتال خلال فصلي الربيع والصيف ونوضح مهام المستقبل".
وأضاف: "تواصل مجموعة القوات المشتركة هجوما بلا توقف على طول خط الجبهة بأكمله تقريبا. منذ مارس/آذار ، تم تحرير أكثر من 3.5 ألف كيلومتر مربع من الأراضي و 149 منطقة".
وأضاف: "تتقدم القوات في مقاطعة دنيبروبتروفسك، حيث تم السيطرة على 7 مناطق. حاليا، حررت قواتنا المسلحة الروسية 99.7 % من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية (بقي أقل من 60 كيلومترا مربعا) و 79 % من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، و74 % من مقاطعة زابوروجيه، و 76 % من مقاطعة خيرسون تحت سيطرة القوات الروسية".
وأضاف: "بعد دحر العدو والقضاء على تغلغله في أراضي مقاطعة كورسك، تنفذ قوات مجموعة "الشمال" مهمة إنشاء منطقة أمنية. حاليًا، أصبحت 210 كيلومترات مربعة من الأراضي و13 منطقة تحت سيطرة قواتنا في مقاطعة سومي".
وتابع: "في أراضي مقاطعة خاركوف، تجرى عمليات عسكرية لتحسين الوضع في اتجاهي فوفشانسك وليبتسوف. كما حاصرت تشكيلات ووحدات عسكرية تابعة لقوات مجموعة "الغرب" مدينة كوبيانسك بشكل شبه كامل، وحرّرت نحو نصف أراضيها".
وتابع: "في اتجاه روبتسوفسك، تقدّمت وحدات المجموعة حتى 25 كيلومترًا داخل دفاعات العدو، واستولت على عشر مناطق (ميرنوي، كاتيرينوفكا، نوفوميخايلوفكا، نوفوي، ليبوفوي، ريدكودوب، بتروفسكوي، زيلينايا دولينا، كولوديزي، سريدنيي)".
وأضاف: "في اتجاه كراسنوليمانسك، تدور معارك لتدمير التشكيلات الأوكرانية في مقاطعة كيروفسك. ويجري استكمال هزيمة مجموعة العدو، المتمركزة على نهر سيفيرسكي دونيتس، في غابة سيريبريانسكوي".
وتابع: "في اتجاه كراماتورسك-دروزكوفكا، حرّرت وحدات من الفرقة 98 المحمولة جوا تشاسوف يار. وتواصل وحدات المجموعة تطوير هجومها غربًا، وقد وصلت إلى الضواحي الجنوبية الشرقية لكونستانتينوفكا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها
، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.