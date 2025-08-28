https://sarabic.ae/20250828/وزير-الدفاع-الروسي-يطلع-على-نظام-متطور-للتحكم-بالطائرات-المسيرة-دون-تدخل-بشري-1104231754.html
وزير الدفاع الروسي يطلع على نظام متطور للتحكم بالطائرات المسيرة دون تدخل بشري
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "اطّلع أندريه بيلاؤوسوف، على نظام يمكّن الطائرات المسيرة ومجموعتها من التحليق تلقائيًا، إلى إحداثيات محددة دون تدخل مشغل بشري".وأضاف البيان: "خلال الزيارة، تفقد الوزير عمل مركز قيادة قوات مجموعة "المركز" الروسية، واستمع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، إلى تقارير من أركان القيادة وضباط الأركان حول الوضع الحالي وأعمال القوات لتدمير العدو في منطقة المسؤولية".وتابع بيان الدفاع الروسية، أن قيادة قوات مجموعة "المركز" الروسية، أكدت لوزير الدفاع الروسي، أن إيعازه بإنشاء "مركز لتجهيز وتطوير واستخدام الطائرات المسيرة" نُفّذ بالكامل.وأضاف البيان: "اطّلع الوزير على محطات التحكم الأرضية بالطائرات المسيرة، التي طوّرها عسكريو قوات مجموعة "المركز" الروسية، باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية الحديثة".وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، بأن نظام التحكم الآلي لإدارة الوحدات العسكرية في منطقة الأعمال القتالية، سيُحسّن بشكل كبير الوعي بالوضع الراهن لدى القادة.
وزير الدفاع الروسي يطلع على نظام متطور للتحكم بالطائرات المسيرة دون تدخل بشري
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "اطّلع أندريه بيلاؤوسوف، على نظام يمكّن الطائرات المسيرة ومجموعتها من التحليق تلقائيًا، إلى إحداثيات محددة دون تدخل مشغل بشري".
وتابع البيان: "اطلع الوزير على أنظمة روبوتية أرضية تنفذ مهامًا مثل إيصال الموارد المادية والتقنية والمؤن إلى الأفراد على خط التماس، وتلغيم منطقة عن بعد، وتركيب حواجز غير متفجرة، وتدمير التحصينات وتحييد القوى البشرية للعدو باستخدام شحنة تراكمية عالية الطاقة".
وأضاف البيان: "خلال الزيارة، تفقد الوزير عمل مركز قيادة قوات مجموعة "المركز" الروسية، واستمع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، إلى تقارير من أركان القيادة وضباط الأركان حول الوضع الحالي وأعمال القوات لتدمير العدو في منطقة المسؤولية".
وتابع بيان الدفاع الروسية، أن قيادة قوات مجموعة "المركز" الروسية، أكدت لوزير الدفاع الروسي، أن إيعازه بإنشاء "مركز لتجهيز وتطوير واستخدام الطائرات المسيرة" نُفّذ بالكامل.
ونقلت وزارة الدفاع الروسية، عن الوزير بيلاؤوسوف، قوله إنه "كلّف قائد قوات مجموعة "المركز" الروسية، بإرسال البيانات المُجمّعة إلى الدوائر المختصة لتحليلها بدقة".
وأضاف البيان: "اطّلع الوزير على محطات التحكم الأرضية بالطائرات المسيرة، التي طوّرها عسكريو قوات مجموعة "المركز" الروسية، باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية الحديثة".
وختم بيان الدفاع الروسية: "في نهاية الاجتماع، شكر وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، قيادة وأفراد الوحدة على النتائج العالية للعمل القتالي وقدّم أوسمة الدولة للعسكريين، الذين أظهروا شجاعة وبسالة وبطولة أثناء تأدية مهامهم القتالية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة".
وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، بأن نظام التحكم الآلي لإدارة الوحدات العسكرية
في منطقة الأعمال القتالية، سيُحسّن بشكل كبير الوعي بالوضع الراهن لدى القادة.