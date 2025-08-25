روسيا.. إحباط عمل إرهابي ضد عناصر في جهاز الأمن في القرم

عربي
مقتل 4 صحفيين بقصف إسرائيلي لمجمع ناصر الطبي - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250825/روسيا-إحباط-عمل-إرهابي-ضد-عناصر-في-جهاز-الأمن-في-القرم-1104102267.html
روسيا.. إحباط عمل إرهابي ضد عناصر في جهاز الأمن في القرم
روسيا.. إحباط عمل إرهابي ضد عناصر في جهاز الأمن في القرم
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، بإحباط عمل إرهابي ضد عناصر في جهاز الأمن في جمهورية القرم باستخدام امرأة وقعت ضحية لمحتالين عبر الهاتف لتنفيذ... 25.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-25T08:06+0000
2025-08-25T08:06+0000
روسيا
وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/1d/1046139075_0:8:1253:713_1920x0_80_0_0_f655b20b16f30eb18018832edd61d6a8.jpg
وبحسب البيان الصادر عن جهاز الأمن، فقد "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية القرم عملا إرهابيا خطط له جهاز الأمن الأوكراني ضد ضباط من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي".وأضاف البيان أنه "ونتيجةً للإجراءات المتخذة، تم اعتقال مواطنة... استدرجتها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، بطريقة احتيالية، لتنفيذ أنشطة إرهابية عن طريق تطبيق "تلغرام"، زاعمين مساعدتها في استعادة أموال مسروقة (من المرأة) نتيجة عملية احتيال هاتفي".وأضاف البيان أنه بناءً على تعليمات الاستخبارات الأوكرانية، وصلت (المرأة) إلى جمهورية القرم، حيث استلمت أيقونة أرثوذكسية من ساعي بريد، وُضعت فيها عبوة ناسفة أحضرتها إلى نقطة تفتيش مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول (لوضعها وتفجيرها)، وهناك احتجزها ضباط جهاز الأمن الفيدرالي (قبل تنفيذ الجريمة).وأضاف: "من أجل إشراك المتقاعدين في الأنشطة الإجرامية، قدم موظفو الخدمات الخاصة الأوكرانية أنفسهم عبر الهاتف كموظفين في وكالات إنفاذ القانون الروسية المختلفة - جهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية ولجنة التحقيق والمكاتب العامة والمدعي العام العسكري، بالإضافة إلى ممثلين عن وكالات حكومية أخرى، باستخدام المصطلحات الرسمية".
https://sarabic.ae/20250820/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يقبض-على-مجموعة-تخريبية-أوكرانية-في-بريانسك-ويحبط-مخططاتها-1103943996.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/1d/1046139075_147:0:1107:720_1920x0_80_0_0_792ae6215784b8ac2a1274cae2573684.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
روسيا, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية

روسيا.. إحباط عمل إرهابي ضد عناصر في جهاز الأمن في القرم

08:06 GMT 25.08.2025
© Sputnik . Russian Federal Security Service / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مهاجرين من آسيا الوسطى، ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) كانوا يخططون لاغتيال مسؤولين أمنيين، 29 يوليو 2020
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مهاجرين من آسيا الوسطى، ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) كانوا يخططون لاغتيال مسؤولين أمنيين، 29 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
© Sputnik . Russian Federal Security Service
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، بإحباط عمل إرهابي ضد عناصر في جهاز الأمن في جمهورية القرم باستخدام امرأة وقعت ضحية لمحتالين عبر الهاتف لتنفيذ مخططهم.
وبحسب البيان الصادر عن جهاز الأمن، فقد "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية القرم عملا إرهابيا خطط له جهاز الأمن الأوكراني ضد ضباط من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي".
وأضاف البيان أنه "ونتيجةً للإجراءات المتخذة، تم اعتقال مواطنة... استدرجتها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، بطريقة احتيالية، لتنفيذ أنشطة إرهابية عن طريق تطبيق "تلغرام"، زاعمين مساعدتها في استعادة أموال مسروقة (من المرأة) نتيجة عملية احتيال هاتفي".
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مهاجرين من آسيا الوسطى، ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) كانوا يخططون لاغتيال مسؤولين أمنيين، 29 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
الأمن الفيدرالي الروسي يقبض على مجموعة تخريبية أوكرانية في بريانسك ويحبط مخططاتها
20 أغسطس, 08:28 GMT

وأضاف البيان أنه ثبت في أيار/ مايو، اتصال ممثل من جهاز الأمن الأوكراني بالمتهمة وقدم نفسه على أنه محقق من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وأبلغها أن مواطناً أوكرانياً، مدرج في قائمة الإرهابيين، حصل على قرض باسمها بموجب توكيل رسمي منحته إياها بنفسها، وحوله إلى القوات الأوكرانية، ولتجنب المسؤولية الجنائية، حصلت المرأة على عدة قروض تزيد قيمتها عن ثلاثة ملايين روبل ( نحو 37.5 ألف دولار)، مستخدمةً شقتها كضمان، وحولتها إلى المحتالين لتجنب المسؤولية الجنائية.

وأضاف البيان أنه بناءً على تعليمات الاستخبارات الأوكرانية، وصلت (المرأة) إلى جمهورية القرم، حيث استلمت أيقونة أرثوذكسية من ساعي بريد، وُضعت فيها عبوة ناسفة أحضرتها إلى نقطة تفتيش مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول (لوضعها وتفجيرها)، وهناك احتجزها ضباط جهاز الأمن الفيدرالي (قبل تنفيذ الجريمة).

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قد حذر في بيان سابق من أن "جهاز الأمن الأوكراني، والمديرية العامة للمخابرات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، والهيئات القومية الأوكرانية، تستخدم مواطنين روسًا لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية كمفجرين انتحاريين. وهذا يسمح للأجهزة الخاصة الأوكرانية بالتخلص من شهود غير مرغوب فيهم، وعدم دفع المكافأة الموعودة لهم".

وأضاف: "من أجل إشراك المتقاعدين في الأنشطة الإجرامية، قدم موظفو الخدمات الخاصة الأوكرانية أنفسهم عبر الهاتف كموظفين في وكالات إنفاذ القانون الروسية المختلفة - جهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية ولجنة التحقيق والمكاتب العامة والمدعي العام العسكري، بالإضافة إلى ممثلين عن وكالات حكومية أخرى، باستخدام المصطلحات الرسمية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала