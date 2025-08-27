https://sarabic.ae/20250827/إس---300-في-إم-الروسي-درع-صاروخي-متطور-بقدرات-دفاعية-بعيدة-المدى-1104184394.html
"إس - 300 في إم" الروسي.. درع صاروخي متطور بقدرات دفاعية بعيدة المدى
"إس - 300 في إم" الروسي.. درع صاروخي متطور بقدرات دفاعية بعيدة المدى
تمتلك روسيا شبكة دفاع جوي متعددة الطبقات تجعلها الأقوى في العالم لأنها تضم عدة منظومات كل منها يتكامل مع المنظومات الأخرى ليوفر حماية ضد جميع الأهداف الجوية
وتعد منظومة "إس - 300 في إم" (أنتي - 4000) من أبرز المنظومات الدفاعية الحديثة ذات القدرات المتقدمة، والمصممة لحماية المنشآت الإدارية والصناعية والعسكرية، إضافة إلى القوات البرية والبحرية والبنى التحتية الساحلية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.قدرات تشغيلية عاليةتتميز المنظومة بمدى اشتباك يصل إلى 380 كلم ضد الأهداف الجوية، وإلى 45 كلم ضد الصواريخ الباليستية قصيرة المدى.كما يمكن لصواريخ المنظومة اعتراض أهدافها على ارتفاعات تصل إلى 33 ألف متر بسرعة استهداف تصل إلى 4800 متر في الثانية، كما يمكن لرادارها كشف أهداف جوية ذات مقطع راداري منخفض.تتكون المنظومة من:وبفضل هذه المواصفات، يمكن لـ"إس - 300 في إم" مواجهة تهديدات الطائرات الهجومية بعيدة المدى والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وهو ما يجعلها سلاحا استراتيجيا ذو فاعلية عالية يساهم في تعزيز مظلات الدفاع الجوي الحديثة.
تمتلك روسيا شبكة دفاع جوي متعددة الطبقات تجعلها الأقوى في العالم لأنها تضم عدة منظومات كل منها يتكامل مع المنظومات الأخرى ليوفر حماية ضد جميع الأهداف الجوية المعادية في مدى وارتفاع يبدأ من عدة أمتار إلى مئات الكيلومترات.
وتعد منظومة "إس - 300 في إم" (أنتي - 4000) من أبرز المنظومات الدفاعية الحديثة ذات القدرات المتقدمة، والمصممة لحماية المنشآت الإدارية والصناعية والعسكرية، إضافة إلى القوات البرية والبحرية والبنى التحتية الساحلية، حسبما ذكر موقع
"روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
28 نوفمبر 2024, 13:39 GMT
تتميز المنظومة
بمدى اشتباك يصل إلى 380 كلم ضد الأهداف الجوية، وإلى 45 كلم ضد الصواريخ الباليستية قصيرة المدى.
كما يمكن لصواريخ المنظومة اعتراض أهدافها على ارتفاعات تصل إلى 33 ألف متر بسرعة استهداف تصل إلى 4800 متر في الثانية، كما يمكن لرادارها كشف أهداف جوية ذات مقطع راداري منخفض.
مركز قيادة مسؤول عن التحكم بكامل عناصر القتال وتوزيع الأهداف تلقائيا وفق درجة خطورتها.
رادار الكشف الدائري المخصص لاكتشاف وتتبع الأهداف الجوية والصواريخ الباليستية.
رادار القطاع المخصص لتتبع الصواريخ الباليستية متوسطة المدى والأهداف الصغيرة.
محطة التوجيه الصاروخي القادرة على البحث والكشف والتعقب الآلي للأهداف وتوجيه الصواريخ.
منصات الإطلاق التي يصل عددها إلى 6 منصات في كل بطارية واحدة.
آليات التحميل التي يتوافق عددها مع عدد منصات الإطلاق.
وبفضل هذه المواصفات، يمكن لـ"إس - 300 في إم" مواجهة تهديدات الطائرات الهجومية بعيدة المدى والصواريخ
الباليستية والطائرات المسيرة، وهو ما يجعلها سلاحا استراتيجيا ذو فاعلية عالية يساهم في تعزيز مظلات الدفاع الجوي الحديثة.