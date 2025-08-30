https://sarabic.ae/20250830/القوات-الروسية-تحرر-كاميشيفاخا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--عاجل--1104312436.html

القوات الروسية تحرر كاميشيفاخا في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن قيام القوات الروسية بتحرير بلدة كاميشيفاخا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأحرازها تقدمًا على محاور عدة من محاور منطقة... 30.08.2025, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "الليلة الماضية، شنت القوات المسلحة الروسية هجومًا واسع النطاق بأسلحة أرضية وجوية وبحرية عالية الدقة ومركبات جوية مسيرة ضد شركات صناعات الصواريخ والطيران وكذلك المطارات العسكرية في أوكرانيا".وتابع بيان الدفاع الروسية: "نتيجة العمليات الهجومية، تمكّنت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، من تحرير بلدة كاميشيفاخا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف بيان الدفاع الروسية: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات من هجومين ميكانيكيين وبرمائيين ولواءين هجوميين وفوج هجوم للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع جوي وفوج الحرس الوطني في مناطق كرينيدوفكا وكوندراتوفكا ولينينسكوي وأليكسيفكا ويوناكوفكا في مقاطعة سومي".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 185 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و7 مركبات و6 قطع مدفعية ميدانية، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية ومحطة رادار مضادة للبطارية ومستودع ذخيرة و4 مستودعات للمواد".وأضافت الدفاع الروسية: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، مواقعها التكتيكية على الجبهة، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق كوبيانسك وبوغوسلافكا في مقاطعة خاركوف، وستافكا وكيروفسك ودروبيشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق سيفيرسك ودرونوفكا وبيريستوك وسفاتو بوكروفسكوي وريزنيكوفكا وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 200 عسكري، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و9 مركبات و5 مدافع، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة و3 مستودعات للمواد.وبلغت خسائر القوات المسلحة الاوكرانية نحو 405 جنود، ودبابة و5 عربات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلات جند مدرعة من طراز "إم 113"، و6 مركبات و3 مدافع.وتابع البيان: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية ولواء الدفاع الجوي في مناطق في مقاطعة زابوروجيه، ومناطق في مقاطعة خيرسون.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 80 جنديا و13 مركبة، كما تم تدمير 3 محطات حرب إلكترونية، و5 مستودعات ذخيرة ومستودعين للمواد.وأشار البيان إلى أنه تم إسقاط قنبلة جوية موجهة، و4 صواريخ "نبتون" طويلة المدى موجهة و233 طائرة مسيرة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مرتزق بولندي سابق في القوات الأوكرانية: أفعال نظام كييف مشابهة لما فعلته النازية في بلاديالجيش الروسي يحرر بلدة زابوروجسكيه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك

