الأمن الفيدرالي الروسي يقبض على مجموعة تخريبية أوكرانية في بريانسك ويحبط مخططاتها
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، إحباط نشاط مجموعة تخريبية تابعة لوحدات العمليات الخاصة للقوات الأوكرانية، كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف مرافق النقل في مقاطعة بريانسك.
وقال الجهاز في بيان: "في إطار العمل المنظم لمكافحة أنشطة التخريب والإرهاب التي تقوم بها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع جهاز الحرس الوطني ووزارة الداخلية الروسية، من كشف وإحباط أنشطة مجموعة تخريب واستطلاع في مقاطعة بريانسك".
تتكون المجموعة من موظفين تابعين لوحدات العمليات الخاصة الأوكرانية ، تحت إشراف مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، كانت تخطط لتنفيذ أعمال تخريبية وإرهابية تستهدف منشآت البنية التحتية للنقل في روسيا.
وأضاف البيان أن المجموعة التخريبية الأوكرانية، تلقت تدريبات على أيدي أجهزة استخبارات غربية، بينها ليتوانية وإستونية ونرويجية.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي، والعمليات الإرهابية، ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.