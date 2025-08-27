https://sarabic.ae/20250827/سو-25-تهاجم-وحدات-عسكرية-ومعدات-أوكرانية-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1104175666.html
"سو-25" تهاجم وحدات عسكرية ومعدات أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
"سو-25" تهاجم وحدات عسكرية ومعدات أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن مقاتلات هجومية روسية من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، هاجمت وحدات عسكرية ومواقع تابعة للقوات... 27.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-27T06:34+0000
2025-08-27T06:34+0000
2025-08-27T06:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085674414_0:110:2625:1587_1920x0_80_0_0_a3c61f9afe902d8e4d9f4a483d21dc87.jpg
وقالت الدفاع الروسية: "استهدفت أطقم الطائرات الهجومية من طراز "سو-25" أفراد ومركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشرق".وبعد استخدام الصورايخ الجوية، قامت الأطقم بمناورة وأطلقت مصائد حرارية وعادت إلى مطار المغادرة.وبحسب البيان، فإنه نتيجة لذلك، تم تدمير المعدات الخاصة وتحييد القوى البشرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة المستهدفة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."سو-25" الروسية تدمر مركبات مدرعة أوكرانية
https://sarabic.ae/20250718/القوات-الروسية-تدمر-نقطة-انتشار-مؤقتة-للقوات-الأوكرانية-بقنبلة-من-طراز-فاب-1500-1102782117.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085674414_181:0:2444:1697_1920x0_80_0_0_24d03fc06e15b3858c40ebbd051bf731.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
"سو-25" تهاجم وحدات عسكرية ومعدات أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن مقاتلات هجومية روسية من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، هاجمت وحدات عسكرية ومواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومعدات عسكرية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية: "استهدفت أطقم الطائرات الهجومية من طراز "سو-25" أفراد ومركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشرق".
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن "الصواريخ أطلقت بشكل زوجي من ارتفاعات منخفضة، وتم تنفيذ الضربة بعد تلقي الإحداثيات".
وبعد استخدام الصورايخ الجوية، قامت الأطقم بمناورة وأطلقت مصائد حرارية وعادت إلى مطار المغادرة.
وتابعت الوزارة، في بيانها، أنه بعد الضربة، أجرى الطواقم مناورة مضادة للصواريخ وأطلقت مصائد حرارية وعادت إلى المطار الذي انطلقت منه سالمة.
وبحسب البيان، فإنه نتيجة لذلك، تم تدمير المعدات الخاصة وتحييد القوى البشرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة المستهدفة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.