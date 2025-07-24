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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250724/الدفاع-الروسية-بيلاؤوسوف-يتفقد-إدخال-نظام-التشغيل-الآلي-للوحدات-في-ميدان-القتال-1102989944.html
الدفاع الروسية: بيلاؤوسوف يتفقد إدخال نظام التشغيل الآلي للوحدات في ميدان القتال... فيديو
الدفاع الروسية: بيلاؤوسوف يتفقد إدخال نظام التشغيل الآلي للوحدات في ميدان القتال... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، تفقد إدخال نظام التحكم الآلي للوحدات في منطقة موسكو العسكرية. 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T12:45+0000
2025-07-24T13:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قام وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، خلال زيارة عمل لقوات منطقة موسكو العسكرية بفحص التقدم المحرز في العمل على إدخال أنظمة التشغيل الآلي للوحدات في منطقة القتال".وأوضح البيان أن هذا المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسات الدفاع والمجمع الصناعي.ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فقد "استمع الوزير إلى تقارير حول تقدم المهام في مركز قيادة المجموعة (دنيبر)".وقدم قائد مجموعة "دنيبر"، العقيد الجنرال تيبلينسكي، تقريرا إلى بيلاؤوسوف حول اختبار بنادق هجومية من طراز "AK-12k" ومدافع رشاشة خفيفة من طراز "RPL-20"، التي طورتها شركة كلاشنيكوف مع مراعاة توصيات الجيش في منطقة العمليات الخاصة.وكلف وزير الدفاع الروسي بدراسة إمكانية زيادة توريد الأسلحة الصغيرة الجديدة إلى وحدات الهجوم في جميع المجموعات.ووجّه الوزير قائد مجموعة "دنيبر" بوضع مبادئ توجيهية للمجموعات الأخرى حول استخدام الذكاء الاصطناعي في التحكم في الطائرات المسيرة.
https://sarabic.ae/20250724/القوات-البحرية-الروسية-تبدأ-مناورات-عاصفة-يوليو-في-عدة-بحار-ومحيطات-1102989428.html
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روسيا

الدفاع الروسية: بيلاؤوسوف يتفقد إدخال نظام التشغيل الآلي للوحدات في ميدان القتال... فيديو

12:45 GMT 24.07.2025 (تم التحديث: 13:25 GMT 24.07.2025)
© Photo / Russian Ministry of Defenseوزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© Photo / Russian Ministry of Defense
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، تفقد إدخال نظام التحكم الآلي للوحدات في منطقة موسكو العسكرية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قام وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، خلال زيارة عمل لقوات منطقة موسكو العسكرية بفحص التقدم المحرز في العمل على إدخال أنظمة التشغيل الآلي للوحدات في منطقة القتال".
وأوضح البيان أن هذا المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسات الدفاع والمجمع الصناعي.
وتفقد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، يوم 11 يوليو/ تموز، قوات مجموعة "دنيبر" في منطقة العملية العسكرية الخاصة وعقد اجتماع عمل في مركز القيادة واستمع إلى تقارير حول تنفيذ المهام الموكلة.
ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فقد "استمع الوزير إلى تقارير حول تقدم المهام في مركز قيادة المجموعة (دنيبر)".
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وقدم قائد مجموعة "دنيبر"، العقيد الجنرال تيبلينسكي، تقريرا إلى بيلاؤوسوف حول اختبار بنادق هجومية من طراز "AK-12k" ومدافع رشاشة خفيفة من طراز "RPL-20"، التي طورتها شركة كلاشنيكوف مع مراعاة توصيات الجيش في منطقة العمليات الخاصة.

أشاد وزير الدفاع الروسي بيلاؤوسوف بخصائص مدفع رشاش خفيف من طراز "RPL-20"، وفقا لبيان الدفاع الروسية.

وكلف وزير الدفاع الروسي بدراسة إمكانية زيادة توريد الأسلحة الصغيرة الجديدة إلى وحدات الهجوم في جميع المجموعات.
ووجّه الوزير قائد مجموعة "دنيبر" بوضع مبادئ توجيهية للمجموعات الأخرى حول استخدام الذكاء الاصطناعي في التحكم في الطائرات المسيرة.
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