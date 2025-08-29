https://sarabic.ae/20250829/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-وتسيطر-على-نقاط-حاكمة-على-محاور-عدة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1104263227.html

7 ضربات جماعية تستهدف مؤسسات المجمع الصناعي العسكري ومستودعات صواريخ "سابسان"- الدفاع الروسية

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في الفترة من 23 إلى 29 أغسطس (آب الجاري)، نفذت القوات المسلحة الروسية 7 ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة وبواسطة طائرات مسيرة منشآت الطاقة، التي تدعم تشغيل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا والبنية التحتية العسكرية للمطارات ومستودعات تخزين صواريخ "سابسان" العملياتية والتكتيكية، ومواقع تجميع وتخزين الطائرات المسيرة ومركز الاستخبارات الإلكترونية، وكذلك الترسانات ومستودعات الذخيرة ومواقع تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية وقوات العمليات الخاصة والمدربين الأجانب والمرتزقة".وتابع البيان: "خلال الأسبوع، واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدة سريدنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم استهدف القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1580عسكريا، و3 دبابات ومركبات قتالية مدرعة وناقلات جند مدرعة و13 قطعة مدفعية ميدانية، و37 محطة حرب إلكترونية و28 مستودعا للذخيرة".وبحسب الدفاع الروسية، فإنه "وباستخدام قارب مسيرعالي السرعة في مصب نهر الدانوب، تم تدمير سفينة الاستطلاع المتوسطة سيمفيروبول التابعة للبحرية الأوكرانية".وأشار البيان إلى أنه "خلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "سو-27" وو 18 قنبلة جوية موجهة، وتسع صواتريخ "هيمارس"، وصاروخ موجه بعيد المدى "نبتون" و 1377 طائرة دون طيار".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقودمسيرة روسية تستهدف وحدات القوات الخاصة الأوكرانية بضربات دقيقة... فيديو

