Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الدفاع الجوي الروسي يسقط 86 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يسقط 86 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة خلال الليل
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 21:00 بتوقيت موسكو في 29 أغسطس (آب) 2025 إلى الساعة 07:00 بتوقيت موسكو في 30 أغسطس 2025، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 86 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضاف البيان: "تم تدمير 30 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود، و15 طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و13 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و11 طائرة مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة تفير، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة تولا، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.منظومات الدفاع الجوي الروسية تدمر 21 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مقاطعات خلال الليلالقوات الروسية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية في سومي... فيديو
الدفاع الجوي الروسي يسقط 86 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة خلال الليل

05:04 GMT 30.08.2025
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت واعترضت 86 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة، خلال الليل.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 21:00 بتوقيت موسكو في 29 أغسطس (آب) 2025 إلى الساعة 07:00 بتوقيت موسكو في 30 أغسطس 2025، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 86 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضاف البيان: "تم تدمير 30 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود، و15 طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و13 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و11 طائرة مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة تفير، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة تولا، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".
صواريخ باتريوت الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
واشنطن: تزويد كييف بأسلحة لضرب أهداف أعمق داخل روسيا
أمس, 23:09 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
