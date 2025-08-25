https://sarabic.ae/20250825/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-زابوروجسكيه-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك--عاجل--1104104367.html
الجيش الروسي يحرر بلدة زابوروجسكيه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بقيام وحدات من الجيش الروسي بتحرير بلدة زابوروجسكيه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، والتقدم على محاور عدة في منطقة العملية... 25.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-25T09:10+0000
2025-08-25T09:10+0000
2025-08-25T10:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
وجاء في البيان اليومي لوزراة الدفاع الروسية، أنه "نتيجةً للعمليات القتالية الحاسمة التي نفذتها وحدات مجموعة (فاستوك) "الشرق"، تم تحرير بلدة زابوروجسكيه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وبدورها، واصلت قوات تجمع "تسينتر" (المركز)، وبحسب بيان الدفاع الروسية، "تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات خمسة ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية ولواءً للحرس الوطني، في محيط بلدات، كراسنوارميسك وكراسني ليمان ورودينسكويه وبيليتسكويه وديميتروف ومورافكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضحت الوزارة أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية "بلغت نحو 175 عسكريًا، ومركبتين مدرعتين قتاليتين غربية الصنع، وشاحنة صغيرة، ومستودع ذخيرة، ومستودع إمدادات".وبدورها "استهدفت وحدات تجمع قوات "دنيبر" أفراد تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات نوفواندريفكا، ستيبنوغورسك في مقاطعة زابوروجيا شلياخوفويه، توكاريفكا ونيكولسكويه في مقاطعة خيرسون"، وكبدت نظام كييف خسائر جسيمة حيث قتل نحو 60 عسكريا وتم تدمير 12 سيارة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
09:10 GMT 25.08.2025 (تم التحديث: 10:25 GMT 25.08.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بقيام وحدات من الجيش الروسي بتحرير بلدة زابوروجسكيه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، والتقدم على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وجاء في البيان اليومي لوزراة الدفاع الروسية، أنه "نتيجةً للعمليات القتالية الحاسمة التي نفذتها وحدات مجموعة (فاستوك) "الشرق"، تم تحرير بلدة زابوروجسكيه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وأكد تقرير الدفاع الروسية أن "وحدات من تجمع قوات "زاباد" (الغرب) اتخذت خطوطًا ومواقع أكثر تفوقًا. واستهدفت تشكيلات من لواءين هجوميين ميكانيكيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي في بلدات كوبيانسك، وبلاغوداتوفكا، وأولجوفكا، وبوروفسكايا أندرييفكا في مقاطعة خاركوف، ودروبشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضحت الوزارة أن "خسائر العدو بلغت 215 عسكريًا، وست مركبات مدرعة قتالية، منها أربع غربية الصنع، و15 سيارة، وأربع قطع مدفعية ميدانية، منها مدفع هاوتزر بريطاني الصنع من طراز "إف إيتش-70" عيار 155 ملم. كما دُمرت ستة محطات للحرب الإلكترونية وثلاثة مستودعات ذخيرة".
وبدورها، واصلت قوات تجمع "تسينتر" (المركز)، وبحسب بيان الدفاع الروسية، "تقدمها في عمق دفاعات العدو
، واستهدفت تشكيلات خمسة ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية ولواءً للحرس الوطني، في محيط بلدات، كراسنوارميسك وكراسني ليمان ورودينسكويه وبيليتسكويه وديميتروف ومورافكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
ووفقًا للوزارة، بلغت خسائر القوات الأوكرانية، خلال فترة التقرير (24 ساعة) - 275 عسكريًا وأربع مركبات مدرعة قتالية، من بينها ثلاث مركبات من إنتاج غربي، وسبع شاحنات صغيرة (بيك آب).
وأشارت الدفاع الروسية، إلى أن وحدات من تجمع قوات "يوغ" للقوات المسلحة الروسية، "قد اتخذت مواقع أكثر فائدة واستهدفت أفراد ومعدات ثلاثة ألوية آلية وهجومية جبلية ومجمولة جوا تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي في محيط بلدات سيفيرسك، وفيدوروفكا، وماركوفو، وكونستانتينوفكا، ودرونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضحت الوزارة أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية "بلغت نحو 175 عسكريًا، ومركبتين مدرعتين قتاليتين غربية الصنع، وشاحنة صغيرة، ومستودع ذخيرة، ومستودع إمدادات".
وبدورها "استهدفت وحدات تجمع قوات "دنيبر" أفراد تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات نوفواندريفكا، ستيبنوغورسك في مقاطعة زابوروجيا شلياخوفويه، توكاريفكا ونيكولسكويه في مقاطعة خيرسون"، وكبدت نظام كييف خسائر جسيمة حيث قتل نحو 60 عسكريا وتم تدمير 12 سيارة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.