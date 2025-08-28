عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
وزير الدفاع الروسي يطلع على نظام متطور للتحكم بالطائرات المسيرة دون تدخل بشري
وزير الدفاع الروسي يطلع على نظام متطور للتحكم بالطائرات المسيرة دون تدخل بشري
https://sarabic.ae/20250828/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نيليبوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بحسب-الدفاع-الروسية-1104225579.html
https://sarabic.ae/20250802/بيلاؤوسوف-في-سياق-التهديدات-تعتبر-زيادة-قدرات-القوات-المجوقلة-أولوية-لتطوير-القوات-الروسية-1103292803.html
وزير الدفاع الروسي يطلع على نظام متطور للتحكم بالطائرات المسيرة دون تدخل بشري

12:27 GMT 28.08.2025
© Sputnik . Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
© Sputnik . Пресс-служба Минобороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قيادة قوات مجموعة "المركز" الروسية، عرضت على وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، نظامًا يمكّن الطائرات المسيرة من التحليق تلقائيًا للوصول إحداثيات محددة دون تدخل مشغل بشري.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "اطّلع أندريه بيلاؤوسوف، على نظام يمكّن الطائرات المسيرة ومجموعتها من التحليق تلقائيًا، إلى إحداثيات محددة دون تدخل مشغل بشري".

وتابع البيان: "اطلع الوزير على أنظمة روبوتية أرضية تنفذ مهامًا مثل إيصال الموارد المادية والتقنية والمؤن إلى الأفراد على خط التماس، وتلغيم منطقة عن بعد، وتركيب حواجز غير متفجرة، وتدمير التحصينات وتحييد القوى البشرية للعدو باستخدام شحنة تراكمية عالية الطاقة".

وأضاف البيان: "خلال الزيارة، تفقد الوزير عمل مركز قيادة قوات مجموعة "المركز" الروسية، واستمع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، إلى تقارير من أركان القيادة وضباط الأركان حول الوضع الحالي وأعمال القوات لتدمير العدو في منطقة المسؤولية".
مقاتلتان من طراز سو-30 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة نيليبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:11 GMT
وتابع بيان الدفاع الروسية، أن قيادة قوات مجموعة "المركز" الروسية، أكدت لوزير الدفاع الروسي، أن إيعازه بإنشاء "مركز لتجهيز وتطوير واستخدام الطائرات المسيرة" نُفّذ بالكامل.

ونقلت وزارة الدفاع الروسية، عن الوزير بيلاؤوسوف، قوله إنه "كلّف قائد قوات مجموعة "المركز" الروسية، بإرسال البيانات المُجمّعة إلى الدوائر المختصة لتحليلها بدقة".

وأضاف البيان: "اطّلع الوزير على محطات التحكم الأرضية بالطائرات المسيرة، التي طوّرها عسكريو قوات مجموعة "المركز" الروسية، باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية الحديثة".
المرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيلاؤوسوف: زيادة قدرات القوات "المجوقلة" تعتبر أولوية لتطوير الجيش الروسي في مواجهة التهديدات
2 أغسطس, 08:14 GMT
وختم بيان الدفاع الروسية: "في نهاية الاجتماع، شكر وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، قيادة وأفراد الوحدة على النتائج العالية للعمل القتالي وقدّم أوسمة الدولة للعسكريين، الذين أظهروا شجاعة وبسالة وبطولة أثناء تأدية مهامهم القتالية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة".
وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، بأن نظام التحكم الآلي لإدارة الوحدات العسكرية في منطقة الأعمال القتالية، سيُحسّن بشكل كبير الوعي بالوضع الراهن لدى القادة.
