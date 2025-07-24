https://sarabic.ae/20250724/بيلاؤوسوف-نظام-التشغيل-الآلي-لإدارة-الوحدات-العسكرية-سيزيد-من-توفر-المعلومات-للقادة-1102996096.html
بيلاؤوسوف: نظام التشغيل الآلي لإدارة الوحدات العسكرية سيزيد من توفر المعلومات للقادة
بيلاؤوسوف: نظام التشغيل الآلي لإدارة الوحدات العسكرية سيزيد من توفر المعلومات للقادة
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الخميس، بأن نظام التحكم الآلي لإدارة الوحدات العسكرية في منطقة الأعمال القتالية، سيُحسّن بشكل كبير الوعي بالوضع... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T13:51+0000
2025-07-24T13:51+0000
2025-07-24T13:51+0000
روسيا
العالم
الجيش الروسي
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ونقلت الدفاع الروسية عن الوزير بيلاؤوسوف، قوله: "الصورة مُبهرة، لقد بُذل الكثير. سننظر اليوم في مسألة إنشاء نظام شامل للتفاعل المعلوماتي على المستوى التكتيكي، وهو أمر من شأنه أن يزيد من وعي القادة بالوضع الراهن على المستوى التكتيكي"، مشيرًا إلى أن النظام قيد الاكتمال حاليًا.وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن الوزير بيلاؤوسوف، تفقد إدخال نظام التحكم الآلي للوحدات في منطقة القتال بمنطقة موسكو العسكرية.وأوضح البيان أن هذا المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسات الدفاع والمجمع الصناعي الروسي.
https://sarabic.ae/20250724/الدفاع-الروسية-بيلاؤوسوف-يتفقد-إدخال-نظام-التشغيل-الآلي-للوحدات-في-ميدان-القتال-1102989944.html
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روسيا, العالم, الجيش الروسي
روسيا, العالم, الجيش الروسي
بيلاؤوسوف: نظام التشغيل الآلي لإدارة الوحدات العسكرية سيزيد من توفر المعلومات للقادة
صرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الخميس، بأن نظام التحكم الآلي لإدارة الوحدات العسكرية في منطقة الأعمال القتالية، سيُحسّن بشكل كبير الوعي بالوضع الراهن لدى القادة.
ونقلت الدفاع الروسية عن الوزير بيلاؤوسوف، قوله: "الصورة مُبهرة، لقد بُذل الكثير. سننظر اليوم في مسألة إنشاء نظام شامل للتفاعل المعلوماتي على المستوى التكتيكي، وهو أمر من شأنه أن يزيد من وعي القادة بالوضع الراهن على المستوى التكتيكي"، مشيرًا إلى أن النظام قيد الاكتمال حاليًا.
واختتم بيلاؤوسوف، مشددًا على أن "هذا النظام لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يُقيّد قادة المستوى التكتيكي في اتخاذ قراراتهم، بل ينبغي أن يوفر فرصًا إضافية، لا قيودًا".
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن الوزير بيلاؤوسوف، تفقد إدخال نظام التحكم الآلي للوحدات في منطقة القتال بمنطقة موسكو العسكرية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قام وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، خلال زيارة عمل لقوات منطقة موسكو العسكرية، بفحص التقدم المحرز في العمل على إدخال أنظمة التشغيل الآلي للوحدات في منطقة القتال".
وأوضح البيان أن هذا المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسات الدفاع والمجمع الصناعي الروسي.