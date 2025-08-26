https://sarabic.ae/20250826/القوات-الروسية-تتقدم-في-كونستانتينوفكا-وتشل-اتصالات-الجيش-الأوكراني-وتدمرة-محطة-نوتا-1104161625.html
القوات الروسية تتقدم في كونستانتينوفكا وتشل اتصالات الجيش الأوكراني وتدمرة محطة "نوتا"
وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في إطار دعم وحدات الهجوم التابعة لمجموعة قوات "الجنوب" على محور كونستانتينوفكا، نفذ مشغلو الطائرات المسيرة الهجومية، بدعم من وحدات المدفعية، في إحدى مناطق دفاع العدو، هجوما مشتركا واسع النطاق، استهدف معدات الاتصالات والحرب الإلكترونية، مما أدى إلى تدمير محطة "نوتا" للحرب الإلكترونية، ومحطة اتصالات الأقمار الصناعية "ستارلينك"، وهوائي للتحكم بالطائرات المسيرة الخاصة بالعدو".وأضاف البيان: استغلت الوحدات المقاتلة الروسية تشتت العدو، وتقدمت وحدات الهجوم التابعة لمجموعة قوات "الجنوب" إلى الأمام، محررة مواقع العدو".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية حسنت تموضعها وسيطرت على مواقع أكثر فائدة (نقاط حاكمة)، على محاور عدة من منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبدت نظام كييف خسائر جسيمة. وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تتقدم في كونستانتينوفكا وتشل اتصالات الجيش الأوكراني وتدمرة محطة "نوتا"
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، أعطبت وسائل اتصال القوات المسلحة الأوكرانية بشكل كامل، وتوغلت في منطقة كونستانتينوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في إطار دعم وحدات الهجوم التابعة لمجموعة قوات "الجنوب" على محور كونستانتينوفكا، نفذ مشغلو الطائرات المسيرة الهجومية، بدعم من وحدات المدفعية، في إحدى مناطق دفاع العدو، هجوما مشتركا واسع النطاق، استهدف معدات الاتصالات والحرب الإلكترونية، مما أدى إلى تدمير محطة "نوتا" للحرب الإلكترونية، ومحطة اتصالات الأقمار الصناعية "ستارلينك"، وهوائي للتحكم بالطائرات المسيرة الخاصة بالعدو".
وأضاف البيان: استغلت الوحدات المقاتلة الروسية تشتت العدو، وتقدمت وحدات الهجوم التابعة لمجموعة قوات "الجنوب" إلى الأمام، محررة مواقع العدو".
وأوضحت الوزارة أن رجال المدفعية نفذوا الضربة الأولى على منشأة الحرب الإلكترونية، "مما فتح المجال" لمشغلي الطائرات المسيرة الهجومية، الذين أصابوا الأهداف المتبقية بضربات دقيقة، وهكذا، فقد العدو الاتصالات ووسائل رصد الوضع تماما، ما أدى إلى فقدانه السيطرة.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية حسنت تموضعها وسيطرت على مواقع أكثر فائدة (نقاط حاكمة)، على محاور عدة من منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبدت نظام كييف خسائر جسيمة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها
، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.