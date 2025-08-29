https://sarabic.ae/20250829/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-وتسيطر-على-نقاط-حاكمة-على-محاور-عدة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1104263227.html
7 ضربات جماعية تستهدف مؤسسات المجمع الصناعي العسكري ومستودعات صواريخ "سابسان"- الدفاع الروسية
7 ضربات جماعية تستهدف مؤسسات المجمع الصناعي العسكري ومستودعات صواريخ "سابسان"- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حسّنت تموضعها وسيطرت على مواقع أكثر فائدة (نقاط حاكمة)، على محاور عدة من منطقة العملية العسكرية... 29.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-29T09:16+0000
2025-08-29T09:16+0000
2025-08-29T09:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094309617_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1a4e99feef2411040642eac80aeb599e.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في الفترة من 23 إلى 29 أغسطس (آب الجاري)، نفذت القوات المسلحة الروسية 7 ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة وبواسطة طائرات مسيرة منشآت الطاقة، التي تدعم تشغيل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا والبنية التحتية العسكرية للمطارات ومستودعات تخزين صواريخ "سابسان" العملياتية والتكتيكية، ومواقع تجميع وتخزين الطائرات المسيرة ومركز الاستخبارات الإلكترونية، وكذلك الترسانات ومستودعات الذخيرة ومواقع تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية وقوات العمليات الخاصة والمدربين الأجانب والمرتزقة".وتابع البيان: "خلال الأسبوع، واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدة سريدنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم استهدف القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1580عسكريا، و3 دبابات ومركبات قتالية مدرعة وناقلات جند مدرعة و13 قطعة مدفعية ميدانية، و37 محطة حرب إلكترونية و28 مستودعا للذخيرة".وبحسب الدفاع الروسية، فإنه "وباستخدام قارب مسيرعالي السرعة في مصب نهر الدانوب، تم تدمير سفينة الاستطلاع المتوسطة سيمفيروبول التابعة للبحرية الأوكرانية".وأشار البيان إلى أنه "خلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "سو-27" وو 18 قنبلة جوية موجهة، وتسع صواتريخ "هيمارس"، وصاروخ موجه بعيد المدى "نبتون" و 1377 طائرة دون طيار".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقودمسيرة روسية تستهدف وحدات القوات الخاصة الأوكرانية بضربات دقيقة... فيديو
https://sarabic.ae/20250828/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نيليبوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بحسب-الدفاع-الروسية-1104225579.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094309617_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_ab8db23287afb035a00898ac07620365.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
7 ضربات جماعية تستهدف مؤسسات المجمع الصناعي العسكري ومستودعات صواريخ "سابسان"- الدفاع الروسية
09:16 GMT 29.08.2025 (تم التحديث: 09:46 GMT 29.08.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حسّنت تموضعها وسيطرت على مواقع أكثر فائدة (نقاط حاكمة)، على محاور عدة من منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبّدت نظام كييف خسائر جسيمة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في الفترة من 23 إلى 29 أغسطس (آب الجاري)، نفذت القوات المسلحة الروسية 7 ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة وبواسطة طائرات مسيرة منشآت الطاقة، التي تدعم تشغيل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا والبنية التحتية العسكرية للمطارات ومستودعات تخزين صواريخ "سابسان" العملياتية والتكتيكية، ومواقع تجميع وتخزين الطائرات المسيرة ومركز الاستخبارات الإلكترونية، وكذلك الترسانات ومستودعات الذخيرة ومواقع تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية وقوات العمليات الخاصة والمدربين الأجانب والمرتزقة".
وأضاف البيان: "خلال الأسبوع (الجاري)، واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدة فيليا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلدة بيرفوي مايو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم استهدف القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 2735 عسكريا، ودبابة "ليوبارد" ومركبات قتالية مدرعة وناقلات جند مدرعة، وعدد من المدافع الميدانية".
وتابع البيان: "خلال الأسبوع، واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدة سريدنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم استهدف القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1580عسكريا، و3 دبابات ومركبات قتالية مدرعة وناقلات جند مدرعة و13 قطعة مدفعية ميدانية، و37 محطة حرب إلكترونية و28 مستودعا للذخيرة".
وأوضح بيان الدفاع الروسية: "خلال الأسبوع، تقدمت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، إلى عمق دفاعات العدو وحررت بلدتي كليبان بيك ونيليبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 1345 جنديا، ودبابتين و14 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك مركبتان مدرعتان غربيتان، وتم تدمير 26 مركبة و6 مدافع ميدانية ومحطتين للحرب الإلكترونية و22 مستودعا للذخيرة والعتاد".
وبحسب الدفاع الروسية، فإنه "وباستخدام قارب مسيرعالي السرعة في مصب نهر الدانوب، تم تدمير سفينة الاستطلاع المتوسطة سيمفيروبول التابعة للبحرية الأوكرانية".
وأشار البيان إلى أنه "خلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "سو-27" وو 18 قنبلة جوية موجهة، وتسع صواتريخ "هيمارس"، وصاروخ موجه بعيد المدى "نبتون" و 1377 طائرة دون طيار".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.