بيلاؤوسوف: القوات الروسية تحرر مئات الكليومترات شهريا خلال العملية العسكرية

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تحرر نحو 600-700 كيلومترا مربعا شهريا في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 29.08.2025, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

وقال بيلاؤوسوف خلال اجتماع مجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية، نشرت تفاصيله على موقع الوزارة الإلكتروني: "في العام الماضي، وخلال اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع، سجلت عشر مجالات عمل ذات أولوية لوزارة الدفاع، أهمها ضمان النصر في العملية العسكرية الخاصة وتحقيق الأهداف التي حددها القائد الأعلى، وأؤكد لكم تسارع وتيرة تقدم قواتنا خلال هذا العام".وأضاف: "هذا العام، شنت 35 ضربة مكثفة وجماعية على 146 هدفا بالغ الأهمية للعدو. ونتيجة لذلك، تضررت البنية التحتية لـ 62% من المنشآت الرئيسية في المجمع الصناعي العسكري الأوكراني".وأوضح بيلاؤوسوف أن القدرات القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية تراجعت بشكل كبير، لافتا إلى أنها خسرت أكثر من 340 ألف عسكري وأكثر من 65 ألف قطعة سلاح في 2025.وتابع: "ازداد حجم تسليم الطائرات المسيرة التكتيكية للقوات بشكل ملحوظ، مما كان له بلا شك أثر إيجابي على سير العمليات العسكرية".وأضاف: "من الضروري استكمال العمل على إنشاء منظومة فعالة لتوفير الطائرات المسيرة للقوات، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصيانة. كما يلزم تسريع وتيرة تدريب طواقم مشغلي الطائرات المسيرة، وتسريع تنفيذ التدابير التنظيمية والكوادر اللازمة".وتابع: "أهم نقطة في إدارة العمليات القتالية هي زيادة الوعي التكتيكي. بدأنا في إنشاء نظام "سفود" العام الماضي. وفي أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر، سنجري الاختبار القتالي التجريبي. ثم نبدأ في توسيع نطاق النظام ليشمل جميع مجموعات القوات".وختم، قائلا: "لا تزال المسألة الرئيسية لضمان سير العمليات الهجومية هي تجنيد القوات. ويسير العمل في هذا المجال بنجاح. هذا العام، قمنا بتوسيع خطة التجنيد للخدمة العسكرية بموجب عقود. ويتم استيفاء مؤشرات خطة التجنيد بشكل عام".وزير الدفاع الروسي يطلع على نظام متطور للتحكم بالطائرات المسيرة دون تدخل بشريبيلاؤوسوف: زيادة قدرات القوات "المجوقلة" تعتبر أولوية لتطوير الجيش الروسي في مواجهة التهديدات

