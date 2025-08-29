7 ضربات جماعية تستهدف مؤسسات المجمع الصناعي العسكري ومستودعات صواريخ "سابسان"- الدفاع الروسية

عربي
الخارجية الروسية: توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا لا ينبغي أن يكون شرطا بل نتيجة لتسوية سلمية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتحاد الأوروبي يتجه لمعاقبة من يتعامل مع روسيا بعد فشل العقوبات على روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
النووي الإيراني... تفاهمات محتملة أم إعادة فرض العقوبات على طهران
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250829/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-وتسيطر-على-نقاط-حاكمة-على-محاور-عدة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1104263227.html
7 ضربات جماعية تستهدف مؤسسات المجمع الصناعي العسكري ومستودعات صواريخ "سابسان"- الدفاع الروسية
7 ضربات جماعية تستهدف مؤسسات المجمع الصناعي العسكري ومستودعات صواريخ "سابسان"- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حسّنت تموضعها وسيطرت على مواقع أكثر فائدة (نقاط حاكمة)، على محاور عدة من منطقة العملية العسكرية... 29.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-29T09:16+0000
2025-08-29T09:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094309617_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1a4e99feef2411040642eac80aeb599e.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في الفترة من 23 إلى 29 أغسطس (آب الجاري)، نفذت القوات المسلحة الروسية 7 ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة وبواسطة طائرات مسيرة منشآت الطاقة، التي تدعم تشغيل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا والبنية التحتية العسكرية للمطارات ومستودعات تخزين صواريخ "سابسان" العملياتية والتكتيكية، ومواقع تجميع وتخزين الطائرات المسيرة ومركز الاستخبارات الإلكترونية، وكذلك الترسانات ومستودعات الذخيرة ومواقع تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية وقوات العمليات الخاصة والمدربين الأجانب والمرتزقة".وتابع البيان: "خلال الأسبوع، واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدة سريدنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم استهدف القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1580عسكريا، و3 دبابات ومركبات قتالية مدرعة وناقلات جند مدرعة و13 قطعة مدفعية ميدانية، و37 محطة حرب إلكترونية و28 مستودعا للذخيرة".وبحسب الدفاع الروسية، فإنه "وباستخدام قارب مسيرعالي السرعة في مصب نهر الدانوب، تم تدمير سفينة الاستطلاع المتوسطة سيمفيروبول التابعة للبحرية الأوكرانية".وأشار البيان إلى أنه "خلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "سو-27" وو 18 قنبلة جوية موجهة، وتسع صواتريخ "هيمارس"، وصاروخ موجه بعيد المدى "نبتون" و 1377 طائرة دون طيار".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقودمسيرة روسية تستهدف وحدات القوات الخاصة الأوكرانية بضربات دقيقة... فيديو
https://sarabic.ae/20250828/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نيليبوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بحسب-الدفاع-الروسية-1104225579.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094309617_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_ab8db23287afb035a00898ac07620365.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

7 ضربات جماعية تستهدف مؤسسات المجمع الصناعي العسكري ومستودعات صواريخ "سابسان"- الدفاع الروسية

09:16 GMT 29.08.2025 (تم التحديث: 09:46 GMT 29.08.2025)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حسّنت تموضعها وسيطرت على مواقع أكثر فائدة (نقاط حاكمة)، على محاور عدة من منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبّدت نظام كييف خسائر جسيمة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في الفترة من 23 إلى 29 أغسطس (آب الجاري)، نفذت القوات المسلحة الروسية 7 ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة وبواسطة طائرات مسيرة منشآت الطاقة، التي تدعم تشغيل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا والبنية التحتية العسكرية للمطارات ومستودعات تخزين صواريخ "سابسان" العملياتية والتكتيكية، ومواقع تجميع وتخزين الطائرات المسيرة ومركز الاستخبارات الإلكترونية، وكذلك الترسانات ومستودعات الذخيرة ومواقع تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية وقوات العمليات الخاصة والمدربين الأجانب والمرتزقة".

وأضاف البيان: "خلال الأسبوع (الجاري)، واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدة فيليا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلدة بيرفوي مايو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم استهدف القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 2735 عسكريا، ودبابة "ليوبارد" ومركبات قتالية مدرعة وناقلات جند مدرعة، وعدد من المدافع الميدانية".

وتابع البيان: "خلال الأسبوع، واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدة سريدنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم استهدف القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1580عسكريا، و3 دبابات ومركبات قتالية مدرعة وناقلات جند مدرعة و13 قطعة مدفعية ميدانية، و37 محطة حرب إلكترونية و28 مستودعا للذخيرة".

وأوضح بيان الدفاع الروسية: "خلال الأسبوع، تقدمت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، إلى عمق دفاعات العدو وحررت بلدتي كليبان بيك ونيليبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 1345 جنديا، ودبابتين و14 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك مركبتان مدرعتان غربيتان، وتم تدمير 26 مركبة و6 مدافع ميدانية ومحطتين للحرب الإلكترونية و22 مستودعا للذخيرة والعتاد".

وبحسب الدفاع الروسية، فإنه "وباستخدام قارب مسيرعالي السرعة في مصب نهر الدانوب، تم تدمير سفينة الاستطلاع المتوسطة سيمفيروبول التابعة للبحرية الأوكرانية".
وأشار البيان إلى أنه "خلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "سو-27" وو 18 قنبلة جوية موجهة، وتسع صواتريخ "هيمارس"، وصاروخ موجه بعيد المدى "نبتون" و 1377 طائرة دون طيار".
مقاتلتان من طراز سو-30 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة نيليبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 09:11 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
مسيرة روسية تستهدف وحدات القوات الخاصة الأوكرانية بضربات دقيقة... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала