الجيش الروسي يحرر بلدة زابوروجسكيه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك

الجيش الروسي يحرر بلدة زابوروجسكيه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بقيام وحدات من الجيش الروسي بتحرير بلدة زابوروجسكيه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، والتقدم على محاور عدة في منطقة العملية...

وجاء في البيان اليومي لوزراة الدفاع الروسية، أنه "نتيجةً للعمليات القتالية الحاسمة التي نفذتها وحدات مجموعة (فاستوك) "الشرق"، تم تحرير بلدة زابوروجسكيه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وبدورها، واصلت قوات تجمع "تسينتر" (المركز)، وبحسب بيان الدفاع الروسية، "تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات خمسة ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية ولواءً للحرس الوطني، في محيط بلدات، كراسنوارميسك وكراسني ليمان ورودينسكويه وبيليتسكويه وديميتروف ومورافكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضحت الوزارة أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية "بلغت نحو 175 عسكريًا، ومركبتين مدرعتين قتاليتين غربية الصنع، وشاحنة صغيرة، ومستودع ذخيرة، ومستودع إمدادات".وبدورها "استهدفت وحدات تجمع قوات "دنيبر" أفراد تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات نوفواندريفكا، ستيبنوغورسك في مقاطعة زابوروجيا شلياخوفويه، توكاريفكا ونيكولسكويه في مقاطعة خيرسون"، وكبدت نظام كييف خسائر جسيمة حيث قتل نحو 60 عسكريا وتم تدمير 12 سيارة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي

