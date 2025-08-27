"إس - 300 في إم" الروسي.. درع صاروخي متطور بقدرات دفاعية بعيدة المدى

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: النظام العالمي لا يمكنه تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنه يشهد انهيارا أخلاقيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة ما بين التصعيد الإسرائيلي وتفاقم للأزمة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق يدخل عصر الغاز المسال.. خطوة نحو تنويع الطاقه
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250827/إس---300-في-إم-الروسي-درع-صاروخي-متطور-بقدرات-دفاعية-بعيدة-المدى-1104184394.html
"إس - 300 في إم" الروسي.. درع صاروخي متطور بقدرات دفاعية بعيدة المدى
"إس - 300 في إم" الروسي.. درع صاروخي متطور بقدرات دفاعية بعيدة المدى
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا شبكة دفاع جوي متعددة الطبقات تجعلها الأقوى في العالم لأنها تضم عدة منظومات كل منها يتكامل مع المنظومات الأخرى ليوفر حماية ضد جميع الأهداف الجوية... 27.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-27T11:22+0000
2025-08-27T11:22+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103717/02/1037170286_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_ddcf98af801e3a6b3c087319444cf125.jpg
وتعد منظومة "إس - 300 في إم" (أنتي - 4000) من أبرز المنظومات الدفاعية الحديثة ذات القدرات المتقدمة، والمصممة لحماية المنشآت الإدارية والصناعية والعسكرية، إضافة إلى القوات البرية والبحرية والبنى التحتية الساحلية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.قدرات تشغيلية عاليةتتميز المنظومة بمدى اشتباك يصل إلى 380 كلم ضد الأهداف الجوية، وإلى 45 كلم ضد الصواريخ الباليستية قصيرة المدى.كما يمكن لصواريخ المنظومة اعتراض أهدافها على ارتفاعات تصل إلى 33 ألف متر بسرعة استهداف تصل إلى 4800 متر في الثانية، كما يمكن لرادارها كشف أهداف جوية ذات مقطع راداري منخفض.تتكون المنظومة من:وبفضل هذه المواصفات، يمكن لـ"إس - 300 في إم" مواجهة تهديدات الطائرات الهجومية بعيدة المدى والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وهو ما يجعلها سلاحا استراتيجيا ذو فاعلية عالية يساهم في تعزيز مظلات الدفاع الجوي الحديثة.
https://sarabic.ae/20241128/إس---400-دول-حصلت-على-الصواريخ-الروسية-الخارقة-1095291884.html
https://sarabic.ae/20250813/دراسة-عسكرية-توضح-تفوق-أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-على-نظيراتها-الغربية-1103699288.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103717/02/1037170286_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_77116a2b930686ebde51214bec6a665f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار

"إس - 300 في إم" الروسي.. درع صاروخي متطور بقدرات دفاعية بعيدة المدى

11:22 GMT 27.08.2025
© Sputnik . Sergey Mamontov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومتا الدفاع الجوي "إس-300في" و"إس-300في إم""
منظومتا الدفاع الجوي إس-300في وإس-300في إم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
© Sputnik . Sergey Mamontov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تمتلك روسيا شبكة دفاع جوي متعددة الطبقات تجعلها الأقوى في العالم لأنها تضم عدة منظومات كل منها يتكامل مع المنظومات الأخرى ليوفر حماية ضد جميع الأهداف الجوية المعادية في مدى وارتفاع يبدأ من عدة أمتار إلى مئات الكيلومترات.
وتعد منظومة "إس - 300 في إم" (أنتي - 4000) من أبرز المنظومات الدفاعية الحديثة ذات القدرات المتقدمة، والمصممة لحماية المنشآت الإدارية والصناعية والعسكرية، إضافة إلى القوات البرية والبحرية والبنى التحتية الساحلية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
صواريخ إس - 400 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
"إس - 400".. دول حصلت على الصواريخ الروسية الخارقة
28 نوفمبر 2024, 13:39 GMT

قدرات تشغيلية عالية

تتميز المنظومة بمدى اشتباك يصل إلى 380 كلم ضد الأهداف الجوية، وإلى 45 كلم ضد الصواريخ الباليستية قصيرة المدى.
كما يمكن لصواريخ المنظومة اعتراض أهدافها على ارتفاعات تصل إلى 33 ألف متر بسرعة استهداف تصل إلى 4800 متر في الثانية، كما يمكن لرادارها كشف أهداف جوية ذات مقطع راداري منخفض.
منظومة تور-إم2دي تي في منطقة أرخبيل نوفايا زيمليا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
دراسة عسكرية توضح تفوق أنظمة الدفاع الجوي الروسية على نظيراتها الغربية
13 أغسطس, 17:54 GMT

تتكون المنظومة من:

مركز قيادة مسؤول عن التحكم بكامل عناصر القتال وتوزيع الأهداف تلقائيا وفق درجة خطورتها.
رادار الكشف الدائري المخصص لاكتشاف وتتبع الأهداف الجوية والصواريخ الباليستية.
رادار القطاع المخصص لتتبع الصواريخ الباليستية متوسطة المدى والأهداف الصغيرة.
محطة التوجيه الصاروخي القادرة على البحث والكشف والتعقب الآلي للأهداف وتوجيه الصواريخ.
منصات الإطلاق التي يصل عددها إلى 6 منصات في كل بطارية واحدة.
آليات التحميل التي يتوافق عددها مع عدد منصات الإطلاق.
وبفضل هذه المواصفات، يمكن لـ"إس - 300 في إم" مواجهة تهديدات الطائرات الهجومية بعيدة المدى والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وهو ما يجعلها سلاحا استراتيجيا ذو فاعلية عالية يساهم في تعزيز مظلات الدفاع الجوي الحديثة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала