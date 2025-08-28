https://sarabic.ae/20250828/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نيليبوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بحسب-الدفاع-الروسية-1104225579.html
القوات الروسية تحرر بلدة نيليبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة نيليبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي حرر بلدة نيليبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 28.08.2025
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة نيليبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".ووفقا للوزارة، فإن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 410 عسكريين ودبابة "ليوبارد"، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وأردف البيان: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، الوضع على طول خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 235عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير 4 محطات حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة".وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "قوات من مجموعة "الشمال" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 180عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودعين للذخيرة و7 مستودعات للمواد".وأضاف: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية لمطارعسكري ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب والمعدات للعدو في 153منطقة".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت طائرة "سو-27" التابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وقنبلتين جويتين موجهتين، وصاروخ "هيمارس" و192 طائرة مسيرة أوكرانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقودمسيرة روسية تستهدف وحدات القوات الخاصة الأوكرانية بضربات دقيقة... فيديو
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة نيليبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان: "نفذت القوات المسلحة الروسية، الليلة (الماضية)، ضربة جماعية بأسلحة جوية عالية الدقة بعيدة المدى، بما في ذلك صواريخ "كينجال" الجوية الباليستية الأسرع من الصوت، وبطائرات مسيرة على مؤسسات المجمعات الصناعية العسكرية والقواعد الجوية العسكرية في أوكرانيا"، وأكد البيان أنه "تم تحقيق هدف الضربة".
ووفقا للوزارة، فإن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 410 عسكريين ودبابة "ليوبارد"، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".
وأردف البيان: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، الوضع على طول خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 235عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير 4 محطات حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة".
وتابع: "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 240 عسكريا، وعددا من المدافع الميدانية".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "قوات من مجموعة "الشمال" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 180عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودعين للذخيرة و7 مستودعات للمواد".
وأكد البيان أنه "باستخدام قارب مسيّر عالي السرعة تم استهداف سفينة الاستطلاع "سيمفيروبول" التابعة للبحرية الأوكرانية عند مصب نهر الدانوب، ما أدى إلى غرق السفينة الأوكرانية".
وأضاف: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية لمطارعسكري ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب والمعدات للعدو في 153منطقة".
وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت طائرة "سو-27" التابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وقنبلتين جويتين موجهتين، وصاروخ "هيمارس" و192 طائرة مسيرة أوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.