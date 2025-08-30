عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحرر كاميشيفاخا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر كاميشيفاخا في جمهورية دونيتسك الشعبية
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "الليلة الماضية، شنت القوات المسلحة الروسية هجومًا واسع النطاق بأسلحة أرضية وجوية وبحرية عالية الدقة ومركبات جوية مسيرة ضد شركات صناعات الصواريخ والطيران وكذلك المطارات العسكرية في أوكرانيا".وتابع بيان الدفاع الروسية: "نتيجة العمليات الهجومية، تمكّنت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، من تحرير بلدة كاميشيفاخا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف بيان الدفاع الروسية: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات من هجومين ميكانيكيين وبرمائيين ولواءين هجوميين وفوج هجوم للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع جوي وفوج الحرس الوطني في مناطق كرينيدوفكا وكوندراتوفكا ولينينسكوي وأليكسيفكا ويوناكوفكا في مقاطعة سومي".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 185 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و7 مركبات و6 قطع مدفعية ميدانية، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية ومحطة رادار مضادة للبطارية ومستودع ذخيرة و4 مستودعات للمواد".وأضافت الدفاع الروسية: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، مواقعها التكتيكية على الجبهة، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق كوبيانسك وبوغوسلافكا في مقاطعة خاركوف، وستافكا وكيروفسك ودروبيشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق سيفيرسك ودرونوفكا وبيريستوك وسفاتو بوكروفسكوي وريزنيكوفكا وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 200 عسكري، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و9 مركبات و5 مدافع، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة و3 مستودعات للمواد.وبلغت خسائر القوات المسلحة الاوكرانية نحو 405 جنود، ودبابة و5 عربات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلات جند مدرعة من طراز "إم 113"، و6 مركبات و3 مدافع.وتابع البيان: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية ولواء الدفاع الجوي في مناطق في مقاطعة زابوروجيه، ومناطق في مقاطعة خيرسون.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 80 جنديا و13 مركبة، كما تم تدمير 3 محطات حرب إلكترونية، و5 مستودعات ذخيرة ومستودعين للمواد.وأشار البيان إلى أنه تم إسقاط قنبلة جوية موجهة، و4 صواريخ "نبتون" طويلة المدى موجهة و233 طائرة مسيرة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مرتزق بولندي سابق في القوات الأوكرانية: أفعال نظام كييف مشابهة لما فعلته النازية في بلاديالجيش الروسي يحرر بلدة زابوروجسكيه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
القوات الروسية تحرر كاميشيفاخا في جمهورية دونيتسك الشعبية

طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات "يوجني" (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن قيام القوات الروسية بتحرير بلدة كاميشيفاخا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأحرازها تقدمًا على محاور عدة من محاور منطقة العملية العسكرية الخاصة، وتكبيد الجيش الأوكراني خسائر جسيمة.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "الليلة الماضية، شنت القوات المسلحة الروسية هجومًا واسع النطاق بأسلحة أرضية وجوية وبحرية عالية الدقة ومركبات جوية مسيرة ضد شركات صناعات الصواريخ والطيران وكذلك المطارات العسكرية في أوكرانيا".

وأكد البيان أنه تم تحقيق أهداف الهجوم، وإصابة جميع الأهداف المحددة.

وتابع بيان الدفاع الروسية: "نتيجة العمليات الهجومية، تمكّنت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، من تحرير بلدة كاميشيفاخا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط 86 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة خلال الليل
05:04 GMT
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات من هجومين ميكانيكيين وبرمائيين ولواءين هجوميين وفوج هجوم للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع جوي وفوج الحرس الوطني في مناطق كرينيدوفكا وكوندراتوفكا ولينينسكوي وأليكسيفكا ويوناكوفكا في مقاطعة سومي".

وتابع البيان: "في اتجاه خاركوف، تم استهداف وحدات من ألوية المشاة الآلية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كازاتشيا لوبان وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 185 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و7 مركبات و6 قطع مدفعية ميدانية، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية ومحطة رادار مضادة للبطارية ومستودع ذخيرة و4 مستودعات للمواد".
مدفع مضاد للطائرات زو-23-2 التابعة لمجموعة قوات الجنوب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
القوات الروسية تتقدم في كونستانتينوفكا وتشل اتصالات الجيش الأوكراني وتدمر محطة "نوتا"
26 أغسطس, 15:36 GMT
وأضافت الدفاع الروسية: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، مواقعها التكتيكية على الجبهة، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق كوبيانسك وبوغوسلافكا في مقاطعة خاركوف، وستافكا وكيروفسك ودروبيشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 270 عسكريًا و10 مركبات قتالية مدرعة و18 مركبة و7 مدافع ميدانية، كما تم تدمير 6 محطات حرب إلكترونية و7 مستودعات ذخيرة.

وتابع البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق سيفيرسك ودرونوفكا وبيريستوك وسفاتو بوكروفسكوي وريزنيكوفكا وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
منظومتا الدفاع الجوي إس-300في وإس-300في إم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
"إس - 300 في إم" الروسي.. درع صاروخي متطور بقدرات دفاعية بعيدة المدى
27 أغسطس, 11:22 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 200 عسكري، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و9 مركبات و5 مدافع، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة و3 مستودعات للمواد.

وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بتحسين موقعها على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق كراسنوارميسك وديميتروف ورودينسكوي وأوداشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الاوكرانية نحو 405 جنود، ودبابة و5 عربات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلات جند مدرعة من طراز "إم 113"، و6 مركبات و3 مدافع.
وتابع البيان: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية ولواء الدفاع الجوي في مناطق في مقاطعة زابوروجيه، ومناطق في مقاطعة خيرسون.
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيلاؤوسوف: القوات الروسية تحرر مئات الكليومترات شهريا خلال العملية العسكرية
أمس, 14:59 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 80 جنديا و13 مركبة، كما تم تدمير 3 محطات حرب إلكترونية، و5 مستودعات ذخيرة ومستودعين للمواد.

وأضاف البيان: "هزمت الطائرات العملياتية والتكتيكية والمركبات الجوية من دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية مستودعات الذخيرة ومواقع تخزين المركبات الجوية من دون طيار، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة".

وأشار البيان إلى أنه تم إسقاط قنبلة جوية موجهة، و4 صواريخ "نبتون" طويلة المدى موجهة و233 طائرة مسيرة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مرتزق بولندي سابق في القوات الأوكرانية: أفعال نظام كييف مشابهة لما فعلته النازية في بلادي
الجيش الروسي يحرر بلدة زابوروجسكيه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
