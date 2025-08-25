https://sarabic.ae/20250825/روسيا-إحباط-عمل-إرهابي-ضد-عناصر-في-جهاز-الأمن-في-القرم-1104102267.html
روسيا.. إحباط عمل إرهابي ضد عناصر في جهاز الأمن في القرم
روسيا.. إحباط عمل إرهابي ضد عناصر في جهاز الأمن في القرم
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، بإحباط عمل إرهابي ضد عناصر في جهاز الأمن في جمهورية القرم باستخدام امرأة وقعت ضحية لمحتالين عبر الهاتف لتنفيذ... 25.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-25T08:06+0000
2025-08-25T08:06+0000
2025-08-25T08:06+0000
روسيا
وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/1d/1046139075_0:8:1253:713_1920x0_80_0_0_f655b20b16f30eb18018832edd61d6a8.jpg
وبحسب البيان الصادر عن جهاز الأمن، فقد "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية القرم عملا إرهابيا خطط له جهاز الأمن الأوكراني ضد ضباط من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي".وأضاف البيان أنه "ونتيجةً للإجراءات المتخذة، تم اعتقال مواطنة... استدرجتها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، بطريقة احتيالية، لتنفيذ أنشطة إرهابية عن طريق تطبيق "تلغرام"، زاعمين مساعدتها في استعادة أموال مسروقة (من المرأة) نتيجة عملية احتيال هاتفي".وأضاف البيان أنه بناءً على تعليمات الاستخبارات الأوكرانية، وصلت (المرأة) إلى جمهورية القرم، حيث استلمت أيقونة أرثوذكسية من ساعي بريد، وُضعت فيها عبوة ناسفة أحضرتها إلى نقطة تفتيش مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول (لوضعها وتفجيرها)، وهناك احتجزها ضباط جهاز الأمن الفيدرالي (قبل تنفيذ الجريمة).وأضاف: "من أجل إشراك المتقاعدين في الأنشطة الإجرامية، قدم موظفو الخدمات الخاصة الأوكرانية أنفسهم عبر الهاتف كموظفين في وكالات إنفاذ القانون الروسية المختلفة - جهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية ولجنة التحقيق والمكاتب العامة والمدعي العام العسكري، بالإضافة إلى ممثلين عن وكالات حكومية أخرى، باستخدام المصطلحات الرسمية".
https://sarabic.ae/20250820/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يقبض-على-مجموعة-تخريبية-أوكرانية-في-بريانسك-ويحبط-مخططاتها-1103943996.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/1d/1046139075_147:0:1107:720_1920x0_80_0_0_792ae6215784b8ac2a1274cae2573684.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
روسيا, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
روسيا.. إحباط عمل إرهابي ضد عناصر في جهاز الأمن في القرم
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، بإحباط عمل إرهابي ضد عناصر في جهاز الأمن في جمهورية القرم باستخدام امرأة وقعت ضحية لمحتالين عبر الهاتف لتنفيذ مخططهم.
وبحسب البيان الصادر عن جهاز الأمن، فقد "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
في جمهورية القرم عملا إرهابيا خطط له جهاز الأمن الأوكراني ضد ضباط من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي".
وأضاف البيان أنه "ونتيجةً للإجراءات المتخذة، تم اعتقال مواطنة... استدرجتها أجهزة الاستخبارات
الأوكرانية، بطريقة احتيالية، لتنفيذ أنشطة إرهابية عن طريق تطبيق "تلغرام"، زاعمين مساعدتها في استعادة أموال مسروقة (من المرأة) نتيجة عملية احتيال هاتفي".
وأضاف البيان أنه ثبت في أيار/ مايو، اتصال ممثل من جهاز الأمن الأوكراني بالمتهمة وقدم نفسه على أنه محقق من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وأبلغها أن مواطناً أوكرانياً، مدرج في قائمة الإرهابيين، حصل على قرض باسمها بموجب توكيل رسمي منحته إياها بنفسها، وحوله إلى القوات الأوكرانية، ولتجنب المسؤولية الجنائية، حصلت المرأة على عدة قروض تزيد قيمتها عن ثلاثة ملايين روبل ( نحو 37.5 ألف دولار)، مستخدمةً شقتها كضمان، وحولتها إلى المحتالين لتجنب المسؤولية الجنائية.
وأضاف البيان أنه بناءً على تعليمات الاستخبارات الأوكرانية، وصلت (المرأة) إلى جمهورية القرم
، حيث استلمت أيقونة أرثوذكسية من ساعي بريد، وُضعت فيها عبوة ناسفة أحضرتها إلى نقطة تفتيش مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول (لوضعها وتفجيرها)، وهناك احتجزها ضباط جهاز الأمن الفيدرالي (قبل تنفيذ الجريمة).
وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قد حذر في بيان سابق من أن "جهاز الأمن الأوكراني، والمديرية العامة للمخابرات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، والهيئات القومية الأوكرانية، تستخدم مواطنين روسًا لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية كمفجرين انتحاريين. وهذا يسمح للأجهزة الخاصة الأوكرانية بالتخلص من شهود غير مرغوب فيهم، وعدم دفع المكافأة الموعودة لهم".
وأضاف: "من أجل إشراك المتقاعدين في الأنشطة الإجرامية، قدم موظفو الخدمات الخاصة الأوكرانية أنفسهم عبر الهاتف كموظفين في وكالات إنفاذ القانون الروسية المختلفة - جهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية ولجنة التحقيق والمكاتب العامة والمدعي العام العسكري، بالإضافة إلى ممثلين عن وكالات حكومية أخرى، باستخدام المصطلحات الرسمية".