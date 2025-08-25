الجيش الروسي يحرر بلدة زابوروجسكيه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الجيش الروسي يحرر بلدة زابوروجسكيه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بقيام وحدات من الجيش الروسي بتحرير بلدة زابوروجسكيه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، والتقدم على محاور عدة في منطقة العملية... 25.08.2025, سبوتنيك عربي
وجاء في البيان اليومي لوزراة الدفاع الروسية، أنه "نتيجةً للعمليات القتالية الحاسمة التي نفذتها وحدات مجموعة (فاستوك) "الشرق"، تم تحرير بلدة زابوروجسكيه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وبدورها، واصلت قوات تجمع "تسينتر" (المركز)، وبحسب بيان الدفاع الروسية، "تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات خمسة ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية ولواءً للحرس الوطني، في محيط بلدات، كراسنوارميسك وكراسني ليمان ورودينسكويه وبيليتسكويه وديميتروف ومورافكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضحت الوزارة أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية "بلغت نحو 175 عسكريًا، ومركبتين مدرعتين قتاليتين غربية الصنع، وشاحنة صغيرة، ومستودع ذخيرة، ومستودع إمدادات".وبدورها "استهدفت وحدات تجمع قوات "دنيبر" أفراد تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات نوفواندريفكا، ستيبنوغورسك في مقاطعة زابوروجيا شلياخوفويه، توكاريفكا ونيكولسكويه في مقاطعة خيرسون"، وكبدت نظام كييف خسائر جسيمة حيث قتل نحو 60 عسكريا وتم تدمير 12 سيارة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بقيام وحدات من الجيش الروسي بتحرير بلدة زابوروجسكيه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، والتقدم على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وجاء في البيان اليومي لوزراة الدفاع الروسية، أنه "نتيجةً للعمليات القتالية الحاسمة التي نفذتها وحدات مجموعة (فاستوك) "الشرق"، تم تحرير بلدة زابوروجسكيه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".

وأكد تقرير الدفاع الروسية أن "وحدات من تجمع قوات "زاباد" (الغرب) اتخذت خطوطًا ومواقع أكثر تفوقًا. واستهدفت تشكيلات من لواءين هجوميين ميكانيكيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي في بلدات كوبيانسك، وبلاغوداتوفكا، وأولجوفكا، وبوروفسكايا أندرييفكا في مقاطعة خاركوف، ودروبشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".

طاقم نظام الصواريخ المضادة للطائرات تور للمنطقة العسكرية المركزية في مهمة قتالية في اتجاه محور أفدييفكا، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
منظومات الدفاع الجوي الروسية تدمر 21 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مقاطعات خلال الليل
04:27 GMT

وأوضحت الوزارة أن "خسائر العدو بلغت 215 عسكريًا، وست مركبات مدرعة قتالية، منها أربع غربية الصنع، و15 سيارة، وأربع قطع مدفعية ميدانية، منها مدفع هاوتزر بريطاني الصنع من طراز "إف إيتش-70" عيار 155 ملم. كما دُمرت ستة محطات للحرب الإلكترونية وثلاثة مستودعات ذخيرة".

وبدورها، واصلت قوات تجمع "تسينتر" (المركز)، وبحسب بيان الدفاع الروسية، "تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات خمسة ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية ولواءً للحرس الوطني، في محيط بلدات، كراسنوارميسك وكراسني ليمان ورودينسكويه وبيليتسكويه وديميتروف ومورافكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".

ووفقًا للوزارة، بلغت خسائر القوات الأوكرانية، خلال فترة التقرير (24 ساعة) - 275 عسكريًا وأربع مركبات مدرعة قتالية، من بينها ثلاث مركبات من إنتاج غربي، وسبع شاحنات صغيرة (بيك آب).

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مهاجرين من آسيا الوسطى، ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) كانوا يخططون لاغتيال مسؤولين أمنيين، 29 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
روسيا.. إحباط عمل إرهابي ضد عناصر في جهاز الأمن في القرم
08:06 GMT

وأشارت الدفاع الروسية، إلى أن وحدات من تجمع قوات "يوغ" للقوات المسلحة الروسية، "قد اتخذت مواقع أكثر فائدة واستهدفت أفراد ومعدات ثلاثة ألوية آلية وهجومية جبلية ومجمولة جوا تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي في محيط بلدات سيفيرسك، وفيدوروفكا، وماركوفو، وكونستانتينوفكا، ودرونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأوضحت الوزارة أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية "بلغت نحو 175 عسكريًا، ومركبتين مدرعتين قتاليتين غربية الصنع، وشاحنة صغيرة، ومستودع ذخيرة، ومستودع إمدادات".
وبدورها "استهدفت وحدات تجمع قوات "دنيبر" أفراد تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات نوفواندريفكا، ستيبنوغورسك في مقاطعة زابوروجيا شلياخوفويه، توكاريفكا ونيكولسكويه في مقاطعة خيرسون"، وكبدت نظام كييف خسائر جسيمة حيث قتل نحو 60 عسكريا وتم تدمير 12 سيارة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يستهدف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي
