https://sarabic.ae/20250830/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-86-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مناطق-عدة-خلال-الليل-1104305751.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 86 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يسقط 86 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت واعترضت 86 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة، خلال الليل. 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T05:04+0000
2025-08-30T05:04+0000
2025-08-30T05:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 21:00 بتوقيت موسكو في 29 أغسطس (آب) 2025 إلى الساعة 07:00 بتوقيت موسكو في 30 أغسطس 2025، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 86 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضاف البيان: "تم تدمير 30 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود، و15 طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و13 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و11 طائرة مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة تفير، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة تولا، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.منظومات الدفاع الجوي الروسية تدمر 21 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مقاطعات خلال الليلالقوات الروسية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية في سومي... فيديو
https://sarabic.ae/20250829/واشنطن-تزويد-كييف-بأسلحة-لضرب-أهداف-أعمق-داخل-روسيا-1104302401.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الجوي الروسي يسقط 86 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة خلال الليل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت واعترضت 86 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة، خلال الليل.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 21:00 بتوقيت موسكو في 29 أغسطس (آب) 2025 إلى الساعة 07:00 بتوقيت موسكو في 30 أغسطس 2025، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 86 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضاف البيان: "تم تدمير 30 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود، و15 طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و13 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و11 طائرة مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة تفير، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة تولا، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.