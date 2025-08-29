https://sarabic.ae/20250829/بيلاؤوسوف-القوات-الروسية-تحرر-مئات-الكليومترات-شهريا-خلال-العملية-العسكرية--عاجل--1104287372.html
بيلاؤوسوف: القوات الروسية تحرر مئات الكليومترات شهريا خلال العملية العسكرية
14:59 GMT 29.08.2025 (تم التحديث: 15:27 GMT 29.08.2025)
أعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تحرر نحو 600-700 كيلومترا مربعا شهريا في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقال بيلاؤوسوف خلال اجتماع مجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية، نشرت تفاصيله على موقع الوزارة الإلكتروني: "في العام الماضي، وخلال اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع، سجلت عشر مجالات عمل ذات أولوية لوزارة الدفاع، أهمها ضمان النصر في العملية العسكرية الخاصة وتحقيق الأهداف التي حددها القائد الأعلى، وأؤكد لكم تسارع وتيرة تقدم قواتنا خلال هذا العام".
ألاحظ زيادة في وتيرة تقدم قواتنا خلال العام الجاري. وإذا كنا في بداية العام نحرر ما بين 300 و400 كيلومتر مربع شهريًا، فقد أصبح المعدل الآن 600-700. لقد تم إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية العسكرية والصناعية لنظام كييف.
أندريه بيلاؤوسوف
وزير الدفاع الروسي
وأضاف: "هذا العام، شنت 35 ضربة مكثفة وجماعية على 146 هدفا بالغ الأهمية للعدو. ونتيجة لذلك، تضررت البنية التحتية لـ 62% من المنشآت الرئيسية في المجمع الصناعي العسكري الأوكراني".
وأوضح بيلاؤوسوف أن القدرات القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية تراجعت بشكل كبير، لافتا إلى أنها خسرت أكثر من 340 ألف عسكري وأكثر من 65 ألف قطعة سلاح في 2025.
لقد انخفضت القدرات القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل كبير. ففي هذا العام وحده، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 340 ألف عسكري، وأكثر من 65 ألف قطعة من الأسلحة المتنوعة.
أندريه بيلاؤوسوف
وزير الدفاع الروسي
وتابع: "ازداد حجم تسليم الطائرات المسيرة التكتيكية للقوات بشكل ملحوظ، مما كان له بلا شك أثر إيجابي على سير العمليات العسكرية".
وأضاف: "من الضروري استكمال العمل على إنشاء منظومة فعالة لتوفير الطائرات المسيرة للقوات، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصيانة. كما يلزم تسريع وتيرة تدريب طواقم مشغلي الطائرات المسيرة، وتسريع تنفيذ التدابير التنظيمية والكوادر اللازمة".
وأكد أن "النقطة الرئيسية التالية هي زيادة سرعة حركة المجموعات التكتيكية. تم تسليم 22725 وحدة من الدراجات النارية والمركبات الرباعية للقوات المسلحة هذا العام ومن المقرر تسليم 12186 وحدة أخرى بحلول نهاية العام".
وتابع: "أهم نقطة في إدارة العمليات القتالية هي زيادة الوعي التكتيكي. بدأنا في إنشاء نظام "سفود" العام الماضي. وفي أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر، سنجري الاختبار القتالي التجريبي. ثم نبدأ في توسيع نطاق النظام ليشمل جميع مجموعات القوات".
وختم، قائلا: "لا تزال المسألة الرئيسية لضمان سير العمليات الهجومية هي تجنيد القوات. ويسير العمل في هذا المجال بنجاح. هذا العام، قمنا بتوسيع خطة التجنيد للخدمة العسكرية بموجب عقود. ويتم استيفاء مؤشرات خطة التجنيد بشكل عام".